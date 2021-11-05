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Александр Селихов: «Мы с тренером вратарей готовились к пенальти «Лестера»

01:54
Александр Селихов и Джейми Варди. Фото ФК «Спартак»
Александр Селихов и Джейми Варди. Фото ФК «Спартак»
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Вратарь «Спартака» Александр Селихов после матча Лиги Европы с «Лестером» (1:1) признался, что он был готов к пенальти.

«Мы с тренером вратарей готовились к пенальти, которые у «Лестера» бьют три человека, - цитирует Селихова сайт УЕФА. - Тренер все разжевал - осталось только прыгнуть в нужный угол.

Руй Витория поблагодарил нас за игру. Еще будет разбор этого матча. Я доволен игрой своей команды. Сегодня все бились, старались, отдали все силы».

На 75-й минуте матча Селихов отразил 11-метровый в исполнении Джейми Варди.

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Евгений Петров все материалы автора

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