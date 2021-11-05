Определились расклады, при которых «Локомотив» попадет в плей-офф Лиги Европы
После матчей «Галатасарай» — «Локомотив» (1:1) и «Марсель» — «Лацио» (2:2) положение команд после 4-го тура в группе Е выглядит так:
«Галатасарай» — 8 очков, разность мячей — 3-1;
«Лацио» — 5, 4-3;
«Марсель» — 4, 3-3;
«Локомотив» — 2, 2-5.
Напомним, что лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая — вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков. Второй — общая разность мячей.
Оставшиеся матчи:
5-й тур: Галатасарай — Марсель, Локомотив — Лацио;
6-й тур: Лацио — Галатасарай, Марсель — Локомотив.
Шансы «Локо» попасть в плей-офф Лиги Европы очень невелики. Но расклады, при которых москвичи продолжат выступления в этом турнире, еще есть. Для этого нужны такие результаты:
— «Локомотив» выигрывает два матча, а «Лацио» не обыгрывает «Галатасарай»;
— «Локомотив» выигрывает два матча, «Галатасарай» обыгрывает «Марсель», но уступает «Лацио». При этом российский клуб должен обойти итальянский по дополнительным показателям, что будет сделать непросто с учетом поражения 0:2 в первой встрече;
— «Локомотив» обыгрывает «Лацио» и делает ничью с «Марселем», при этом «Марсель» не обыгрывает «Галатасарай», а «Лацио» либо проигрывает турецкому клубу, либо играет вничью. В последнем случае «Локо» нужно будет обойти итальянцев по дополнительным показателям.
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