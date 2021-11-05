Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Определились расклады, при которых «Локомотив» попадет в плей-офф Лиги Европы

01:58
Дмитрий Баринов и Халил Дервишоглу. Фото AFP
Дмитрий Баринов и Халил Дервишоглу. Фото AFP
Теги:

После матчей «Галатасарай» — «Локомотив» (1:1) и «Марсель» — «Лацио» (2:2) положение команд после 4-го тура в группе Е выглядит так:

«Галатасарай» — 8 очков, разность мячей — 3-1;

«Лацио» — 5, 4-3;

«Марсель» — 4, 3-3;

«Локомотив» — 2, 2-5.

Напомним, что лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая — вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков. Второй — общая разность мячей.

Оставшиеся матчи:

5-й тур: Галатасарай — Марсель, Локомотив — Лацио;

6-й тур: Лацио — Галатасарай, Марсель — Локомотив.

Шансы «Локо» попасть в плей-офф Лиги Европы очень невелики. Но расклады, при которых москвичи продолжат выступления в этом турнире, еще есть. Для этого нужны такие результаты:

— «Локомотив» выигрывает два матча, а «Лацио» не обыгрывает «Галатасарай»;

— «Локомотив» выигрывает два матча, «Галатасарай» обыгрывает «Марсель», но уступает «Лацио». При этом российский клуб должен обойти итальянский по дополнительным показателям, что будет сделать непросто с учетом поражения 0:2 в первой встрече;

— «Локомотив» обыгрывает «Лацио» и делает ничью с «Марселем», при этом «Марсель» не обыгрывает «Галатасарай», а «Лацио» либо проигрывает турецкому клубу, либо играет вничью. В последнем случае «Локо» нужно будет обойти итальянцев по дополнительным показателям.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Отдел футбола «СЭ» все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
Политолог Мухин назвал арест Данченко в США чистой политикой
1
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»