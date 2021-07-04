Острое интервью известного ведущего и комментатора.

Шевченко и Кейн — иконы стиля

После проигранного Украиной четвертьфинала созвонились с популярным ведущим и комментатором Георгием Черданцевым. Хотелось поговорить о команде Андрея Шевченко — но увлекли и другие темы. Куда горячее.

— Украина, как говорят в домино, «дубль-пусто»? Или мне показалось?

— Англия настолько сильнее! По всем позициям!

— Вы и перед матчем так думали?

— Перед матчем я скромно сказал: «Шансы Украины -пять процентов». Они молодцы. Выжали из себя максимум, даже больше. Тут вопросов нет.

— В любой здорово играющей команде есть «скрытый герой». Которого мы не замечаем — но на нём многое держится. Кто у Украины?

— В первую очередь — тренер, Шевченко. Мне дико понравилось, как он в конце матча хлопал Кейна по плечу. Два великих нападающих — из разных эпох. Кейн-то, может, пока не такой великий... Хотя — извините! Лучший бомбардир чемпионата мира!

— Выходит, великий.

— Момент мне запомнился. Связь времен, эпох... Андрей без эмоций на лице — и Кейн такой же. Иконы стиля! Очень здорово!

— Кто для вас стал открытием в этой украинской сборной?

— Вратарь. Даже фамилию его не помню.

— Бущан.

— Да. Просто красавец.

— В чём главная разница между Шевченко и Черчесовым?

— Вот это вопрос задали... Надо подумать! Станислав Саламович определил свою роль — «полководец среди солдат». Шевченко, думаю, был футболистом и капитаном своей команды. Которая просто играла в футбол и хотела выиграть матч.

Не кайфово болеть за эту сборную

— Понятно, какой эпизод из жизни украинской сборной на этом Евро вспомнится вам через год. А какой эпизод — из жизни сборной России?

— Мне вспомнится не эпизод, немножко другое... Я был на матче Россия — Финляндия. Пошёл на стадион. За довольно большие деньги купил билет. Сел за теми воротами, в которые забивал Миранчук. Сектор с самыми обычными болельщиками.

— Узнали вас?

— Узнали. Подходили фотографироваться. Но вот там меня кое-что поразило.

— Так что же?

— С одной стороны — все переживают. Никакого негатива, наоборот — «мы болеем за сборную!». Но как же все плевались! Общий настрой такой: «Ну как на это скучно смотреть! Как это неинтересно, как же они плохо играют!» Вот это меня сразило сильнее всего.

— Победа народ не смягчила?

— «Ну, отскочили». Это общее настроение болельщиков после победного матча. Никакого удовлетворения от игры у людей, купивших билет за значимые деньги для бюджета любой семьи. Ну, дорого!

— Кстати — сколько?

— 12 тысяч рублей. Мне стало любопытно, спрашиваю людей — зачем пришли?

— Что отвечали?

— «Всё-таки чемпионат Европы, надо побывать». А удовлетворения — ноль. Даже кайфа от победы люди не испытали. Не та игра, которая вдохновляет. Вот поэтому мне запомнился не эпизод, а общее настроение болельщиков. Кстати, оно совпало с моим настроением тоже. Не кайфово болеть за эту команду.

— Вы тоже купили билет за 12 тысяч?

— Разумеется. Другие билеты еще дороже — я посчитал, что зрелище того не стоит. Оказался прав.

Шансы России и Украины в матче друг с другом — 50 на 50

— В нашей сборной герои со знаком «плюс» и «минус»?

— Не хочу расставлять плюсы и минусы. Сборная полностью провалила турнир. Я не согласен, что «выигрывает команда, а проигрывает тренер». Это общий тотальный минус. Без положительных героев и виноватых. Огромное разочарование.

— Для вас лично — худшая по игре команда чемпионата?

— Турция.

— Разве турки смотрелись не веселее наших?

— Нет-нет, они провалились. У Турции команда состоит из футболистов, которые выступают в хороших клубах. В топ-чемпионатах. Большая футбольная страна, полуфиналист чемпионата мира. А сыграли безобразно. От Уэльса получить 0:3!

— Это да.

— Вот они сыграли ниже своего уровня. Оценки из чего складываются? Потенциал — и итоговый результат. Мы оказались примерно на своем месте. Никто особых свершений не ждал.

— До чемпионата Европы вам казалось, что сборная Украины сильнее нашей?

— Неправомерное сравнение.

— Почему же?

— Украины вышли из группы с теми же тремя очками, что и мы. Дело в разнице мячей. Вот в чем проблема — не должны были мы 0:3 проигрывать Бельгии! Об этих бельгийцах больше разговоров. Любой понимающий в футболе человек скажет: рейтинг ФИФА — ни о чём. Не отражает реальную силу команды. Не должны были этой Бельгии проигрывать дебютный матч дома, при своих болельщиках 0:3! Пропустили бы меньше — из группы вышли бы мы, а не Украина. Так что сравнивать? Мы же с ними не играли!

— А если б играли — на кого поставили бы последние 12 тысяч?

— Я не ставлю. Ставка — всегда проигрыш. Букмекеры тебя обыграют. Но шансы наших сборных 50 на 50.

— Был чёткий момент, когда поняли: ничего хорошего нас на этом Евро не ждёт?

— А чего «хорошего» вы ждали? Что сборная выиграет чемпионат Европы?

— Выйдет из группы.

— Мы рассчитывали, что сборная проиграет Бельгии, потому что та объективно сильнее. Потом обыграем Финляндию. А решающий матч с Данией проведём достойно — и выйдем из группы. Первый тайм с Данией был лучшим для нас на турнире. Потом что-то пошло не так. Ну и что делить на фрагменты? Выискивать момент: «О, вот тут всё стало понятно!» Это голландцы обвиняют Карасева, что тот взмахнул карточкой — и всё решил. А у меня общее впечатление от выступления сборной России — огромное разочарование.

Почему Черчесов сразу не подал в отставку?

— Вы на днях в Telegram-канале сформулировали три вопроса, на которые не получили от Черчесова ответ. Очень фактурно вышло. Первый такой: «Вы играете подряд два матча отбора на чемпионат мира-2022 одним и тем же составом. Притом что обойма игроков довольно большая — почему?» Второй — «Зачем в команду приглашается Жирков?». Забыл третий.

— «Почему нет определенности с основным вратарем?»

— Точно. Главный ваш вопрос к Черчесову сегодня?

— Почему Станислав Саламович сразу после игры на пресс-конференции не произнёс: «Я как тренер отвечаю за результат. Сыграли неудачно — я подаю в отставку!»? Дальше уже технический комитет, РФС, работодатели, полководцы, генералы пусть думают над решением. Принимать отставку, не принимать... Я не работодатель для нашего главного тренера. Но мне кажется, что человеческие эмоции в спорте определяют всё. Нужно быть живым человеком!

— Всё правильно.

— Станислав Саламович — спортсмен. По крайней мере был спортсменом прежде. Должна быть чисто спортивная реакция на неудачу! Не пробег считать, выигранные единоборства, какие-то ускорения и прочую лабуду, которая не имеет отношения к делу. Мне кажется, после такого провала тренер должен объективно дать самому себе и штабу оценку: «Товарищи, я подаю в отставку!» Элементарная эмоциональная реакция. Нельзя без эмоций относиться к спорту. Главная проблема этой сборной — она абсолютно без эмоций! Просто ноль!

— Раньше-то были.

— В 2018-м были. А сейчас — нет. Поэтому всё закончилось тем, чем закончилось.

— Говорят, Черчесов выбил из-под себя кресло странной пресс-конференцией. Согласны?

— Не знаю, зачем вообще устраивалось это мероприятие. Мы опять не услышали ответов на главные вопросы. Что говорить про кресло? Тренеры приходят и уходят. На этом месте десятилетиями не сидят. После неудачного цикла уход в отставку — что такого?

— К прочим вопросам эта пресс-конференция добавила какой?

— Вечный русский — «что делать?»

— Ваше личное мнение — если не Черчесов, то кто?

— Если б лично я принимал решение и определить тренера следовало завтра — назначил бы Валерия Карпина.

Манчини — главное открытие Евро

— Главное имя, которое для вас открыл этот чемпионат?

— Это имя знают все. Отношение в России к нему неоднозначное — потому что «Зенит» при нём играл неудачно. Кстати, в силу объективных причин. Человек просто оказался заложником ситуации.

— Вы про Манчини?

— Разумеется. Вот на Манчини я стал смотреть по-другому. Роберто для меня — открытие турнира. Как и сборная Италии. Думаю, скептиков в России поставил на место. Было бы круто, если б в финале на «Уэмбли» сыграли Италия с Англией.

— По Telegram-каналу понял, что к теме сборной вы остыли.

— Да. Абсолютно остыл.

— Горько слышать.

— Вот серьезно — не понимаю, что можно обсуждать в контексте сборной России? Это структура, которая живёт своей жизнью. Решает какие-то внутренние задачи. Мне как обозревателю неинтересно.

— А взять интервью у Черчесова?

— Тоже неинтересно.

— Вот как?

— Абсолютно не интересно. Я же прекрасно понимаю, что не получу ответа на вопросы, которые хочу задать. А мне неинтересно общаться, если заранее знаю, что ответа не будет.

— За последние дни с Черчесовым общались?

— Мы переписывались. Но коротко.

— Я почему спрашиваю? Что для Черчесова, что для Знарка мир делится чётко — «свои» и «чужие». Нет ощущения, что после критики в Telegram вы переместитесь в мир «чужих»?

— Мне совершенно всё равно.

— Не ожидал.

— Я человек относительно независимый. Насколько это возможно. Не являюсь сотрудником тренерского штаба, нас не связывают рабочие или деловые отношения. Поэтому оставляю за собой право быть человеком с мнением. А мнение может меняться — в зависимости от игры и результатов сборной. Никто никому ничего не должен. Ни Станислав Саламович мне, ни я — ему.

— Каким должен быть главный урок этого Евро для Черчесова?

— Урок должен быть для тех, кто выбирает тренера для сборной России. Это важнее. Станислав Саламович человек заслуженный, орденоносец. Все-таки сделал в 2018-м праздник, нельзя забывать. Сейчас есть желание все замазать чёрной краской — а это тоже неправильно. Память у всех короткая, откладывается последнее.

— Кто ж забудет.

— Но нельзя жить прошлым! Давайте настоящим и немножко будущим. Мне бы хотелось, чтобы сборная играла ярко, в атаку. Никого не боялась. Не отталкивалась от соперника. Будет результат или не будет — неважно. Неважно, что мы сорок какие-то в рейтинге. Главное, настроение — вперёд! Мы должны играть с позиции силы — даже если исполнители слабее!

— Как будет развиваться ситуация дальше?

— Это тонкий момент. Я с огромным уважением отношусь к тренерам, которые входят в технический комитет. Великие люди, много сделали для советского и российского футбола. Но! Нужно смотреть на жизнь современным взглядом.

— Вы к чему ведёте?

— Мне кажется, в этом техническом комитете должны появляться люди с другой точкой зрения. С более современным взглядом на игру. Футбол-то изменился!

— Жаль, не все это понимают.

— У Никиты Симоняна, Александра Мирзояна или Бориса Игнатьева огромный опыт. Он важен! Но хорошо бы этот опыт сочетался со взглядами более молодых специалистов. Современных тренеров. Которые смотрят другими глазами на футбол. Будет симбиоз — станет только лучше. Я надеюсь.

— Вам предложили бы войти в техком — согласились бы?

— Предложили бы — согласился! 25 лет в индустрии. Зачем отказываться?

Не прокомментировал ни одного матча Евро. И мне не жалко

— Вы вроде бы не комментировали этот чемпионат Европы. Или я что-то пропустил?

— Я не комментировал. Ни одного матча. Мне есть что сказать по этому поводу, только бы деликатно сформулировать...

— Давайте постараемся.

— Сразу скажу — разговор не обо мне, а о моих коллегах. Ну, абсурдная ситуация.

— Что случилось?

— Мне очень жаль, что не слышал голоса своих товарищей, которых люблю и ценю. Они — топ! То, что зрители слушали в течение всего чемпионата Европы, — очевидное доказательство, что «Матч ТВ» собрал сильнейшую команду. Высшая комментаторская лига — у нас. Я себя из этого числа исключаю. Я ведущий. Но мне не хватало коллег — Дениса Казанского, Кости Генича, Саши Шмурнова...

— Мне жалко, что именно вы не комментировали.

— А мне вообще не жалко. Я уже откомментировал всё что можно и даже больше. Я бы называл это футбольный «Большой шлем» — финал Лиги чемпионов, Кубка УЕФА, чемпионата мира и чемпионата Европы. О чём тосковать? Но, повторяю, досадно, что не слышал голоса друзей. С ними футбол было бы смотреть гораздо интереснее.