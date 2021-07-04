«Нам еще рано замахиваться на такие горы». Что сказали Шевченко и его игроки после вылета Украины с Евро-2020

Первые слова украинцев после матча 1/4 финала Евро с Англией

Украинцы впервые вышли в четвертьфинал чемпионата Европы, но в игре в Риме пропустили четыре безответных мяча от англичан.

«Есть преимущество в классе, и они использовали его»

— Сегодня самую большую роль сыграли эпизоды, которые мы не доиграли, особенно на втором этаже, — сказал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире украинского канала «Футбол 1». — Потеря Кривцова из-за травмы была для нас проблемой, он мог составить конкуренцию на втором этаже.

Команда не отказывалась от своей структуры, принципов, были хорошие эпизоды, когда мы хорошо контролировали мяч, создавали моменты, но есть преимущество в классе, и они использовали его.

Отсутствие Малиновского? Если бы мы были укомплектованы лучше, если бы все были здоровы, то все равно было бы тяжело повторить результат, которого мы достигли. Итоги Евро? Я не буду делать этого сейчас. Подведем итоги после возвращения в Киев.

— Ребятам было тяжело. В общем команда играла в свой футбол, не отказывалась от своих принципов. Мы пытались противостоять, но эта гора осталась для нас неприступной. Наверное, нам еще рано замахиваться на такие горы, — приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА.

«Мы задержались на турнире дольше, чем Германия или Португалия»

— Считаю, что Англия заслуженно выиграла сегодняшнюю игру, — сказал нападающий Андрей Ярмоленко в эфире канала «Футбол 1». — Поздравляю их с победой и желаю удачи. Нас, наверное, надломил быстрый мяч. У нас была стратегия, тактика на этот матч, но когда пропускаешь на третьей минуте, то все ломается.

Считаю, что нас ничего не сломает. У нас отличная команда. Несмотря на сегодняшний результат, я горжусь, что нахожусь в этом коллективе. Для нашей сборной огромное достижение пройти в эту стадию. Да, в некоторых матчах могли играть лучше. Но я доволен результатом.

Мы задержались на турнире дольше, чем такие команды, как Германия или Португалия. Да, мы проиграли, но нужно смотреть, кому мы проиграли. Я читаю, что мы проиграли одной из лучших команд мира.

«У нас хорошие болельщики»

— Знали, что будет сложный матч, — сказал защитник Илья Забарный в эфире канала «Футбол 1». — Мы к этому готовились. Возможно, нам не хватило концентрации. Англия забила в начале первого и второго тайма. В принципе мы хорошо провели этот турнир.

Дубль Кейна? Все атакующие игроки у них очень сильные, не только он. Все знают, как они играют. На поле все сложнее, чем в теории. В целом мы хорошо провели игру. Мы старались.

Да, они выигрывали у нас верховую борьбу, мы пропустили три мяча со второго этажа. Будем делать выводы. Евро запомнится поддержкой — у нас хорошие болельщики. Мы почувствовали этот уровень и будем готовиться к другим этапам жизни.

«Три гола были забиты головой. Это наш бич»

— Не считаю, что результат вполне заслуженный, — сказал полузащитник Сергей Сидорчук в эфире канала «Футбол 1». — Они забили быстрый гол, но игра была достаточно равной, у нас были хорошие отрезки. Но злую шутку сыграла травма Сергея Кривцова. При стандартах он большой помощник. Три гола были забиты головой после его замены. Это наш бич.

Нельзя сказать, что Англия победила незаслуженно. Но счет не должен был быть таким. Очень тяжело переживать такие поражения. Не думал, что проиграем 0:4. Вроде и контролировали мяч неплохо, не нарушали наши принципы, не сбились на длинные передачи, старались делать то, что говорил тренер. Ощущения сейчас не очень, честно говоря.