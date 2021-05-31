«Станиславский говорил — верю или нет. Мне бы хотелось, чтобы мои футболисты мне поверили». Черчесов — перед матчем с Польшей
Перед товарищеской игрой с Польшой главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов.
О составе
— У нас было 30 игроков в обойме, сейчас 29: один заболел и остался в Москве (Арсен Захарян. — Прим. «СЭ»). Есть несколько травмированных игроков, но эти травмы несерьезные. Несколько игроков не примут участие в матче, не будем рисковать. Вечером еще есть время подумать, каким составом будем играть.
Про отсутствие игроков «Легии» в составе Польши
— Я этого не знал. С другой стороны, мне сложно ответить на этот вопрос. Если нет ни одного игрока «Легии», значит, они уступают тем, кого выбрал тренер. Видел только отрывки матчей «Легии», я поздравил президента с победой в чемпионате.
Почему Дзюба в воскресенье закончил тренировку досрочно
— Он здоров, позавчера Жирков и Ионов тоже раньше закончили. Мы смотрим на их состояние. Сегодня Кудряшов с Головиным раньше завершили. Дзюба, Кузяев и Караваев получили немного отдыха, они здоровы и готовятся к игре.
Про травмы
— К Евро Фернандес будет полностью готов. Когда у футболиста есть небольшая травма, мы максимально внимательно к этому относимся и стараемся восстановить, чтобы не было рецидива. Мы и в Инсбруке сделали МРТ, все нормально. Марио начал сегодня заниматься с мячом. Проблем не видим. То же самое — Черышев, нога в нормальном состоянии. Самошников только вчера вечером пожаловался на боль в бедре. Завтра будем смотреть, что с ним. Но завтра они не будут принимать участие в игре, однозначно.
Про тех, кто не попадет в заявку на Евро
— До 12-го числа, не дай бог, могут случиться травмы или ковид, поэтому сегодня на эту тему нечего говорить. Список двадцати шести будет обнародован до конца завтрашнего дня. Три игрока, которые не попадут в заявку, все равно останутся с нами до старта турнира. Они прошли сбор и смогут подстраховать, если это будет нужно.
Про 38-е место России в рейтинге ФИФА
— Это чисто информативно. С другой стороны, мы были и на местах хуже. Шаг за шагом мы улучшаем этот показатель, нам хочется быть в этом рейтинге выше. Но если мы там, то заслуживаем этого. Нам есть к чему стремиться. Каждый спортсмен хочет быть лучше, так и мы хотим, чтобы наша сборная была в лучшем свете. У нас есть шанс улучшить свою позицию, впереди чемпионат Европы.
О Левандовском
— Когда такой игрок есть в команде соперника, то на это надо обращать пристальное внимание и нейтрализовывать. На установке это обсудим.
О цели на матч с Польшей
— При подготовке к турнирам нужны контрольные матчи, мы не можем целенаправленно готовиться к этой игре. Мы провели несколько тактических занятий. Завтра на поле протестируем то, над чем работали. Только так можно понять, в правильном ли направлении мы двигаемся. Игрок, не оптимально готовый к игре, который находится под нагрузками, будет проявлять свой характер.
О речи к матчу с Бельгией
— Заранее такие вещи продумывать невозможно, потому что я не знаю, какое у меня будет состояние 12-го числа. И самое главное: я же речь говорю не для себя, а для футболистов. Надо знать, в каком состоянии игроки и что они хотят услышать от главного тренера. Об этом даже не задумывался. Это должно созреть само собой, все остальное будет надуманно. Станиславский же говорил — верю или нет. Мне бы хотелось, чтобы мои футболисты мне поверили. Если это будет сказано от души, то это будет принято. Одним словом, лозунгами мы не живем.
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