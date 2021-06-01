На родине Горан Пандев и компания — настоящие герои.

Этот материал — часть большого проекта, организованного английским изданием The Guardian, в котором принимал участие и «Спорт-Экспресс». Журналисты из каждой из 24 стран — участниц Евро-2020 рассказывают о своих сборных и о игроках, которые могут стать героями турнира.

Команда

Нынешнее лето станет для Северной Македонии историческим. Команда впервые примет участие в крупном турнире, и с тех пор как команда отобралась на Евро-2020, в стране царит настоящая спортивная эйфория. Пандев, Эльмас, Барди, Адеми, Ристовски, Алиоски, Николов, да и все остальные игроки сборной стали настоящими героями. Уже само попадание на чемпионат Европы — огромный успех для маленькой балканской страны. Однако главный тренер Игор Ангеловски не хочет ограничиваться лозунгом «Главное — участие» и считать задачу выполненной. Он хочет добиться чего-то большего.

«Мы не можем быть довольными тем, что просто отобрались на Евро-2020. Наша цель — это выход из группы, и я абсолютно уверен, что игроки, которые есть сейчас у нас в составе, способны снова удивить Европу», — говорит 44-летний Ангеловски.

Такой оптимизм связан в том числе и с последними результатами Северной Македонии. Она уверенно выиграла свою группу в Лиге наций, а затем в стыковых матчах победила Косово (2:1) и в гостях Грузию (1:0). В марте македонцы в отборе к ЧМ-2022 шокировали Европу, обыграв в гостях Германию (2:1). Понятно, что все это подогревает ожидания болельщиков.

Тактика

Ангеловски предпочитает схему 3-5-2. Главным образом из-за того, что у него в наличии есть довольно большая группа квалифицированных полузащитников. Ристовски, Николов, Барди (он, правда, недавно сдал положительный тест на ковид, и его участие в первом матче турнира с Австрией 13 июня под вопросом), Адеми и Алиоски — их места в стартовом составе незыблемы, и именно их игра стала залогом всех последних успехов.

Впереди безальтернативен дуэт Пандева и Эльмаса. К сожалению для Ангеловски, еще один форвард, выступающий в серии А, — Нестеровски из «Удинезе» — получил травму и не сыграет на Евро-2020.

При этом у Македонии есть и план Б: при необходимости команда может перестроиться на 4-2-3-1. Пандев выдвигается на острие, Эльмас действует под ним.

Состав Северной Македонии. Фото «СЭ»

В Македонии одним из преимуществ своей команды считают то, что первые два матча в группе — против Австрии и Украины — она сыграет в Бухаресте. И только потом отправится в Амстердам на матч с Голландией.

«Думаю, что все настоящие румынские болельщики будут на нашей стороне. Я знаю, как румыны любят македонцев, и их поддержка нашей команды может стать сюрпризом для Австрии и Украины. После этого мы отправимся в Голландию с еще более боевым настроем», — считает Николов, который получал футбольное образование как раз в Румынии, в академии Георге Хаджи.

Тренер

В 2013 году боссы «Работничков» неожиданно для всех решились на смену тренера, предложив занять эту должность Ангеловски, который в то время был спортивным директором клуба. И никто не пожалел об этом шаге. Ангеловски в первый же год работы привел «Работничков» к дублю.

Вскоре возглавлявший тогда местную федерацию Илчо Георгиовски предложил ему должность помощника главного тренера сборной Любимко Друловича. А в 2015 году Ангеловски возглавил национальную команду. Первое, что он сделал, вступив в должность, это отправился в Италию, чтобы уговорить Пандева вернуться в сборную.

После победы над Германией — самого громкого успеха в истории Македонии — Ангеловски переполняли эмоции.

«Я сейчас просто не могу говорить из-за наплыва эмоций. Это просто безграничное счастье. Мы сделали нашу страну счастливой. Это как выиграть чемпионат Европы! Моя жена сейчас в больнице с симптомами ковида, но, к счастью, сейчас ей лучше. Спасибо всем. Что я еще могу сказать? Ничего. Только заплакать», — говорил Ангеловски.

Герой

Пандев — главный игрок в истории Северной Македонии. 37-летний форвард, выигравший в 2010 году Лигу чемпионов в составе «Интера», завершил карьеру в сборной в 2013-м. Но спустя три года, поддавшись уговорам Ангеловски, вернулся.

И с тех пор Пандев словно переродился. В прошлом его периодически освистывали за слабую игру в составе национальной команды, но сейчас Пандев — настоящий герой для всех жителей Македонии.

В завершившемся сезоне форвард, выступающий сейчас за «Дженоа», преодолел отметку в 100 голов в серии А.

Кто выиграл от переноса Евро

Впервые в истории сборной Македонии в ее составе играют два брата. Стефан Ристовски играет за национальную команду уже десять лет, а его младший брат Милан, выступающий в Словакии за «Спартак» из Трнавы, получил приглашение от Ангеловски только сейчас. Год назад Милан мучился от частых травм и не входил в планы главного тренера. «Я очень счастлив этому приглашению и постараюсь оправдать вызов», — сказал он.

Что поют фанаты

ОДИМЕ НА ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО — «Едем на Евро». Песня, восхваляющая храбрость этого поколения македонских игроков во главе с Пандевом.

Фразы, которые говорят болельщики

«Гранде Пандев и натаму погодува, Македонија победува!» — «Пока Горан Пандев в составе и забивает, Македония будет побеждать».

«Сега е наше време! На Европско првенство, таму ни е место — сонот наш од детство!» — «Пришло наше время! Евро — это наш турнир, детская мечта сбылась».

«Со Барди и Адеми немаме проблеми!» — «С Барди и Адеми в составе у нас нет никаких проблем».

Герой эпохи пандемии

У Стефана Ристовски был непростой с точки зрения футбола год, он ушел из лиссабонского «Спортинга» как раз перед чемпионским сезоном. Однако полузащитник не забывал о других сторонах жизни. В разгар пандемии он перевел крупную сумму двум крупнейшим больницам в стране, чтобы они могли закупить необходимое оборудование и препараты. «Спасибо, что заботитесь о нас и не жалеете себя в этой битве», — сказал Ристовски врачам.

Владимир Булатович, Ekipa