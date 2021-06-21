Игорь Корнеев, бывший тренер сборной России, входивший в штаб Гуса Хиддинка на Евро-2008, — о составе команды Станислава Черчесова на решающий матч с датчанами.

Надеюсь, Черчесов сыграет в четыре защитника

— Дания в обоих матчах на турнире применяла высокий прессинг. Бельгийцы дрогнули, ошиблись и пропустили в начале встречи. Специалисты полагают, что и финны не устояли бы под таким натиском скандинавов, если бы не пауза в игре, связанная с потерей Эриксеном сознания. Выстоим ли мы сегодня в Копенгагене, готова ли Россия к такому давлению? — первый вопрос Корнееву.

— Будет сложно, несладко. Дания — однозначно крепкий орешек. Если скандинавы включаются, их реально непросто сдержать. Кроме того, им сегодня нужно играть только на победу. Другого варианта для них просто нет.

— Какого состава ждете от сборной России?

— Многое зависит от состояния игроков. Поправился ли Фернандес?

— Вчера он уже работал в общей группе. Да и Кудряшов, похоже, полностью восстановился. Черчесов вновь сыграет в три центральных защитника?

— Надеюсь, что нет.

— Почему?

— Когда играешь в три центральных, то в середине поля как раз не хватает одного полузащитника, который мог бы заниматься полезной работой. Очень надеюсь на то, что с первых минут мы увидим Миранчука. Алексей — пожалуй, единственный в нашей сборной, кто рискует на поле. Остальные этого по каким-то причинам не делают.

Миранчук рискует, а Головин...

— А Головин?

— На мой взгляд, он далек от той игры, которую мы привыкли видеть в его исполнении. Не хватает нестандартных ходов. Такое ощущение, что он сделал шаг назад и теперь мало чем отличается от остальных...

— Неужели он не выделяется на фоне других сборников?

— Повторю свою мысль. Александр всегда выделялся нестандартностью, умением взять игру на себя, забить, отдать. Но в последних двух матчах я этого не увидел. Не знаю, что с ним происходит. Может быть, ему дана установка особо не рисковать, играть аккуратнее? Но он в любом случае должен оставаться мастером на поле, пытаться импровизировать. Если тебе даны такие качества, почему бы ими не пользоваться? Мы же видели, как против финнов Миранчук сыграл гениально в эпизоде с голом. Головин способен так же исполнить. Надеюсь, в поединке против датчан атакующий хавбек «Монако» наконец проснется.

— А вам не кажется, что Головин лучше встроен в командную игру, чем Миранчук, больше работает без мяча, больше прессингует? Справедливо ли критикуют полузащитника «Аталанты» за то, что он нередко выключается из игры?

— Не сказал бы, что Миранчук выключается, он по-своему отрабатывает. Имея в составе таких ребят, как Головин и Миранчук, тренер должен их использовать по полной программе. Если Александр неплох в отборе, в прессинге, то, конечно, нужно играть и на этих качествах. При этом не стоит забывать, кто ты есть и что ты можешь, в отличие от остальных, креативить. Реально не хватает созидательных, хитрых действий с его стороны. Вот Миранчук как раз и пытается это делать. Да, иногда он рискует, иногда ошибается. Но в этом есть свой кайф.

Безумно понравилась Венгрия!

— После матча с финнами довольно серьезной критике подверглись Зобнин и Оздоев. Специалисты считают, что они многовато ошибаются и практически не отдают передач вперед.

— Я бы не был столь категоричен. Хотя в какие-то моменты ты ждешь от центральных полузащитников проникающих пасов вперед, на обострение, между линиями. Иначе тяжело взламывать потом оборону. Считаю, нужно уделить этому компоненту пристальное внимание в игре с датчанами. Если у тебя появляется буквально секунда, нужно искать адресата именно впереди и попытаться отдать Миранчуку или Головину. Сейчас все сборные очень организованны, и без обострений невозможно добиться успеха. Мне на этом турнире безумно понравилась Венгрия.

— Здесь с вами сложно не согласиться.

— Не знаю, что там тренер с ними сделал. Как они выходят из обороны, как они не боятся грозных соперников! Ребята делают все для того, чтобы победить. Это вам не мальчики для битья. Они «втыкаются» в каждом эпизоде, единоборстве, бьются, прессингуют. И это при том, что Венгрия попала в группу смерти.

— Что скажете о Денисе Черышеве? Он сильно сдал по сравнению с чемпионатом мира-2018?

— Черышев хорош, когда он в порядке в функциональном плане. Пока я этого не увидел. По-моему, он еще не готов и не попадает в игровой ритм. Может быть, за последние тренировки Денис добавил в этом плане. При этом Черышев всегда был рабочей лошадкой, который выполнял определенный объем работы. Он очень дисциплинированный игрок, но от него сложно ждать чего-то сверхъестественного, нестандартного.

Когда Дивеев заматереет, мы можем получить нового Игнашевича

— Если Черчесов сыграет в три центральных, где вы видите Баринова — в защите или в опорной зоне вместо, например, Оздоева? Где он сейчас полезнее?

— Даже если будет выбрана схема с тремя центральными, Баринов, считаю, может расположиться перед защитниками и быть неким разрушительным пунктом. Все зависит от тактической схемы. Но я всегда выступаю за игру в четыре защитника. Тогда того же Баринова можно добавить в центр полузащиты к Зобнину и Оздоеву. Дмитрий способен не только отбирать, но и созидать.

— Вы как-то сказали, что если Дивеев продолжит прогрессировать, то мы можем получить второго Игнашевича. Созрел ли Игорь для игры на уровне чемпионата Европы?

— Он созревает. С финнами в паре моментов Дивеев нас выручил, сложился в подкате, выбил мяч. Конечно, он еще не готов на сто процентов. Но, считаю, находится на правильном пути. Дивеев — быстрый защитник. Джикии с ним комфортнее, легче. Они могут друг друга дополнять, страховать. Однако пока еще нужно делать скидку на возраст. В любом случае Дивеев еще будет ошибаться. Когда Игорь заматереет, встанет на землю двумя ногами, тогда, допускаю, мы получим второго Игнашевича.

К Дзюбе никаких претензий

— По матчам с Бельгией и Финляндией у вас есть вопросы к Дзюбе?

— У меня нет никаких. Он остается одним из лидеров сборной. Дзюба никогда не выключается из игры, всегда в борьбе. В важных моментах он делает разницу. В игре с финнами он же отдал пас Миранчуку. Так что Дзюба всегда на острие, в теме, работает. Старается и в прессинг вступать. К нему вообще никаких претензий.

— А возможно ли появление в стартовом составе одновременно Дзюбы и Соболева?

— На мой взгляд, это маловероятный вариант. Возможно, если что-то пойдет не так и нужно будет спасать игру, то мы увидим их одновременно на поле. Сомневаюсь, что и зенитовец, и спартаковец попадут сегодня в число первых 11.

— Ничья — реальный вариант в Копенгагене?

— Считаю, надо все равно играть на победу. А там уже как сложится. Нужно сделать все, чтобы набрать три очка. Но сборную России, конечно, ждет тяжелое испытание. Дания — сильная команда.