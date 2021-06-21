«Украина не собирается играть с Австрией на ничью. Пусть и Россия победит Данию». Мнение Олега Саленко

Лучший бомбардир чемпионата мира-1994, бывший нападающий сборной России, проживающий в Киеве, — о сегодняшних матчах на Евро-2020: Украина — Австрия и Дания — Россия.

— Сейчас Украина и Россия находятся все-таки в разном положении. У обеих команд по три очка. Но Украину точно устраивает ничья, а Россию — не факт. Подопечным Черчесова желательно победить, — говорит Саленко. — Дания, конечно, интересная команда, но нет ничего невозможного.

— Думаете?

— Ну, финны же смогли забить и отстоять победу. Хотя дела у сборной России пока неважные. Не впечатляет команда...

— Но финнов-то одолели.

— Вопросов нет. Переехали как-то финнов (смеется). Повезло, что и гол у соперников не засчитали. Но в целом соглашусь, счет на табло. Однако какого-то цельного впечатления сборная России пока не оставила. Команда-загадка.

— А Украина?

— Команда Шевченко очень достойно сыграла против Голландии, едва не спасла матч.

— Но потом чуть не упустила победу над Македонией.

— Да, вели 2:0, но затем начали чудить... И все-таки сейчас сборная Украины на подъеме, игра стабилизировалась. Здесь хватает ведущих футболистов, которые выступают в Европе. У России — по сути, только Головин и Миранчук. В этом и заключается разница. С Бельгией совсем все было печально. Ну и Черчесов удивил.

— Чем?

— Он сам вратарь, но с Шуниным точно не угадал.

— Можете сравнить Ярмоленко и Дзюбу?

— Не стоит этого делать. Они разные. Как говорится, один несется, другой закрывает (смеется). Ярмоленко, пожалуй, более универсальный, действует по всему фронту атаки.

— Как вам Зинченко?

— Понятно, что в сборной он играет на другой позиции по сравнению с «Манчестер Сити». С этим и связаны определенные огрехи. С Голландией он вообще потерялся, но с Македонией сыграл лучше. Считаю, середину поля Шевченко сформировал: Малиновский, Степаненко, Зинченко. Я бы отметил в составе этой команды Яремчука. Разыгрался, забивает. Летом уедет из Бельгии в более сильный чемпионат. Так что ему есть что доказывать.

— В России полагают, что Украина может расписать с Австрией гроссмейстерскую ничью, чтобы в том числе и навредить команде Черчесова.

— Не верится в это. Я в политику не лезу. Общался с людьми, близкими к сборной. Она намерена играть на победу. А там уже как сложится. Хотя вспоминаю 1994 год, когда сборная России не вышла из группы, потому что все нужные расклады в других группах не сошлись... Но сегодня, считаю, никаких подковерных игр не будет. Все думают только о себе.

— Так как же закончатся сегодняшние матчи?

— Пусть победят и Украина, и Россия. Хотя допускаю, что украинцы с австрийцами выдадут результативную ничью. Что касается матча в Копенгагене, то подопечным Черчесова нужно забить быстрый гол и дальше уже играть по счету.

— Смогут ли?

— Посмотрим. В обороне у России не все в порядке. Но я только за то, чтобы обе команды — и Украина, и Россия — прошли дальше!