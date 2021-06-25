Евро-2020 запомнится достижениями одной из главных звезд мирового футбола

Дубль в ворота сборной Франции позволил Криштиану Роналду повторить мировой рекорд голам на уровне национальных сборных, принадлежавший Али Даеи. Оба форвард забили по 109 голов, но иранцу для этого достижения понадобилось 149 матчей, а португальцу — 178. Из ныне действующих футболистов главным преследователем Роналду является Али Мабхут, забивший 76 голов за сборную ОАЭ, индиец Сунил Чхетри отличился 74 раза, аргентинец Лионель Месси — 73.

Футболисты, забившие наибольшее количество голов за национальные сборные. Фото «СЭ»

В 2021 году 36-летний португалец отличился семь раз, как в 2004 и 2011 годах. Результативнее для Роналду проходили 2013-й (10 мячей), 2016-й (13), 2017-й (11) и 2019-й (14). Больше всего Криштиану забивал в отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы (по 31 раза), а худшую среднюю результативность демонстрировал в товарищеских матчах (0,37 гола за игру) и в финальном турнире ЧМ (0,41).

Распределение голов Криштиану Роналду по турнирам. Фото «СЭ»

14 голов на Евро — абсолютный рекорд в истории турнира. Предыдущее достижение, которое с 1984 года принадлежало Мишелю Платини, португалец побил еще в первом туре — в Будапеште. Главный действующий преследователь Роналду Антуан Гризманн отстает в два раза, хотя и делит третье место в общем зачете с Аланом Ширером.

Лучшие бомбардиры в истории Euro. Фото «СЭ»

Пять голов португальского ветерана — второй результат в истории групповых турниров Евро. Больше за три тура забивал лишь Платини, оформивший в 1984-м два хет-трика. При этом Роналду только сейчас вошел в элитный клуб футболистов, забивавших во всех матчах группы чемпионата Европы. Ранее подобное удавалось Платини, а также англичанину Алану Ширеру, болгарину Христо Стоичкову, югославу Саво Милошевичу, голландцу Руду ван Нистелрою, чеху Милану Барошу и валлийцу Гарету Бэйлу.

Футболисты, забившие во всех матчах группового турнира Евро. Фото «СЭ»

Первый пенальти в ворота Юго Ллориса вывел португальца в лидеры по сумме голов, забитых на чемпионатах мира и Европы. Криштиану обогнал главного снайпера мировых первенств немца Мирослава Клозе, который на чемпионатах Европы отличался всего трижды. На самых представительных турнирах в истории португалец забил 21 мяч. Для сравнения Клозе отличился 19 раз, Герд Мюллер — 18, а Мишель Платини — 14.

Европейцы, забившие больше 10 голов на чемпионатах мира и Европы. Фото «СЭ»

От другого мирового рекорда — по матчам за сборную — Роналду сейчас отделяет всего шесть игр. В среду португалец вышел на пятое место в истории, обогнав саудовца Мохаммеда Аль-Деайю и мексиканца Клаудио Суареса. Европейское достижение Серхио Рамоса Криштиану может повторить уже в четвертьфинале Евро. Правда, добраться исторического максимума в этом рейтинге несколько сложнее, ведь кувейтец Бадер Аль-Мутава в отличие от Али Даеи активную карьеру все еще продолжает.

Лидеры по матчам за сборную. Фото «СЭ»

По матчам на Евро Роналду (24) лидирует с огромным отрывом и наверняка останется лидером на долгие годы. Любопытно, что его главными преследователями скоро станут многолетние партнеры по команде — Пепе и Жоау Моутинью, которые с 2008 по 2021 год провели на чемпионатах Европы по 18 матчей.