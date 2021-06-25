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Столько пенальти не назначалось еще никогда: судьи зашли на вечный рекорд

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 15:00
Судья матча Словакия — Испания — (0:5) Бьорн Кайперс назначает пенальти. Фото Getty Images Пенальти на чемпионате Европы-2020. Фото «СЭ» Нереализованные пенальти в матчах чемпионата Европы. Фото «СЭ» Реализация на чемпионатах Европы по футболу. Фото «СЭ» Команды, бившие больше всего пенальти на чемпионатах Европы. Фото «СЭ» Команды, которые чаще всего получали пенальти в свои ворота. Фото «СЭ» Игроки, чаще всех бившие пенальти на чемпионатах Европы. Фото «СЭ» Вратари, которым чаще всего били пенальти. Фото «СЭ»
Судья матча Словакия — Испания — (0:5) Бьорн Кайперс назначает пенальти. Фото Getty Images
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На Евро-2020 уже к концу группового турнира зафиксировано несколько вечных рекордов. Один из самых заметных связан с количеством назначенных пенальти.

В 36 матчах арбитры 14 раз указали на 11-метровую отметку, перекрыв показатели чемпионатов 2000 и 2016 годов, когда назначалось по 12 пенальти. Любопытно, что из первых пяти ударов забит только один, а из девяти следующих — семь.

Пенальти на чемпионате Европы-2020. Фото "СЭ"
Пенальти на чемпионате Европы-2020. Фото «СЭ»

Промах испанца Альваро Мораты в матче против Испании позволил пенальтистам Евро-2020 установить антирекорд реализации. Ни на одном из предыдущих турниров количество незабитых 11-метровых не превышало пяти. Худший результат был зафиксирован в 2000 году, когда своими шансами не воспользовались датчанин Шеннберг, турок Ариф Эрдем, испанец Рауль и голланцы Ф.де Бур и Клайверт, подарившие Италии путевку в финал.

Нереализованные пенальти в матчах чемпионата Европы. Фото "СЭ"
Нереализованные пенальти в матчах чемпионата Европы. Фото «СЭ»

Три забитых пенальти в матче Португалия — Франция вывели реализацию на Евро-2020 на отметку 57 процентов. Это намного хуже среднего результата по всем чемпионатам, но почти совпадает с показателями турниров 25-летней и 21-летней давности. В 1972 году, кстати, реализация составила 50 процентов, а 1960-м, когда чехословак Войта пробил мимо ворот Льва Яшина, и вовсе 0.

Реализация на чемпионатах Европы по футболу. Фото "СЭ"
Реализация на чемпионатах Европы по футболу. Фото «СЭ»

Из 84 назначенных на Евро пенальти каждый седьмой пробивали испанцы. По общему количеству заработанных 11-метровых Испания значительно опережает главных преследователей — Голландию (на четыре удара), Чехию (на семь) и Францию (на семь). Правда, реализация у пиренейцев крайне слаба — они не реализовали семь своих попыток, тогда как только датчане и голланцы промахивались больше одного раза.

Команды, бившие больше всего пенальти на чемпионатах Европы. Фото "СЭ"
Команды, бившие больше всего пенальти на чемпионатах Европы. Фото «СЭ»

В последнем матче группового турнира произошла смена команды-лидера по числу фолов в своей штрафной. Французы позволили Криштиану Роналду дважды подойти к 11-метровой отметке и вышли на первое место по полученных пенальти. «Трехцветные» обогнали Германию, игроки которой нарушали правила 11 раз.

Команды, которые чаще всего получали пенальти в свои ворота. Фото "СЭ"
Команды, которые чаще всего получали пенальти в свои ворота. Фото «СЭ»

Криштиану Роналду вышел на первое место по пробитым и забитым пенальти на чемпионатах Европы. Португалец исполнил уже четыре 11-метровых, три из которых (все на Евро-2020) оказались точными. По два раза наказали соперников за грубость датчанин Арнесен, француз Зидан, шотландец Макаллистер, испанец Мендьета, румын Станку и англичанин Ширер.

Игроки, чаще всех бившие пенальти на чемпионатах Европы. Фото "СЭ"
Игроки, чаще всех бившие пенальти на чемпионатах Европы. Фото «СЭ»

Среди вратарей выделяются два французских чемпиона мира разных лет. По пять раз пенальтистам противостояли Фабьен Бартез и Юго Ллорис. Но если чемпион мира-1998 две дуэли выиграл (удар Бекхэма отразил, а Рауль промахнулся сам), то чемпион-2018 ни с одним ударом (в том числе и с двумя от Роналду) не справился.

Вратари, которым чаще всего били пенальти. Фото "СЭ"
Вратари, которым чаще всего били пенальти. Фото «СЭ»

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