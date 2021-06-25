Столько пенальти не назначалось еще никогда: судьи зашли на вечный рекорд

На Евро-2020 уже к концу группового турнира зафиксировано несколько вечных рекордов. Один из самых заметных связан с количеством назначенных пенальти.

В 36 матчах арбитры 14 раз указали на 11-метровую отметку, перекрыв показатели чемпионатов 2000 и 2016 годов, когда назначалось по 12 пенальти. Любопытно, что из первых пяти ударов забит только один, а из девяти следующих — семь.

Пенальти на чемпионате Европы-2020. Фото «СЭ»

Промах испанца Альваро Мораты в матче против Испании позволил пенальтистам Евро-2020 установить антирекорд реализации. Ни на одном из предыдущих турниров количество незабитых 11-метровых не превышало пяти. Худший результат был зафиксирован в 2000 году, когда своими шансами не воспользовались датчанин Шеннберг, турок Ариф Эрдем, испанец Рауль и голланцы Ф.де Бур и Клайверт, подарившие Италии путевку в финал.

Нереализованные пенальти в матчах чемпионата Европы. Фото «СЭ»

Три забитых пенальти в матче Португалия — Франция вывели реализацию на Евро-2020 на отметку 57 процентов. Это намного хуже среднего результата по всем чемпионатам, но почти совпадает с показателями турниров 25-летней и 21-летней давности. В 1972 году, кстати, реализация составила 50 процентов, а 1960-м, когда чехословак Войта пробил мимо ворот Льва Яшина, и вовсе 0.

Реализация на чемпионатах Европы по футболу. Фото «СЭ»

Из 84 назначенных на Евро пенальти каждый седьмой пробивали испанцы. По общему количеству заработанных 11-метровых Испания значительно опережает главных преследователей — Голландию (на четыре удара), Чехию (на семь) и Францию (на семь). Правда, реализация у пиренейцев крайне слаба — они не реализовали семь своих попыток, тогда как только датчане и голланцы промахивались больше одного раза.

Команды, бившие больше всего пенальти на чемпионатах Европы. Фото «СЭ»

В последнем матче группового турнира произошла смена команды-лидера по числу фолов в своей штрафной. Французы позволили Криштиану Роналду дважды подойти к 11-метровой отметке и вышли на первое место по полученных пенальти. «Трехцветные» обогнали Германию, игроки которой нарушали правила 11 раз.

Команды, которые чаще всего получали пенальти в свои ворота. Фото «СЭ»

Криштиану Роналду вышел на первое место по пробитым и забитым пенальти на чемпионатах Европы. Португалец исполнил уже четыре 11-метровых, три из которых (все на Евро-2020) оказались точными. По два раза наказали соперников за грубость датчанин Арнесен, француз Зидан, шотландец Макаллистер, испанец Мендьета, румын Станку и англичанин Ширер.

Игроки, чаще всех бившие пенальти на чемпионатах Европы. Фото «СЭ»

Среди вратарей выделяются два французских чемпиона мира разных лет. По пять раз пенальтистам противостояли Фабьен Бартез и Юго Ллорис. Но если чемпион мира-1998 две дуэли выиграл (удар Бекхэма отразил, а Рауль промахнулся сам), то чемпион-2018 ни с одним ударом (в том числе и с двумя от Роналду) не справился.