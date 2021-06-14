Лучший матч Евро. Супергол Ярмоленко чуть не спас Украину в Амстердаме

Невероятный сюжет матча между Голландией и Украиной.

Чемпионат Европы. Группа C

Голландия — Украина — 3:2 (0:0)

Голы: Вайналдум, 52 (1:0). Вегхорст, 59 (2:0). Ярмоленко, 75 (2:1). Яремчук, 79 (2:2). Дюмфрис, 85 (3:2).

Голландия: Стекеленбург, Дюмфрис, де Фрай, Блинд (Аке, 64), Тимбер (Фелтман, 88), ван Анхолт (Вейндал, 64), де Рон, Вайналдум, Ф.де Йонг, Вегхорст (Л.де Йонг, 88), Депай (Мален, 90+1).

Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Ярмоленко, Зинченко, Малиновский, Сидорчук, Зубков (Марлос, 13. Шапаренко, 64), Яремчук.

Предупреждение: Сидорчук, 90+3.

Судьи: Брих. Борш, Лупп (все — Германия).

ВАР: Фриц. Дингерт (оба — Германия), Беттс, Аттуэлл (оба — Англия).

13 июня. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».

За бесконечными разговорами о форме сборной Украины совсем померк футбол. Конечно, лозунг «спорт вне политики» выглядит наивно, но нельзя об игре забывать совершенно. Тем более о такой игре.

К сборной Украины еще до старта чемпионата Европы относились серьезно. Она прекрасно выступила в отборочном турнире, Андрей Шевченко и его интернациональный штаб показали свой уровень, а состав полон известных в Европе футболистов.

Ярмоленко («Вест Хэм»), Малиновский («Аталанта»), Яремчук («Гент»), Зинченко («Манчестер Сити»), Зубков («Ференцварош») — почти весь украинский легион вышел в стартовом составе на матч с Голландией в Амстердаме. И уже в первом тайме желто-синие доказали, что их не зря считают одними из фаворитов группы С.

Украина играла открыто, но при этом спокойно. Да, Голландия на своем поле много владела мячом и больше создавала, но гости не вжимались в ворота и даже атаковали большими силами. Причем не только через фланги, а и через центр. Преимущество у украинцев в середине поля было: Малиновский, Зинченко и Сидорчук ловили голландцев в переходных фазах, но плотная оборона Голландии справлялась с ударами.

За смелость и нацеленность на атаку украинцев можно похвалить, но авантюрный футбол часто оборачивается трудностями в защите. А Украина еще и держала линию обороны довольно высоко, чем уже на первых минутах едва не воспользовался Депай — он убежал от четверых украинцев и даже пробил по воротам, но Бущан отразил удар.

Именно голкипер киевского «Динамо» до перерыва оставался твердым претендентом на звание лучшего футболиста игры. Вообще сборную Украины трудно представить без Пятова в воротах (он, кстати, в заявке), но игра Бущана, дебютировавшего за национальную команду лишь в 2020 году, не вызывает вопросов. Если в сборной России проблема первого номера стоит очень остро, то у украинцев порядок — Бущан действительно провел выдающийся первый тайм.

Интересно, что Украина при этом играла по атакующей схеме 4-3-3 с одним чистым опорником, а Голландия отступила к расстановке 3-5-2 с плавающей ролью Депая. Еще же интереснее, что обе команды еще в мартовских матчах отборочного турнира ЧМ-2022 играли по схемам своих воскресных соперников. И если Шевченко этим шагом хотел отзеркалить привычную голландскую схему, то Франк Де Бур даже не объяснял мотивировку.

Но первый час игры показал, что Де Бур был прав. Да, весь первый тайм голландцы не забивали, но сразу после перерыва вскрыли матч — Вайналдум и Вегхорст, казалось, обеспечили оранжевым победу. Но, как всем в России известно, 2:0 — нелюбимый счет Фабио Капелло. И эта игра объяснила, почему именно.

Украине помогла замена Марлоса на Шапаренко при счете 2:0 — таким образом Шевченко увеличил число игроков середины поля, и голландцам стало тяжелее бороться за центральную зону. Но о тактике никто не говорил бы, если бы не сумасшедший выстрел Ярмоленко прямо в «девятку». Украине требовался этот удар отчаяния, он помог ей снова вернуться к жизни и поверить в успех. А вскоре она и вовсе сравняла счет — Яремчук замкнул подачу Малиновского со «стандарта».

Однако играть еще было прилично, и украинцы все-таки не смогли удержать ничью. Не самая сложная подача с фланга в центр штрафной обернулась голом, и тут уже Бущан не выручил.

Украина проиграла 2:3, но оставила хорошее впечатление своей игрой. Если вырезать первые 15 минут второго тайма, то команда Шевченко провела сильный матч и точно заслуживала хотя бы ничью. При этом встреча с самым сложным соперником группы позади, и в играх с Австрией и Северной Македонией у украинцев неплохие шансы набрать шесть очков.