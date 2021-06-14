Голландия и Украина выдали лучший матч Евро-2020. Пять голов за тайм, шедевр Ярмоленко и драматичная развязка

Восхитительный футбол в Амстердаме .

Сборные Голландии и Украины в Амстердаме сыграли пока что лучший матч на этом Евро. Яркая победа «оранжевых» - 3:2. При этом гости уступали 0:2, но смогли сравнять счет — ничего лучше на турнире мы еще не видели.

Началось все для команды Андрея Шевченко печально: в первом тайме ей удавалось сдерживать натиск Голландии благодаря отличной игре голкипера Георгия Бущана, сделавшего несколько умопомрачительных сэйвов, но после перерыва гости пропустили два мяча шесть минут.

Сначала забил Жоржиньо Вайналдум, который посвятил гол Виргилу ван Дейку, который так и не смог оправиться от травмы колена к старту турнира.

Van de ene aanvoerder naar de ander... ??



Gini Wijnaldum viert zijn goal op Virgil van Dijk-wijze. Een mooi eerbetoon.#Euro2020 #NEDOEK pic.twitter.com/FgYJ6zibwM — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 13, 2021

А удвоил преимущество форвард Вут Вегхорст, который исполнил празднование из футбольного симулятора FIFA. Это его первый большой турнир и лишь второй гол за сборную.

New Dutch hero ?



?? 2 goals in 2 games for Wout Weghorst! #EURO2020 pic.twitter.com/zT9bb3ZVqV — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021

Украина оживилась в последние 15 минут: чудо-гол забил Андрей Ярмоленко, который левой ногой закрутил мяч в дальнюю «девятку» верхом, что позавидовал Арьен Роббен.

А сравнял счет Роман Яремчук: после навеса со штрафного в исполнении Руслана Малиновского ему никто не помешал пробить головой точно в угол. Опытный Мартен Стекеленбург даже не стал прыгать в сторону мяча.

Победный гол забил защитник «оранжевых» Дензел Дюмфрис, который поучаствовал и в двух предыдущих мячах. После навеса Натана Аке он головой отправил мяч в ворота, перепрыгнув Александра Зинченко. Три гола в одном матче - так много голландцы не забивали с Евро-2008.

3 — The Netherlands scored three goals in a European Championship game for the first time since June 13rd 2008 (4-1 v. France) and already scored more often at #EURO2020 than at their last entire EC (2 goals in 2012). Triple. #NED #NEDUKR pic.twitter.com/pDyTdMvIT5 — OptaJohan (@OptaJohan) June 13, 2021

Кстати, пять голов во втором тайме после нулей в первом - такого в истории Евро еще никогда не было.