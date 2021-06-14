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Голландия и Украина выдали лучший матч Евро-2020. Пять голов за тайм, шедевр Ярмоленко и драматичная развязка

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 00:45
13 июня. Амстердам. Голландия — Украина — 3:2. 85-я минута. Дензел Дюмфрис (справа) забивает победный гол. Фото AFP
13 июня. Амстердам. Голландия — Украина — 3:2. 85-я минута. Дензел Дюмфрис (справа) забивает победный гол. Фото AFP
Теги:
Восхитительный футбол в Амстердаме.
Голландия — Украина
13&nbsp;июня. Амстердам. Голландия&nbsp;&mdash; Украина&nbsp;&mdash; 3:2. 85-я минута. Дензел Дюмфрис (справа) забил победный гол.Лучший матч Евро. Супергол Ярмоленко чуть не спас Украину в Амстердаме

Сборные Голландии и Украины в Амстердаме сыграли пока что лучший матч на этом Евро. Яркая победа «оранжевых» - 3:2. При этом гости уступали 0:2, но смогли сравнять счет — ничего лучше на турнире мы еще не видели.

Началось все для команды Андрея Шевченко печально: в первом тайме ей удавалось сдерживать натиск Голландии благодаря отличной игре голкипера Георгия Бущана, сделавшего несколько умопомрачительных сэйвов, но после перерыва гости пропустили два мяча шесть минут.

Сначала забил Жоржиньо Вайналдум, который посвятил гол Виргилу ван Дейку, который так и не смог оправиться от травмы колена к старту турнира.

А удвоил преимущество форвард Вут Вегхорст, который исполнил празднование из футбольного симулятора FIFA. Это его первый большой турнир и лишь второй гол за сборную.

Украина оживилась в последние 15 минут: чудо-гол забил Андрей Ярмоленко, который левой ногой закрутил мяч в дальнюю «девятку» верхом, что позавидовал Арьен Роббен.

А сравнял счет Роман Яремчук: после навеса со штрафного в исполнении Руслана Малиновского ему никто не помешал пробить головой точно в угол. Опытный Мартен Стекеленбург даже не стал прыгать в сторону мяча.

Победный гол забил защитник «оранжевых» Дензел Дюмфрис, который поучаствовал и в двух предыдущих мячах. После навеса Натана Аке он головой отправил мяч в ворота, перепрыгнув Александра Зинченко. Три гола в одном матче - так много голландцы не забивали с Евро-2008.

Кстати, пять голов во втором тайме после нулей в первом - такого в истории Евро еще никогда не было.

13&nbsp;июня. Амстердам. Голландия&nbsp;&mdash; Украина&nbsp;&mdash; 3:2. Грусть футболистов украинской команды.

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