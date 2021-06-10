УЕФА запретил Украине играть в форме с надписью «Героям слава». Но карту страны с Крымом оставили

Кажется, в громком скандале поставлена точка

С чего все началось

Скандал разгорелся после того, как в воскресенье сборная Украины представила форму, в который сыграет на Евро-2020.

На футболке изображена карта Украины, которая включает в себя полуостров Крым, входящий в состав России с 2014 года.

Кроме того, на воротничке есть надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые у многих ассоциируются с украинскими националистами и крайне правыми.

«Сборная Украины выступит на Евро-2020 в новой специальной форме. Ее главным атрибутом станет талисман и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самый ценный прогноз для всех нас в нашей стране. Единственная и неделимая родина с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и деревнями, где главная мелодия национального гимна — мелодия народного века. Где на «Славе Украине!» отвечают «Героям слава!» и который теперь тоже будет на форме и вдохновляет наших футболистов на новые победы», — так прокомментировал комплект глава Украинской футбольной ассоциации Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

Какая была реакция

История вызвала широкий резонанс в России. Ситуацию прокомментировали многие общественно-политические деятели и официальные лица, включая президента РФ Владимира Путина. По словам главы государства, его не задел дизайн новой формы сборной Украины с очертаниями Крыма, так как новизны в позиции Киева нет.

«СЭ» обратился за комментариями в УЕФА, и в понедельник, 7 июня, из организации был получен следующий ответ:

«Футболка национальной сборной Украины и всех других команд на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применяемыми правилами в отношении экипировки».

Кроме того, свой запрос в европейский футбольный союз отправил и РФС.

«Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания. Футбол — это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний», — говорится в заявлении организации.

«Мы увидели, как в экипировке сборной Украины, так и в ее презентации определенные политические посылы. Это не соответствует тем принципам и требованиям, которые есть в регламенте УЕФА», — сказал президент РФС Александр Дюков.

Что в итоге решил УЕФА

УЕФА рассмотрел обращение российских футбольных властей и в итоге принял решение, что футбольная ассоциация Украины должна убрать с воротничка футболки надпись «Героям слава!» Остальные же элементы дизайна формы — карта страны с Крымом и надпись «Слава Украине!» — не противоречат правилам и могут оставаться неизменными.

«После опасений, высказанных Российским футбольным союзом, УЕФА подтверждает свою позицию в отношении элемента дизайна на передней части футболки национальной сборной Украины. Учитывая, что резолюция 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН, которая была широко одобрена государствами-членами, признает территориальные границы Украины как они изображены на форме, УЕФА не требует каких-либо изменений этого элемента дизайна, поскольку он соответствует критериям.



УЕФА также подтверждает, что слоган на внешней стороне футболки «Слава Украине» был утвержден в 2018 году, и соответствует статьям 13 и 19 регламента УЕФА по экипировке. Этот слоган сам по себе может рассматриваться как общая и аполитичная фраза общенационального значения и, следовательно, может использоваться на футболке национальной сборной.



Затем УЕФА внимательно рассмотрел недавно добавленный слоган на внутренней стороне воротника — «Слава нашим героям», который был включен в новый образец футболки. Он был представлен в УЕФА и утвержден в декабре 2020 года. Однако в то время смысловое значение, создаваемое комбинацией двух лозунгов, не рассматривались. После дальнейшего анализа это конкретное сочетание двух лозунгов считается явно политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален в соответствии со статьей 5 Регламента УЕФА по экипировке», — говорится в заявлении УЕФА.

Как на это отреагировали в России

«Спорт — не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами следует прославлять Родину», — написала у себя в Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это националистический лозунг. Очень странно, что изначально эту форму пропустили. Не должны были пропускать, тогда бы и не пришлось убирать эти слова. Вы поймите, что был расчет на реакцию. Если бы не было реакции на эти слова, то так бы всё, наверное, и осталось», — сказал депутат Госдумы Николай Валуев «СЭ».

«УЕФА принял решение — молодцы! Меня бесит то, что все обсуждают форму сборной Украины, а не российский спорт. Мы должны заниматься собственной страной, а мы обсуждаем форму, которая никак не связана с нашей страной. Крым — наша земля и точка. Все равно, что они там намалюют. С ластиком мы к ним подбегать не будем. Подойти и закрасить их форму тоже никто не может. В первую очередь, нам надо болеть и поддерживать свою команду», — сказал «СЭ» известный комментатор Дмитрий Губерниев.