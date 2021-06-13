В Бухаресте целый тайм показывали матч Евро без повторов. Вы могли пропустить гол легендарного Пандева
Евро-2020. Группа С
Австрия — Македония — 3:1 (1:1)
Голы: Лайнер, 18 (1:0). Пандев, 28 (1:1). Грегорич, 78 (2:1). Арнаутович, 89 (3:1).
Австрия: Бахманн, Драгович (Линхарт, 46), Ульмер, Алаба, Хинтереггер, Лайнер (Баумгартлингер, 90+3), Забитцер, Лаймер, К.Шлагер (Ильзанкер, 90+4), Баумгартнер (Арнаутович, 58), Калайджич (Грегорич, 58).
Македония: Димитриевски, С.Ристовски, Алиоски, Велковски, Муслиу (М.Ристовски, 87), Адеми, Барди (Тричковски, 82), Николов (Бейтулаи, 63), Эльмас, Пандев, Трайковски (Костадинов, 63).
Предупреждения: Трайковски, 42. Алиоски, 53. Лайнер, 85.
Судьи: Экберг. Джулум, Халльберг (все — Швеция).
ВАР: Данкерт (Германия). Пажес (Франция), Кавана (Англия), Бризар (Франция).
13 июня. Бухарест. Стадион «Национальный».
Матч Австрии против Северной Македонии в Бухаресте показывали почти целый тайм без единого повтора. Вещатели из столицы Румынии только к 41-й минуте начали включать повторы примечательных эпизодов матча.
Поэтому голы до этого времени зрители пересмотреть не могли. На 18-й минуте счет открыл защитник сборной Австрии Штефан Лайнер. После диагонального заброса в штрафную от Забитцера Лайнер в касание поразил дальний угол ворот соперника.
А сравнял счет легендарный Горан Пандев, забивший первый гол Северной Македонии в финальных стадиях международных турниров. После неразберихи австрийцев при выходе из обороны мяч отскочил в штрафную, голкипер Бахманн выбежал из ворот, но не зафиксировал мяч, который оказался у Пандева и отправился в пустые ворота.
Напомним: Горану 37 лет, и он — лучший бомбардир в истории сборной и рекордсмен по количеству игр. За национальную команду он дебютировал аж 20 лет назад. Кто, если не он?
Второй тайм матча в Румынии транслировался уже с полноценными повторами всех важных моментов. Видимо, бродкастеры решили технические проблемы.
А победа осталась за австрийцами, которые в концовке дожали дебютанта — 3:1.
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