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В Бухаресте целый тайм показывали матч Евро без повторов. Вы могли пропустить гол легендарного Пандева

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 21:00
13 июня. Бухарест. Австрия — Македония — 3:1. Михаэль Грегорич и Андреас Ульмер празднуют победу. Фото AFP
13 июня. Бухарест. Австрия — Македония — 3:1. Михаэль Грегорич и Андреас Ульмер празднуют победу. Фото AFP
Теги:
В Румынии были проблемы с трансляцией.

Евро-2020. Группа С
Австрия — Македония — 3:1 (1:1)
Голы: Лайнер, 18 (1:0). Пандев, 28 (1:1). Грегорич, 78 (2:1). Арнаутович, 89 (3:1).
Австрия: Бахманн, Драгович (Линхарт, 46), Ульмер, Алаба, Хинтереггер, Лайнер (Баумгартлингер, 90+3), Забитцер, Лаймер, К.Шлагер (Ильзанкер, 90+4), Баумгартнер (Арнаутович, 58), Калайджич (Грегорич, 58).
Македония: Димитриевски, С.Ристовски, Алиоски, Велковски, Муслиу (М.Ристовски, 87), Адеми, Барди (Тричковски, 82), Николов (Бейтулаи, 63), Эльмас, Пандев, Трайковски (Костадинов, 63).
Предупреждения: Трайковски, 42. Алиоски, 53. Лайнер, 85.
Судьи: Экберг. Джулум, Халльберг (все — Швеция).
ВАР: Данкерт (Германия). Пажес (Франция), Кавана (Англия), Бризар (Франция).
13 июня. Бухарест. Стадион «Национальный».

Матч Австрии против Северной Македонии в Бухаресте показывали почти целый тайм без единого повтора. Вещатели из столицы Румынии только к 41-й минуте начали включать повторы примечательных эпизодов матча.

Поэтому голы до этого времени зрители пересмотреть не могли. На 18-й минуте счет открыл защитник сборной Австрии Штефан Лайнер. После диагонального заброса в штрафную от Забитцера Лайнер в касание поразил дальний угол ворот соперника.

А сравнял счет легендарный Горан Пандев, забивший первый гол Северной Македонии в финальных стадиях международных турниров. После неразберихи австрийцев при выходе из обороны мяч отскочил в штрафную, голкипер Бахманн выбежал из ворот, но не зафиксировал мяч, который оказался у Пандева и отправился в пустые ворота.

Напомним: Горану 37 лет, и он — лучший бомбардир в истории сборной и рекордсмен по количеству игр. За национальную команду он дебютировал аж 20 лет назад. Кто, если не он?

Второй тайм матча в Румынии транслировался уже с полноценными повторами всех важных моментов. Видимо, бродкастеры решили технические проблемы.

А победа осталась за австрийцами, которые в концовке дожали дебютанта — 3:1.

Австрия — Македония

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.55

Ф2 (+1)

23%

1.97

ТБ 2.0

15%

1.38
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 1
Хорватия 0
Матч завершен

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

2.95

X2

17%

2.24

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