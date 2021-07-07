Кажется, за будущее «Барселоны» и «Красной фурии» можно не волноваться.

Восторг Луиса Энрике и Капелло

«Вы обратили внимание на то, как 18-летний мальчишка по имени Педри играл против Италии? Нет, даже Андрес Иньеста такого не делал. Я не видел подобного в исполнении 18-летнего игрока ни на Евро, ни на ЧМ, ни на Олимпиаде. Я никогда такого не видел. Это невероятно».

По окончании драматичного полуфинала главный тренер испанцев Луис Энрике произнес вслух ту мысль, которая на протяжении всего сезона крутилась на языке миллионов болельщиков «Барселоны», но многие просто боялись спугнуть свое счастье и признать, что у легенды сине-гранатовых появился настоящий наследник.

Это ведь очень тонкая материя — вешать на совсем молодых футболистов ярлыки новых Месси, Роналду, Зидана или Платини. Однако чемпионат Европы стал тем последним штрихом, которого не хватало, чтобы окончательно утвердиться в собственном мнении и признать: это не сон и не попытка выдать желаемое за действительное, а полноценное рождение новой пока еще звездочки, которую когда-то, возможно, назовут гением и волшебником.

Против Италии — в сумасшедшем по накалу и качеству футбола матче — 18-летний мальчишка играл так, словно полуфиналы больших турниров для него будни. 31 точный пас без единой ошибки, и 22 из них на чужой половине поля за первый тайм. Всего две неточных передачи к финальному свистку. Самый молодой в истории сборной Испании участник крупнейших турниров как будто не замечал давления, которое в итоге сломало куда более опытного Альваро Морату, и подтверждал мысли Фабио Капелло.

Знаменитый итальянский тренер перед игрой говорил: «Когда я впервые вживую увидел Месси, я сказал, что он станет феноменом. Но как полузащитник Педри может стать таким же, одним из лучших в мире, потому что он умеет все».

Сокровище за пять миллионов

Кажется, только для того, чтобы увидеть Педри в футболке «Красной фурии», этот турнир стоило перенести на более поздний срок, потому что год назад футбольный мир не представлял себе, какого уровня талант родился на Канарских островах. А «Барселона», сжигавшая в топке десятки и сотни миллионов евро, наконец-то попала в «десятку», подписав контракт с Педри всего через месяц после того, как юноша получил на руки первое в своей карьере профессиональное соглашение с «Лас-Пальмасом». Там сейчас, наверное, вздыхают, вспоминая, как в сентябре 2019-го согласились продать оказавшийся в их руках самородок всего за 5 миллионов евро.

Даже Роналд Куман поначалу до конца не осознавал, какого уровня талант оказался в его руках. А может, голландец просто мастерски мотивировал своего подопечного. «Однажды он отвел меня в сторону и сказал, что мало знает обо мне, что едва видел, как я играю, и что мне придется показать ему, что я умею на практике. Я черпал из этого мотивацию и понимал, что должен работать так усердно, как никогда прежде, чтобы завоевать свое место», — вспоминал Педри в зимнем интервью AP, став к тому времени самым часто играющим футболистом «Барселоны».

Он шел за своей мечтой, потому что был рожден в сине-гранатовых цветах. За каталонцев болела вся его семья, а дедушка даже основал в родном для Педри Тегесте фан-клуб «Барселоны». И сравнения с Иньестой тоже не взялись на ровном месте. «Я всегда любил стиль его игры, он нравился мне и на поле, и за его пределами. Он был моим ориентиром, я пытался смоделировать его игру. Не пропустил ни одного матча с его участием и пересматривал отдельные моменты», — рассказывал 18-летний полузащитник.

С Иньестой они похожи и по отношению к жизни. Вне футбола оба сконцентрированы на семье, а на поле удивительно спокойны. Мартин Брэйтуэйт даже назвал Педри ветераном в теле ребенка. «С тех пор как я только начинал играть, еще будучи маленьким, у меня всегда было ощущение спокойствия. И я всегда играл так, словно оставался мальчиком в Тегесте, так почему мне нужно было меняться на «Камп Ноу»?», — раскрыл одну из черт своего характера Педри.

Он в принципе очень рассудителен для своего возраста и, не меняясь, уже знает себе цену и ощущает собственную самодостаточность. «Это гордость, что меня сравнивают с Иньестой, потому что он великий игрок и человек. Но я должен быть Педри и стараться делать свою карьеру. Иньеста — великий игрок, приятно, что меня с ним сравнивают, но я постараюсь поступать по-своему», — подчеркнул испанец в интервью Sport по окончании группового турнира европейского чемпионата.

60 километров за пять матчей

Трудно поверить, но Педри вполне мог оказаться в «Реале». На первое предложение в 2018-м он ответил отказом, однако родители уговорили его отправиться в Мадрид. Поездка совпала со снежным апокалипсисом в испанской столице, из-за чего юноша два дня просидел в гостинице и только потом вышел на свой первый и последний матч в сливочной футболке. Как он потом рассказывал в интервью Goal.com, ему было не слишком уютно в форме с гербом главного соперника любимой «Барселоны». Так что решение тренеров «Королевского клуба», которые посчитали Педри слишком хрупким и увлекающимся игрой в пас, скорее обрадовало мальчишку. И принесло практическую пользу, так как он стал усиленно работать в тренажерном зале, готовя себя к переезду на «Камп Ноу».

Педри и Лео Месси — отдельная история. Аргентинец сразу взял юношу под опеку и давал советы как на поле, так и за его пределами. Рассказывал новичку о том, как сохранять концентрацию и работать в зоне между полузащитой и атакой. И уже по ходу сезона возникало стойкое ощущение: Педри — один из факторов, которые убедили Месси в том, что у нынешней «Барселоны» есть будущее, и согласиться остаться в родном клубе.

Две голевые передачи, которые Педри отдал Месси пяткой, — одни из самых ярких моментов прошедшего сезона. «Может быть, это то, что я узнал от Иньесты, но правда в том, что это просто вещи, которые происходят на поле. Если вдруг вы услышите Лео, значит, вы отдадите ему мяч, потому что он создаст опасность и в конечном итоге, как всегда, забьет», — рассказывал Педри AP.

Сейчас очень важно, чтобы к этому таланту отнеслись бережно, а не выжали из него все соки в юном возрасте. После 52 матчей в первом сезоне на новом уровне «Барселона» отправила Педри в отпуск за тур до окончания чемпионата. Теперь каталонцы бьют во все колокола и просят не вызывать свою звездочку на Олимпиаду, потому что для игрока, который уже к четвертьфиналу Евро лидировал по пробегу и намотал 61,5 километра, такие нагрузки ненормальны.

На первую апелляцию «Барсы» испанская федерация ответила отказом, однако она обязана поменять свою позицию. Об этом говорит даже Хосеп Гвардиола. Ведь Педри — это не только настоящее, но и будущее «Красной фурии». Даже возможный выигрыш Олимпиады не стоит таких жертв, а новый повод постричься наголо, как было обещано юношей в случае победы на Евро, непременно появится.