Доннарумму закидывали фальшивыми купюрами и прозвали Долларуммой. Сейчас он втащил Италию в финал Евро

От ненависти до любви — один шаг?

Сейчас Джанлуиджи Доннарумма — герой Италии. Несколько классных сейвов в основное и дополнительное время полуфинала Евро-2020 с Испанией, а затем и отраженный удар Альваро Мораты в послематчевой серии пенальти вознесли 22-летнего вратаря до небес. Авторитетная La Gazzetta dello Sport назвала его лучшим игроком встречи, поставив 8,0. Сorriere dello Sport поставила Доннарумме 7,5 балла (столько же получил Джованни Ди Лоренцо).

И сразу как-то забылась довольно противоречивая репутация голкипера, который формально сейчас находится без клуба — его контракт с «Миланом» истек 30 июня, и которого не раз хейтили фанаты, обвиняя в алчности.

Первый вызов во взрослую команду «Милана» Доннарумма получил 22 февраля 2015 года, за три дня до своего 16-летия. Возглавлявший тогда красно-черных Филиппо Индзаги включил вратаря в заявку на игру серии А с «Чезеной». А уже спустя месяц Доннарумма подписал первый профессиональный контракт, который был рассчитан до 2018 года.

В начале сезона-2015/16 он впервые вышел в стартовом составе в игре серии А — в возрасте 16 лет и 242 дней. Доннарумма на момент дебюта был младше другого Джанлуиджи — Буффона, но рекорд не побил (игравший за «Милан» в середине 1940-х Джузеппе Сакки был на 13 дней моложе). Уже в следующем туре Доннарумма провел первый матч на ноль (победа 1:0 над «Кьево»).

Юношу завалили комплиментами бывшие звезды. Его окрестили «наследником Буффона», а сам легендарный вратарь отметил физическую силу Доннаруммы, его технику, самообладание и игровой интеллект. Сравнений стало еще больше после его дебюта в сборной Италии. Доннарумма заменил Буффона в товарищеском матче с Францией (1:3) 1 сентября 2016 года.

Каждое новое интервью звезд прошлого возлагало все больше и больше ответственности на плечи молодого игрока. Подлил масла в огонь двукратный победитель Лиги чемпионов с «Миланом» Дида: «Он очень талантлив и может достичь большего, чем я сделал в составе «Милана», потому что он еще молод. Доннарумма очень ценен, и я думаю, что с россонери он может стать великим».

Еще один бывший вратарь «Милана» Кристиан Аббьяти сказал, что Доннарумма может стать новым капитаном клуба.

Но идиллический медовый месяц закончился довольно быстро — летом 2017-го. Рассказывавший ранее о своей любви к клубу вратарь и его агент Мино Райола долго не соглашались продлевать контракт, пытаясь выбить большую зарплату. Что, разумеется, вызвало предсказуемо негативную реакцию болельщиков. Когда Доннарумма находился в расположении молодежной сборной Италии, фанаты закидали его фальшивыми долларами во время игры с Данией, а на трибуне вывесили баннер с надписью «Долларумма».

money thrown at Dollarumma pic.twitter.com/oKe9giqOLi — Amro (@ThatBoyAmro) June 18, 2017

Райола пытался защитить себя и своего клиента: «Никаких условий для заключения соглашения не было. Мы попросили у клуба немного времени и быть осмотрительными, чтобы Джиджи был спокоен, но «Милан» информировал прессу о каждом шаге, и результат на виду у всех».

«У Джиджи никогда не было финансовых запросов. Когда у вас в клубе есть топовый футболист, зачем пытаться удвоить или утроить зарплату Обамеянгу или Морате, чтобы заполучить их? Это не имеет никакого смысла», — продолжал агент.

Тем не менее в итоге Райола и Доннарумма своего добились. 11 июля 18-летний футболист подписал новое соглашение до лета 2021-го с зарплатой в 6 миллионов евро за сезон.

Время шло, и хейт постепенно угасал. Доннарумма закрепился в основе сборной Италии, а слова Аббьяти о капитанстве в «Милане» оказались пророческими. 21 июля 2020 года в матче серии А с «Сассуоло» из-за травмы Алессио Романьоли повязку впервые передали Доннарумме. В минувшем сезоне голкипер был вице-капитаном и регулярно выходил на поле с повязкой, потому что Романьоли все чаще оставался в запасе.

Все это время шли тяжелые переговоры о продлении контракта. «Милан» предлагал Доннарумме зарплату в 8 миллионов евро, Райола сообщал о предложениях в 10 миллионов от других заинтересованных клубов, в том числе от «Ювентуса». Болельщики были раздражены и даже просили не выпускать Доннарумму на игру 35-го тура серии А со «Старой синьорой». В дело пришлось вмешаться техническому директору и легенде «Милана» Паоло Мальдини: «Очень важно твердо прояснить, что никто за пределами «Милана» не будет принимать решения о том, кому стоит играть, а с кем стоит продлевать контракт. Решения на поле принимает тренер, а вопрос с продлением контрактов остается за руководством клуба».

В матче с «Ювентусом» Доннарумма вышел на поле и отстоял на ноль — 3:0. Победа помогла «Милану» впервые за семь лет финишировать в топ-4 в серии А и пробиться в Лигу чемпионов, но даже это не помогло продвинуться в переговорах о новом соглашении. 26 мая Мальдини объявил, что вратарь уходит из клуба.

«Давайте просто скажем спасибо всем игрокам, благодаря которым сезон стал незабываемым. Джиджи — один из них, он был лидером и капитаном команды. Знаю, что такие трансферы сложно принять, но люди порой не понимают, что профессиональный игрок всегда должен быть готов сменить клуб. Наши пути расходятся, и я могу только пожелать всего наилучшего этому парню», — сказал он.

Слова Мальдини не слишком помогли сгладить ситуацию. Началась вторая волна хейта, которая окончательно закрепила за вратарем прозвище Долларумма. Особенно когда стало известно, что Доннарумма договорился с «ПСЖ», который, по информации различных инсайдеров, будет платить игроку 12 миллионов евро в год.

«Мне очень жаль, что Джанлуиджи уходит. Вы спрашивали меня, зарабатывают ли футболисты слишком много, а теперь я задам вопрос: сколько стоит Доннарумма? Он вырос в «Милане», мог бы стать вратарем команды на 20 лет. Хотя, возможно, не так надолго, ведь он не Ибра. Но он лучший голкипер в мире. Доннарумма мог стать Мистером «Милан», как Паоло Мальдини. Как можно оценить Мальдини? Это невозможно измерить. Я бы посоветовал Доннарумме оставаться в «Милане» до конца», — рассуждал в начале июня Златан Ибрагимович.

При этом вся эта история никак не сказалась на игре Доннаруммы на Евро — он очень надежен, не совершает ошибок и когда нужно, выручает сборную Италии. Там он получает полную поддержку. Начальник команды Джанлука Виалли даже сопровождал его на медосмотр для «ПСЖ», чтобы голкипер ни о чем не волновался. Если Доннарумма вместе с товарищами по сборной дотащит Италию до титула, возможно, его простят даже фанаты «Милана».