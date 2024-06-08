Модрич забил юбилейный мяч за сборную. Хорваты обыграли португальцев без Роналду

Криштиану пока еще в отпуске.

Евро все ближе , и сборные продолжают подготовку . Португальцы и хорваты , размявшись на соперниках попроще , решили проверить силы на себе подобных . Получилось познавательно , учитывая , что эксперименты к этой игре тренеры почти завершили .

Португальцы неплохо провели первый подготовительный матч — обыграли Финляндию 4:2. При этом Роберто Мартинес выставил далеко не основной состав — на поле вообще не появились или вышли со скамейки Бернарду Силва , Жоау Феликс , Бруну Фернандеш и Данилу Перейра . Зато в матче с хорватами тренер решил не экономить силы и выпустил в старте почти всех отдыхавших .

Криштиану Роналду провел матч на скамейке. Фото Reuters

При этом Криштиану Роналду уже второй матч подряд нет в заявке — но переживать не о чем . 39- летний страйкер просто в отпуске , а так Мартинес накануне встречи с хорватами высказался о легенде очень комплиментарно : «Сборная - все , что нужно Роналду . Я увидел , что он готов быть важным игроком и бороться за место . Он отлично влияет на всех . Никто и не скажет , что ему 39, и он выиграл все . Он хочет побеждать и пользуется каждым моментом , чтобы становиться лучше» .

А вот какого ветерана не стали беречь , так это Луку Модрича . В первом товарищеском матче с Северной Македонией (3:0) полузащитник отдыхал после победы в Лиге чемпионов , но на второй прибыл и сразу попал в старт . Йошко Гвардиол тоже вышел с первых минут . Зато в запас отправился Перишич — другая легенда серебряных и бронзовых призеров чемпионатов мира .

Впрочем , для успеха в первом тайме хорватам хватило и Модрича . Португальцы начали потрясающе плохо — пропустили пару атак прямо на старте , а на 7- й минуте Витинья сбил Ковачича и привез пенальти . Разумеется , реализовал удар Модрич — и забил свой 25- й мяч за сборную Хорватии .

Дальше натиск гостей не ослаб . Конечно , португальцы не были совсем уж плохи , но цифры трудно обмануть — по данным SofaScore, гости в первом тайме нанесли 11 ударов по воротам соперника , тогда как хозяева только 5. Ожидаемые голы выглядели поразительно — 0,22 у Португалии против 1,92 у команды Далича ... Но последним забить больше одного мяча не удалось .

Диогу Жота сравнял счет. Фото Reuters

В перерыве Мартинес конкретно поработал — на второй тайм из раздевалки вышли Леау , Жота , Канселу и Семеду . Уже через три минуты замены выстрелили — португальцы забили . Вышедший Нельсон Семеду классной передачей на Жоту отрезал всю оборону хорватов , включая вратаря , а Диогу спокойно вкатил в пустые .

Дальше португальцы прибавили настолько , что за Хорватию стало тревожно . В первые минуты после перерыва хозяева неплохо так поправили статистику , добавив в нее , помимо гола , несколько опасных ударов . Но на 54- й минуте Далич выпустил Перишича , вручив ему капитанскую повязку , и уже через две минуты это принесло плоды .

Чуть ли не впервые с перерыва выбравшись к чужим воротам , хорваты обострили обстановку — вышедший красиво навесил в штрафную , там мяч запрыгал и попал к Пашаличу . Тот мощнейше зарядил , попал в перекладину — и на добивании первым оказался Анте Будимир .

Анте Будимир (справа) забил победный гол. Фото AFP