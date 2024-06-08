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Модрич забил юбилейный мяч за сборную. Хорваты обыграли португальцев без Роналду

Хорватия победила Португалию в товарищеском матче
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Лука Модрич (с капитанской повязкой) празднует гол с партнерами по сборной Хорватии в ворота Португалии.
Фото Reuters
Криштиану пока еще в отпуске.
Товарищеские матчи.
08 июн, 19:45. Estadio Nacional (Лиссабон)
Португалия
1:2
Хорватия

Евро все ближе, и сборные продолжают подготовку. Португальцы и хорваты, размявшись на соперниках попроще, решили проверить силы на себе подобных. Получилось познавательно, учитывая, что эксперименты к этой игре тренеры почти завершили.

Португальцы неплохо провели первый подготовительный матч обыграли Финляндию 4:2. При этом Роберто Мартинес выставил далеко не основной состав на поле вообще не появились или вышли со скамейки Бернарду Силва, Жоау Феликс, Бруну Фернандеш и Данилу Перейра. Зато в матче с хорватами тренер решил не экономить силы и выпустил в старте почти всех отдыхавших.

Криштиану Роналду провел матч на скамейке.
Фото Reuters

При этом Криштиану Роналду уже второй матч подряд нет в заявке но переживать не о чем. 39-летний страйкер просто в отпуске, а так Мартинес накануне встречи с хорватами высказался о легенде очень комплиментарно: «Сборная - все, что нужно Роналду. Я увидел, что он готов быть важным игроком и бороться за место. Он отлично влияет на всех. Никто и не скажет, что ему 39, и он выиграл все. Он хочет побеждать и пользуется каждым моментом, чтобы становиться лучше».

А вот какого ветерана не стали беречь, так это Луку Модрича. В первом товарищеском матче с Северной Македонией (3:0) полузащитник отдыхал после победы в Лиге чемпионов, но на второй прибыл и сразу попал в старт. Йошко Гвардиол тоже вышел с первых минут. Зато в запас отправился Перишич другая легенда серебряных и бронзовых призеров чемпионатов мира.

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Впрочем, для успеха в первом тайме хорватам хватило и Модрича. Португальцы начали потрясающе плохо пропустили пару атак прямо на старте, а на 7-й минуте Витинья сбил Ковачича и привез пенальти. Разумеется, реализовал удар Модрич и забил свой 25-й мяч за сборную Хорватии.

Дальше натиск гостей не ослаб. Конечно, португальцы не были совсем уж плохи, но цифры трудно обмануть по данным SofaScore, гости в первом тайме нанесли 11 ударов по воротам соперника, тогда как хозяева только 5. Ожидаемые голы выглядели поразительно 0,22 у Португалии против 1,92 у команды Далича... Но последним забить больше одного мяча не удалось.

Диогу Жота сравнял счет.
Фото Reuters

В перерыве Мартинес конкретно поработал на второй тайм из раздевалки вышли Леау, Жота, Канселу и Семеду. Уже через три минуты замены выстрелили португальцы забили. Вышедший Нельсон Семеду классной передачей на Жоту отрезал всю оборону хорватов, включая вратаря, а Диогу спокойно вкатил в пустые.

Дальше португальцы прибавили настолько, что за Хорватию стало тревожно. В первые минуты после перерыва хозяева неплохо так поправили статистику, добавив в нее, помимо гола, несколько опасных ударов. Но на 54-й минуте Далич выпустил Перишича, вручив ему капитанскую повязку, и уже через две минуты это принесло плоды.

Чуть ли не впервые с перерыва выбравшись к чужим воротам, хорваты обострили обстановку вышедший красиво навесил в штрафную, там мяч запрыгал и попал к Пашаличу. Тот мощнейше зарядил, попал в перекладину и на добивании первым оказался Анте Будимир.

Анте Будимир (справа) забил победный гол.
Фото AFP

Дальше хорваты еще несколько минут поатаковали, но потом на остаток тайма ушли в глухую оборону. Тренировка действий под сумасшедшим давлением прошла успешно португальцы владели, атаковали, били, но все безуспешно. Где-то на 80-й минуте игра успокоилась и дошла до финиша неспешно гости победили. Сборная Хорватии продемонстрировала, что она в порядке; а вот португальцам, которых многие считают фаворитами Евро, теперь есть о чем подумать.

Криштиану Роналду
Лука Модрич
Футбол
Сборная Португалии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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