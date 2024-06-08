Биография Джека Грилиша: от скандалов до непопадания на Евро-2024

История звезды «Манчестер Сити».

Джек Грилиш

Дата рождения: 10 сентября 1995 года

Место рождения: Бирмингем (Англия)

Вид спорта: футбол

Амплуа: полузащитник

Рост: 175 см

Игровой номер: 10

Команда: «Манчестер Сити»

Детские годы Грилиша

Джек Грилиш родился в Бирмингеме, но затем его семья перебралась в небольшой городок Солихалл, который известен производством автомобилей Land Rover.

Родители футболиста родом из Ирландии, поэтому Джек воспитывался в национальных традициях этой страны. К тому же они являются страстными футбольными фанатами. Неудивительно, что их любовь к этому виду спорта передалась и сыну.

У Джека есть младшие сестры — Холли и Кира, а также брат Кевин. У футболиста был еще один брат — Килан, но он умер в 9-месячном возрасте. Причину смерти специалисты не смогли установить, так как проблем со здоровьем у малыша не было. Врачи вынесли вердикт — синдром внезапной детской смерти. Годами позже Джек посвятил один из своих голов умершему братику.

Сначала Джек занимался гэльским футболом, но во время учебы в начальной римско-католической школе Богоматери Сострадания он увлекся традиционным футболом. Затем молодой талант попал в академию «Астон Виллы», за которую болел еще его прадедушка. Несмотря на усердные тренировки с бирмингемской командой, родители настояли на том, чтобы сын получил среднее образование.

Грилиш заметно выделялся среди своих сверстников на поле. В 2013-м команда «Астон Виллы» до 19 лет вместе с ним выиграла международный турнир NextGen Series.

Джек Грилиш в детстве. Фото Соцсети

Футбольная карьера Грилиша: клуб и сборная

«Астон Вилла»

Свой шанс в основной команде Грилиш получил не сразу. Сезон-2013/14 он провел в аренде в «Ноттс Каунти», который выступал в третьем дивизионе Англии. В новой команде хавбек сыграл 37 матчей и забил 5 голов.

Дебют в основе «Астон Виллы» состоялся 7 мая 2014 года в матче 29-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Постепенно Джек закрепился в стартовом составе бирмингемцев, а с марта 2019 года стал капитаном.

Всего за «Виллу» он провел 213 матчей и забил 32 гола.

«Манчестер Сити»

В августе 2021 года Грилиш стал игроком «Манчестер Сити» за рекордные 100 миллионов фунтов. Джек подписал контракт на шесть лет.

«Когда я перешел в «Манчестер Сити», то полагал, что перейду в команду, занимающую первое место в лиге, и буду забивать много голов и делать передачи, но это оказалось не так. Я не представлял, как тяжело адаптироваться к другой команде и другому тренеру», — сказал игрок.

Грилиш смог перестроиться и освоился в системе Хосепа Гвардиолы. Несмотря на критику из-за малорезультативной игры, тренер взял новичка под защиту с учетом его полезной роли. «Горожане» в сезоне-2022/23 сделали исторический требл — завоевали титул чемпиона АПЛ и Кубок Англии, впервые в истории клуба выиграли Лигу чемпионов. Также в коллекции Джека с «Ман Сити» — Суперкубок УЕФА и победа на клубном чемпионате мира.

Сборная Англии

Имеющий два гражданства Грилиш сначала представлял сборную Ирландии. Он выступал за юношеские и юниорские команды разных возрастов.

Весной 2015 года стало известно, что Джек отказался от вызова в национальную команду на сбор якобы из-за нагрузки в клубе. Но спустя несколько месяцев футболист заявил, что будет играть за сборную Англии. 18 марта 2016-го ФИФА дала свое разрешение на смену национальной команды, в этом же году форвард дебютировал в сборной Англии U-21. Вместе с командой он с ходу выиграл Тулонский турнир под руководством Гарета Саутгейта.

Первый матч в главной команде страны Грилиш провел 8 сентября 2020 года. Это была игра Лиги наций против Дании.

Полузащитник вместе со сборной стал вице-чемпионом Евро-2020. Финальный турнир из-за пандемии прошел летом 2021 года и закончился финалом Англия — Италия на «Уэмбли» в Лондоне.

6 июня 2024-го стало известно, что Джек неожиданно не попал в итоговую заявку команды на Евро-2024 в Германии.

Фото Global Look Press

Достижения Грилиша

Командные

«Астон Вилла»

NextGen Series (2012/13)

Победитель плей-офф за выход в АПЛ (2018/19)

«Манчестер Сити»

Чемпион Англии (2021/22, 2022/23, 2023/24)

Обладатель Кубка Англии (2022/23)

Победитель Лиги чемпионов (2022/23)

Обладатель Суперкубка УЕФА (2023)

Победитель клубного чемпионата мира (2023)

Сборная Англии

Победитель Турнира в Тулоне (2016)

Серебряный призер чемпионата Европы (2020)

Личные (на лето-2024)

Лучший британский игрок года до 17 лет (2012)

Лучший молодой игрок «Астон Виллы» (2014/15)

Лучший британский игрок года до 21 года (2015)

Команда года по версии ПФА (2018/19)

Лучший игрок «Астон Виллы» в сезоне-2019/20

Джек Грилиш и Кайл Уокер с трофеем за победу в Лиге чемпионов. Фото Global Look Press

Сколько зарабатывает Грилиш

В «Манчестер Сити» Джек Грилиш получает 13 миллионов евро в год.

В 2023 году хавбек заключил контракт с Puma, согласно которому он заработает 50 миллионов фунтов за пять лет.

По данным Transfermarkt на лето 2024 года рыночная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.

Подруга Джека Грилиша Саша Эттвуд. Фото Global Look Press

Личная жизнь Грилиша

В 16 лет у футболиста начался роман с моделью Сашей Эттвуд. Молодые люди познакомились еще в средней школе, где оба учились. Влюбленные много времени проводили вместе и радовали фанатов совместными фотографиями.

В 2019-м Джек и Саша расстались, а позже Грилиша заметили в компании экс-подруги Джесси Лингарда Джены Фрумс. Однако игрок и девушка отрицали романтические отношения, ссылаясь на давнюю дружбу. Накануне Евро-2020 футболист сошелся с подругой детства Эттвуд.

Грилиш души не чает в своей собаке породы кокапу по кличке Скай. Пес часто ездит с хозяином на тренировки и уже давно освоился на базе «Сити».

«Я люблю свою собаку больше всего на свете. Когда ты возвращаешься после игры, победной или проигрышной, какой угодно... Собака просто рада тебя видеть», — говорил в одном из своих интервью спортсмен.

Джек Грилиш со своей собакой. Фото Скриншот из документального фильма на Netflix

Скандалы с участием Грилиша

Помимо успехов на поле Джек регулярно попадает в скандалы. Летом 2015 года в Сеть слили фото, где футболист «Астон Виллы» лежит в бессознательном от алкоголя состоянии прямо на асфальте в Тенерифе во время отпуска. Клуб из Бирмингема тогда вынес ему просто предупреждение. Но спустя всего несколько месяцев он под воздействием веселящих газов устроил шоу в ночном клубе, после чего его перевели в дубль.

В 2019 году на Грилиша напал болельщик, который выбежал на поле и ударил футболиста по голове. Правонарушителя сразу поймали и арестовали на несколько суток.

Весной 2020 года во время пандемии коронавируса Грилиш нарушил правила карантина и попал в ДТП, протаранив сразу несколько машин на парковке. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате «Астон Вилла» выписала ему крупный штраф, а суд лишил водительских прав сроком на девять месяцев, так как он признал вину еще в одном нарушении.

В 2020-м и 2022-м папарацци ловили Грилиша на отдыхе на Ибице и в Лас-Вегасе, где спортсмен бурно веселился и ни в чем себе не отказывал. Таким же получилось празднование Джеком победы в Лиге чемпионов-2022/23 — журналисты и болельщики активно обсуждали поведение и состояние игрока во время чемпионского парада «Ман Сити».

Фото Global Look Press

Социальные сети

* Соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.