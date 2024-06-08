Биография Джека Грилиша: от скандалов до непопадания на Евро-2024
Джек Грилиш
Дата рождения: 10 сентября 1995 года
Место рождения: Бирмингем (Англия)
Вид спорта: футбол
Амплуа: полузащитник
Рост: 175 см
Игровой номер: 10
Команда: «Манчестер Сити»
Детские годы Грилиша
Джек Грилиш родился в Бирмингеме, но затем его семья перебралась в небольшой городок Солихалл, который известен производством автомобилей Land Rover.
Родители футболиста родом из Ирландии, поэтому Джек воспитывался в национальных традициях этой страны. К тому же они являются страстными футбольными фанатами. Неудивительно, что их любовь к этому виду спорта передалась и сыну.
У Джека есть младшие сестры — Холли и Кира, а также брат Кевин. У футболиста был еще один брат — Килан, но он умер в 9-месячном возрасте. Причину смерти специалисты не смогли установить, так как проблем со здоровьем у малыша не было. Врачи вынесли вердикт — синдром внезапной детской смерти. Годами позже Джек посвятил один из своих голов умершему братику.
Сначала Джек занимался гэльским футболом, но во время учебы в начальной римско-католической школе Богоматери Сострадания он увлекся традиционным футболом. Затем молодой талант попал в академию «Астон Виллы», за которую болел еще его прадедушка. Несмотря на усердные тренировки с бирмингемской командой, родители настояли на том, чтобы сын получил среднее образование.
Грилиш заметно выделялся среди своих сверстников на поле. В 2013-м команда «Астон Виллы» до 19 лет вместе с ним выиграла международный турнир NextGen Series.
Футбольная карьера Грилиша: клуб и сборная
«Астон Вилла»
Свой шанс в основной команде Грилиш получил не сразу. Сезон-2013/14 он провел в аренде в «Ноттс Каунти», который выступал в третьем дивизионе Англии. В новой команде хавбек сыграл 37 матчей и забил 5 голов.
Дебют в основе «Астон Виллы» состоялся 7 мая 2014 года в матче 29-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Постепенно Джек закрепился в стартовом составе бирмингемцев, а с марта 2019 года стал капитаном.
Всего за «Виллу» он провел 213 матчей и забил 32 гола.
«Манчестер Сити»
В августе 2021 года Грилиш стал игроком «Манчестер Сити» за рекордные 100 миллионов фунтов. Джек подписал контракт на шесть лет.
«Когда я перешел в «Манчестер Сити», то полагал, что перейду в команду, занимающую первое место в лиге, и буду забивать много голов и делать передачи, но это оказалось не так. Я не представлял, как тяжело адаптироваться к другой команде и другому тренеру», — сказал игрок.
Грилиш смог перестроиться и освоился в системе Хосепа Гвардиолы. Несмотря на критику из-за малорезультативной игры, тренер взял новичка под защиту с учетом его полезной роли. «Горожане» в сезоне-2022/23 сделали исторический требл — завоевали титул чемпиона АПЛ и Кубок Англии, впервые в истории клуба выиграли Лигу чемпионов. Также в коллекции Джека с «Ман Сити» — Суперкубок УЕФА и победа на клубном чемпионате мира.
Сборная Англии
Имеющий два гражданства Грилиш сначала представлял сборную Ирландии. Он выступал за юношеские и юниорские команды разных возрастов.
Весной 2015 года стало известно, что Джек отказался от вызова в национальную команду на сбор якобы из-за нагрузки в клубе. Но спустя несколько месяцев футболист заявил, что будет играть за сборную Англии. 18 марта 2016-го ФИФА дала свое разрешение на смену национальной команды, в этом же году форвард дебютировал в сборной Англии U-21. Вместе с командой он с ходу выиграл Тулонский турнир под руководством Гарета Саутгейта.
Первый матч в главной команде страны Грилиш провел 8 сентября 2020 года. Это была игра Лиги наций против Дании.
Полузащитник вместе со сборной стал вице-чемпионом Евро-2020. Финальный турнир из-за пандемии прошел летом 2021 года и закончился финалом Англия — Италия на «Уэмбли» в Лондоне.
6 июня 2024-го стало известно, что Джек неожиданно не попал в итоговую заявку команды на Евро-2024 в Германии.
Достижения Грилиша
Командные
«Астон Вилла»
-
NextGen Series (2012/13)
-
Победитель плей-офф за выход в АПЛ (2018/19)
«Манчестер Сити»
-
Чемпион Англии (2021/22, 2022/23, 2023/24)
-
Обладатель Кубка Англии (2022/23)
-
Победитель Лиги чемпионов (2022/23)
-
Обладатель Суперкубка УЕФА (2023)
-
Победитель клубного чемпионата мира (2023)
Сборная Англии
-
Победитель Турнира в Тулоне (2016)
-
Серебряный призер чемпионата Европы (2020)
Личные (на лето-2024)
-
Лучший британский игрок года до 17 лет (2012)
-
Лучший молодой игрок «Астон Виллы» (2014/15)
-
Лучший британский игрок года до 21 года (2015)
-
Команда года по версии ПФА (2018/19)
-
Лучший игрок «Астон Виллы» в сезоне-2019/20
Сколько зарабатывает Грилиш
В «Манчестер Сити» Джек Грилиш получает 13 миллионов евро в год.
В 2023 году хавбек заключил контракт с Puma, согласно которому он заработает 50 миллионов фунтов за пять лет.
По данным Transfermarkt на лето 2024 года рыночная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.
Личная жизнь Грилиша
В 16 лет у футболиста начался роман с моделью Сашей Эттвуд. Молодые люди познакомились еще в средней школе, где оба учились. Влюбленные много времени проводили вместе и радовали фанатов совместными фотографиями.
В 2019-м Джек и Саша расстались, а позже Грилиша заметили в компании экс-подруги Джесси Лингарда Джены Фрумс. Однако игрок и девушка отрицали романтические отношения, ссылаясь на давнюю дружбу. Накануне Евро-2020 футболист сошелся с подругой детства Эттвуд.
Грилиш души не чает в своей собаке породы кокапу по кличке Скай. Пес часто ездит с хозяином на тренировки и уже давно освоился на базе «Сити».
«Я люблю свою собаку больше всего на свете. Когда ты возвращаешься после игры, победной или проигрышной, какой угодно... Собака просто рада тебя видеть», — говорил в одном из своих интервью спортсмен.
Скандалы с участием Грилиша
Помимо успехов на поле Джек регулярно попадает в скандалы. Летом 2015 года в Сеть слили фото, где футболист «Астон Виллы» лежит в бессознательном от алкоголя состоянии прямо на асфальте в Тенерифе во время отпуска. Клуб из Бирмингема тогда вынес ему просто предупреждение. Но спустя всего несколько месяцев он под воздействием веселящих газов устроил шоу в ночном клубе, после чего его перевели в дубль.
В 2019 году на Грилиша напал болельщик, который выбежал на поле и ударил футболиста по голове. Правонарушителя сразу поймали и арестовали на несколько суток.
Весной 2020 года во время пандемии коронавируса Грилиш нарушил правила карантина и попал в ДТП, протаранив сразу несколько машин на парковке. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате «Астон Вилла» выписала ему крупный штраф, а суд лишил водительских прав сроком на девять месяцев, так как он признал вину еще в одном нарушении.
В 2020-м и 2022-м папарацци ловили Грилиша на отдыхе на Ибице и в Лас-Вегасе, где спортсмен бурно веселился и ни в чем себе не отказывал. Таким же получилось празднование Джеком победы в Лиге чемпионов-2022/23 — журналисты и болельщики активно обсуждали поведение и состояние игрока во время чемпионского парада «Ман Сити».
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