Потенциальные открытия Евро-2024: турецкий Месси, грузинский бриллиант и сплошные цели топ-клубов АПЛ

Без Беллингема, Ямаля и Заира-Эмери — вы их и так знаете.

Лео Сауэр, Словакия

Возраст: 18 лет

Позиция: вингер

Клуб: «Фейеноорд»

Стоимость: 5 миллионов евро*

Фото Global Look Press

Словакия никогда не дарила миру звезд в атаке — в основном она производит качественных центральных защитников и хавбеков. 18-летний Сауэр — шанс для страны выйти на новый уровень. Воспитанник «Жилины» переехал в «Фейеноорд» два года назад, где его талант отшлифовали и довели до взрослого футбола.

Сауэр — классический вингер: правша, склонный к игре на левом фланге и смещениям под удар. В минувшем сезоне он дважды забил за «Фейеноорд» и попал на радары больших клубов — быть может, Арне Слот заберет Лео с собой в «Ливерпуль». Но сначала словаку надо проявить себя в Германии.

Артур Вермерен, Бельгия

Возраст: 19 лет

Позиция: опорный полузащитник

Клуб: «Атлетико»

Стоимость: 30 миллионов евро*

Фото Global Look Press

Золотое поколение Бельгии уходит, но это не значит, что в ближайшее время ее сборная лишится приставки «топ». Одна из причин — 19-летний хавбек Артур Вермерен, который уже на Евро, вполне возможно, будет играть в основе команды Доменико Тедеско.

Вермерен — символ прошлогоднего прорыва «Антверпена», который сенсационно выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Бельгии. Еще прошлым летом стало ясно, что надолго в столь скромном клубе этот многофункциональный и трудолюбивый опорник не задержится. Так и случилось: полгода назад «Атлетико» не пожалел 18 миллионов евро на бельгийца, и в следующем сезоне он наверняка будет на ведущих ролях в команде Диего Симеоне — аргентинец любит таких цепких и не по годам умных футболистов.

Габриэль Сигуа, Грузия

Возраст: 18 лет

Позиция: центральный полузащитник

Клуб: «Базель»

Стоимость: 2,5 миллиона евро*

Габриэль Сигуа (справа). Фото Global Look Press

В сборной Грузии — почти все легионеры, и есть только один футболист младше 23 лет: Габриэль Сигуа из «Базеля». Продукт академии тбилисского «Динамо» переехал в Швейцарию год назад и сразу столкнулся с трудностями: в начале сезона «Базель» неожиданно погрузился в борьбу за выживание в чемпионате Швейцарии, а в конце 2023 года Сигуа получил травму.

Впрочем, весной грузин восстановился и помог «Базелю» финишировать на позитивной ноте. За сборную Сигуа пока провел только пару матчей, но Вилли Саньолю точно понадобится многогранность и выносливость 18-летнего хавбека.

Жоау Невеш, Португалия

Возраст: 19 лет

Позиция: опорный полузащитник

Клуб: «Бенфика»

Стоимость: 45 миллионов евро*

Фото Global Look Press

В Португалии всегда были, есть и будут одаренные футболисты. Тем более в «Бенфике». Правда, когда вы слышите словосочетание «португальский талант», вы в первую очередь представляете нападающего или атакующего хавбека, а не опорника.

Жоау Невеш наверняка покинет Лиссабон независимо от того, как сыграет он или сборная Португалии. Его техника, точность пасов, быстрота реакции, видение поля и отличные навыки отбора мяча заинтересовали крупные клубы: «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» даже готовы заплатить сумму в районе 100 миллионов евро. Такие деньги — безусловный повод последить за игрой 19-летнего полузащитника на Евро.

Арда Гюлер, Турция

Возраст: 19 лет

Позиция: атакующий полузащитник

Клуб: «Реал» Мадрид

Стоимость: 15 миллионов евро*

Фото Reuters

Имя этого турецкого юноши известно многим: год назад «Реал» приобрел Гюлера у «Фенербахче» за 20 миллионов евро с прицелом на будущее. Никто не предполагал, что турок моментально ворвется в основу «Королевского клуба», а его процесс адаптации еще и затянулся из-за проблем со здоровьем. Травмы позволили Гюлеру дебютировать за «Реал» только в январе, однако даже за 373 минуты в ла лиге Арда успел забить 6 мячей, при том что голы — не его прямая обязанность.

Гюлеру уже успели выдать миллион авансов: по манере игры его часто сравнивают с Месутом Озилом, а иногда в прессе проскакивает и ярлык «турецкий Месси». Пожалуй, Евро — первый полноценный шанс для юноши оправдать все авансы: главный тренер сборной Винченцо Монтелла высоко оценивает его потенциал и наверняка будет доверять немало игрового времени.

Кенан Йылдыз, Турция

Возраст: 19 лет

Позиция: оттянутый нападающий, вингер

Клуб: «Ювентус»

Стоимость: 30 миллионов евро*

Фото Global Look Press

Поклонники серии А хорошо знают этого статного нападающего, а остальные могли о нем даже не слышать, ведь «Ювентус» пропустил последний еврокубковый сезон. Йылдыз родился в Германии, там же обучался футболу (на год заглядывал в академию «Баварии»), но первые успехи пришли к турку в Италии.

В минувшем сезоне Йылдыз провел за «Ювентус» 32 матча, в которых забил четыре гола. В основе появлялся не так уж часто, зато первый же выход в стартовом составе — в декабрьской встрече против «Фрозиноне» — отметил классным сольным голом, который отпраздновал высунутым языком, как делал Алессандро Дель Пьеро. С легендой «Юве» Кенана часто и сравнивают. Наблюдайте за юношей: велика вероятность, что он будет основным форвардом сборной Турции на Евро.

Александар Павлович, Германия

Возраст: 20 лет

Позиция: опорный полузащитник

Клуб: «Бавария»

Стоимость: 30 миллионов евро*

Фото AFP

Юлиан Нагельсманн отцепил от сборной Германии Леона Горецку, зато взял на домашний турнир другого центрального полузащитника «Баварии». Павлович, в отличие от Горецки, — классический опорник, а с ними у бундестим сейчас проблемы. Поэтому у немца сербского происхождения есть неплохие шансы блеснуть на Евро — не зря же его так высоко котируют в Германии.

Милош Керкез, Венгрия

Возраст: 20 лет

Позиция: левый защитник

Клуб: «Борнмут»

Стоимость: 20 миллионов евро*

Фото Global Look Press

В минувшем сезоне «Борнмут» выступил в АПЛ выше ожидаемого благодаря тренеру Андони Ираоле, раскрывшемуся бомбардирскому таланту Доминика Соланке, а также трудолюбивой команде. Милош Керкез — одна из таких рабочих лошадок.

Венгр — ярко выраженный левый защитник: в клубе он играет в четверке, но в сборной располагается выше, на позиции латераля. Керкезу всего 20, но он уже провел 15 матчей за сборную Венгрии и определенно будет основным на Евро. «Манчестер Юнайтед» уже задумался над приглашением венгра, но через месяц могут появиться новые желающие.

* Данные Transfermarkt.