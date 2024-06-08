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Англия сенсационно проиграла Исландии, Германия с трудом усмирила Грецию, Чехия забила семь Мальте

Англия проиграла Исландии в товарищеском матче
Гоша Чернов
Корреспондент
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Англия проиграла Исландии в товарищеском матче (0:1).
Фото Reuters
Главное из пятничных товарищеских матчей сборных.

Британский кошмар из 2016-го

Товарищеские матчи.
07 июн, 21:45. Wembley (Лондон)
Англия
0:1
Исландия

В последнем контрольном матче перед стартом Евро-2024 Англию окатило флэшбеком из позапрошлого чемпионата континента. Напомним, в 2016 году британцы сенсационно покинули французский Евро уже на стадии 1/8 финала, уступив исландцам.

Нынешняя скандинавская сборная — не ровня той, хотя и была в шаге от путевки в Германию (Исландия уступила Украине в финале мартовских стыков). Тем не менее, команде Оге Харейде удалось потрепать нервы переполненной звездами Англии: уже на 12-й минуте экс-форвард «Фулхэма» Йон Дагюр Торстейнссон открыл счет на «Уэмбли».

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Англия, разумеется, контролировала мяч и часто создавала моменты — особенно выделялся Палмер, который находился везде. Во втором тайме удачно в игру вошли Александр-Арнолд и Тоуни, но никто из них забить так и не смог.

Стоит подчеркнуть, что Исландия совсем не парковала автобус, а периодически больно колола команду Гарета Саутгейта контратаками и даже превзошла ее по ударам в створ. Поэтому финалистам прошлого Евро есть над чем поработать перед первой встречей группового этапа с Сербией 16 июня.

Защитник сборной Германии Давид Раум.
Фото Reuters

Хозяева Евро перевернули игру с Грецией

Товарищеские матчи.
07 июн, 21:45. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Германия
2:1
Греция

Старт главного турнира года для Германии уже через неделю, но однозначно оценить форму бундестим очень сложно. В марте немцы обыграли Францию с Нидерландами, но в июне не смогли забить Украине и с трудом перебороли Грецию в Менхенгладбахе.

Эллины начали лучше: могли забить еще до 34-й минуты, когда Масурас открыл счет. Отвратительный первый тайм Германии сменился хорошим вторым — команда Юлиана Нагельсманна вспомнила, кто здесь фаворит и все-таки добилась победы. Хаверц на исходе часа сравнял счет, а прямо перед началом добавленного времени Гросс красиво уложил мяч в угол с линии штрафной, принеся немцам победу — 2:1.

Шотландия и Финляндия сыграли вничью (2:2).
Фото Reuters

Шотландия упустила победу над финнами

Товарищеские матчи.
07 июн, 21:45. Hampden Park (Глазго)
Шотландия
2:2
Финляндия

Именно шотландцам предстоит открывать континентальный форум в следующую пятницу вместе с Германией, и пока к команде Стива Кларка хватает вопросов. В марте британцы проиграли Нидерландам и Северной Ирландии с общим счетом 0:5, в июне с трудом победили скромный Гибралтар 2:0, а в последней контрольной игре расплескали преимущество в два мяча над Финляндией.

Возможно, дело в том, что бомбардир и лидер шотландцев Скотт Мактоминай остался в запасе, но факт не отменить: британцы дважды забили в начале второго тайма, однако Калльман и Антман в концовке вырвали ничью.

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Нулевой синдром Румынии

Товарищеские матчи.
07 июн, 21:00. Steaua Stadium (Бухарест)
Румыния
0:0
Лихтенштейн

Если судить строго по результатам товарищеских матчей, то Румыния накануне чемпионата Европы находится не в форме: в мартовских играх она разделила очки с Северной Ирландией и уступила Колумбии, а в обеих июньских встречах не смогла забить скромным Болгарии и Лихтенштейну. Второй раз за неделю команда Эдварда Иорданеску играет со счетом 0:0. А ведь уже 17 июня старт Евро для Румынии — в первом матче она сойдется со сборной Украины.

Чехия оторвалась на Мальте

Товарищеские матчи.
07 июн, 18:30. Das.Goldberg Stadion (Гредиг)
Чехия
7:1
Мальта

На Евро-2020 чехи добрались до четвертьфинала, где их переборола Дания, и сейчас команда Ивана Гашека намерена как минимум повторить тот успех.

Матч с Мальтой сложно назвать показательным. Игра проходила в австрийском высокогорье, где чехи готовятся к турниру, и многие лидеры сборной остались в запасе: Соучек, Шик, Провод и Гложек весь матч наблюдали за игрой со стороны. Но и в полурезервном составе чешская сборная сыграла блестяще. По дублю оформили два форварда пражской «Славии» — Хытил и Юрасек.

На следующей неделе команда Гашека встретится в последнем контрольном матче с Северной Македонией, а уже 18 июня начнет путь на Евро встречей с Португалией.

Албания обыграла Азербайджан (3:1).
Фото Reuters

Митай помог Албании победить Азербайджан

Товарищеские матчи.
07 июн, 20:00. Haladas Sportkomplexum (Сомбатхей)
Албания
3:1
Азербайджан

У Албании чрезвычайно сложная группа с Испанией, Италией и Хорватией, где балканцы считаются аутсайдерами. Им бы и бороться в товарищеских матчах с кем-нибудь из грандов, но июньские спарринг-партнеры у команды Силвиньо слабоваты: после понедельничного разгрома Лихтенштейна (3:0) Албания без труда справилась с Азербайджаном.

Второй матч подряд защитник «Локомотива» Марио Митай начинает в основе (на этот раз ему отмерили тайм), а форвард «Рубина» Мирлинд Даку вновь всю игру смотрит со скамейки запасных. Это заключительный матч албанцев перед встречей с Италией 15 июня, так что очертания состава уже ясны: Митай на Евро, скорее всего, будет основным, а Даку — резервистом.

Футбол
Сборная Албании по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Греции по футболу
Сборная Исландии по футболу
Сборная Румынии по футболу
Сборная Чехии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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