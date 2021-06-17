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Дания — Бельгия: за кого болеть России? Еще больше раскладов чемпионата Европы

Сегодня, 09:00
12 июня. Санкт-Петербург. Бельгия — Россия — 3:0. Георгий Джикия и Ромелу Лукаку. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 июня. Санкт-Петербург. Бельгия — Россия — 3:0. Георгий Джикия и Ромелу Лукаку. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Да, продолжаем разбирать турнирную ситуацию на Евро.

Перед матчем Дания — Бельгия положение в группе В чемпионата Европы выглядит так:

Бельгия — 3 очка (1 матч), разность мячей 3-0;
Россия — 3 (2), 1-3;
Финляндия — 3 (2), 1-1;
Дания — 0 (1), 0-1.

Оставшиеся матчи в группе:

21 июня — Россия — Дания, Финляндия — Бельгия;

Напомним регламент.

1. На Евро из группы выходят не только две команды из каждого квартета, но также и четыре лучшие сборные из числа занявших третье место. Они будут ранжироваться по количеству очков, а далее — по разности мячей и числу голов.

2. Внутри группы при равенстве двух команд выше победитель очного матча, трех или более — сначала учитывается число очков внутри матчей этой «подгруппы», затем разность мячей и количество голов — тоже внутри «подгруппы».

Актуальный вопрос прямо сейчас: за кого болеть России сегодня — за Данию или за Бельгию?

16&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Финляндия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 0:1. Александр Головин (№17) и&nbsp;Артем Дзюба (№22).Что нужно России в матче с Данией, чтобы попасть в плей-офф? Все расклады Евро для команды Черчесова

Победа Бельгии над Данией

1. Этот вариант хорош тем, что тогда России точно хватит ничьей, чтобы точно обойти Данию. И, скорее всего, занять второе место — единственный альтернативный расклад возможен, если бельгийцы уступят финнам, и тогда россияне станут третьими. Что, правда, все равно оставляет хорошие шансы на выход в плей-офф благодаря четырем очкам.

2. Но вот поражение от Дании, вероятно, отправит россиян на четвертое место.

3. Так точно случится, если Бельгия не обыграет Финляндию. А если обыграет, то три сборные (Россия, Дания, Финляндия) наберут по три очка. Если россияне уступят датчанам в два гола или более, то мы уступим двум сборным по разности мячей внутри матчей «подгруппы». Если в один гол, но матч закончится 1:2, 2:3 или крупнее, то мы все-таки обгоним финнов по числу голов внутри «подгруппы» и станет как минимум третьими. Если со счетом 0:1, то все будет зависеть от того, с каким счетом финны и датчане проиграют Бельгии. Если не в три мяча, как россияне, то мы останемся на четвертом месте.

16&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Финляндия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 0:1. Россияне одержали победу в&nbsp;матче чемпионате Европы.Финляндия — Россия: дожали! Есть первая победа России на Евро за девять лет!

Ничья Дании и Бельгии

1. Все написанное в первом пункте в случае победы Бельгии имеет силу и для ничьей датчан и бельгийцев. Расклад для России в плане попадания в плей-офф, если мы не проиграем Дании, никак не меняется.

2. Большой плюс — поражение от Дании уже не отправит нас на четвертое место. Мы с тремя очками останемся третьими — надо будет надеяться, что это позволит попасть в топ-4 лучших третьих мест. Хотя с разностью мячей «минус три» или хуже это будет непросто.

3. Правда, если финны возьмут хотя бы очко с Бельгией, то тогда россияне в случае поражения от Дании опустятся на четвертое место.

16&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Финляндия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 0:1. Россияне после финального свистка.Финляндия — Россия: сыграли на нервах. Но победили

Победа Дании над Бельгией

1. Максимально запутывающий расклад — четыре сборные наберут перед последним туром по три очка. При нем гарантировать нам место в плей-офф сможет только победа над Данией.

2. Предположим ничью России и Дании. Если Бельгия или Финляндия в очном матче добьются победы (не так важно кто), то у России и Дании будет по четыре очка, но датчане окажутся выше за счет лучшей разности мячей. Тогда наши футболисты займут третье место, что с четырьмя баллами — хороший результат.

3. Но вот если бельгийцы и финны вдруг сыграют вничью, то все сборные наберут по четыре очка — и с отрицательными «минус 2» по голам команда Черчесова вовсе станет четвертой.

4. А в случае поражения России от Дании нам надо будет болеть за победу Бельгии в матче с Финляндией — тогда мы останемся третьими. При ином раскладе — четвертыми.

Уэльс почти обеспечил себе выход в плей-офф Евро. И в 1/8 финала может сыграть с Россией

Дания — Бельгия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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