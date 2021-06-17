Да, продолжаем разбирать турнирную ситуацию на Евро.

Перед матчем Дания — Бельгия положение в группе В чемпионата Европы выглядит так:

Бельгия — 3 очка (1 матч), разность мячей 3-0;

Россия — 3 (2), 1-3;

Финляндия — 3 (2), 1-1;

Дания — 0 (1), 0-1.

Оставшиеся матчи в группе:

21 июня — Россия — Дания, Финляндия — Бельгия;

Напомним регламент.

1. На Евро из группы выходят не только две команды из каждого квартета, но также и четыре лучшие сборные из числа занявших третье место. Они будут ранжироваться по количеству очков, а далее — по разности мячей и числу голов.



2. Внутри группы при равенстве двух команд выше победитель очного матча, трех или более — сначала учитывается число очков внутри матчей этой «подгруппы», затем разность мячей и количество голов — тоже внутри «подгруппы».

Актуальный вопрос прямо сейчас: за кого болеть России сегодня — за Данию или за Бельгию?

Победа Бельгии над Данией

1. Этот вариант хорош тем, что тогда России точно хватит ничьей, чтобы точно обойти Данию. И, скорее всего, занять второе место — единственный альтернативный расклад возможен, если бельгийцы уступят финнам, и тогда россияне станут третьими. Что, правда, все равно оставляет хорошие шансы на выход в плей-офф благодаря четырем очкам.

2. Но вот поражение от Дании, вероятно, отправит россиян на четвертое место.

3. Так точно случится, если Бельгия не обыграет Финляндию. А если обыграет, то три сборные (Россия, Дания, Финляндия) наберут по три очка. Если россияне уступят датчанам в два гола или более, то мы уступим двум сборным по разности мячей внутри матчей «подгруппы». Если в один гол, но матч закончится 1:2, 2:3 или крупнее, то мы все-таки обгоним финнов по числу голов внутри «подгруппы» и станет как минимум третьими. Если со счетом 0:1, то все будет зависеть от того, с каким счетом финны и датчане проиграют Бельгии. Если не в три мяча, как россияне, то мы останемся на четвертом месте.

Ничья Дании и Бельгии

1. Все написанное в первом пункте в случае победы Бельгии имеет силу и для ничьей датчан и бельгийцев. Расклад для России в плане попадания в плей-офф, если мы не проиграем Дании, никак не меняется.

2. Большой плюс — поражение от Дании уже не отправит нас на четвертое место. Мы с тремя очками останемся третьими — надо будет надеяться, что это позволит попасть в топ-4 лучших третьих мест. Хотя с разностью мячей «минус три» или хуже это будет непросто.

3. Правда, если финны возьмут хотя бы очко с Бельгией, то тогда россияне в случае поражения от Дании опустятся на четвертое место.

Победа Дании над Бельгией

1. Максимально запутывающий расклад — четыре сборные наберут перед последним туром по три очка. При нем гарантировать нам место в плей-офф сможет только победа над Данией.

2. Предположим ничью России и Дании. Если Бельгия или Финляндия в очном матче добьются победы (не так важно кто), то у России и Дании будет по четыре очка, но датчане окажутся выше за счет лучшей разности мячей. Тогда наши футболисты займут третье место, что с четырьмя баллами — хороший результат.

3. Но вот если бельгийцы и финны вдруг сыграют вничью, то все сборные наберут по четыре очка — и с отрицательными «минус 2» по голам команда Черчесова вовсе станет четвертой.

4. А в случае поражения России от Дании нам надо будет болеть за победу Бельгии в матче с Финляндией — тогда мы останемся третьими. При ином раскладе — четвертыми.