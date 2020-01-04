Необычный прогноз «СЭ» на чемпиона и лучшего бомбардира турнира.

1/8 финала Евро-2020 завершилась, а уже в пятницу начнутся матчи 1/4 финала. Мы собрали главную информацию о предстоящих играх, оценили шансы фаворитов и дали прогноз на лучшего бомбардира турнира. Сделать свою ставку можете и вы, причем бесплатно — получите до 1500 рублей в мобильном приложении БЕТСИТИ без пополнения счета.

В 1/4 Евро-2020 пробились Дания, Италия, Чехия, Бельгия, Испания, Швейцария, Англия и Украина. На прошлой стадии вылетел один из своих главных фаворитов — действующие чемпионы мира французы. В драматичном матче они уступили Швейцарии в серии пенальти.

Завершила борьбу и ставшая чемпионом Евро-2016 Португалия во главе с Криштиану Роналду — она проиграла Бельгии. Также отправились на каникулы Германия, Нидерланды и вице-чемпион мира-2018 Хорватия.

Матчи 1/4 финала будут сыграны 2 и 3 июля — по две встречи в день. Если после 90 минут соперники не выявят победителя, назначается дополнительное время из двух 15-минутных таймов. Затем в случае необходимости идет серия пенальти.

Расписание матчей следующее:

2 июля

19.00 Швейцария — Испания («Газпром-Арена»)

22.00 Бельгия — Италия («Альянц Арена»)

3 июля

19.00 Чехия — Дания (Олимпийский стадион)

22.00 Украина — Англия («Олимпико»)

Матчи 1/4 финала — последние, которые будут проходить в разных городах Европы. Полуфиналы и финал состоятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Сетка плей-офф была составлена заранее. Поэтому уже известно, что в первом полуфинале встретятся победители матчей 2 июля, а во втором — 3 июля.

Главные фавориты Евро-2020

По мнению букмекерской компании БЕТСИТИ, главный фаворит Евро-2020 — сборная Англии. Коэффициент на ее победу — 3.00. Команда Гарета Саутгейта в 1/8 финала прошла Германию и остается единственной на турнире без пропущенных голов.

Следом идут Испания (4.20), в фантастическом матче переигравшая Хорватию, и Италия (5.20), которая после яркого группового этапа помучилась с Австрией в дополнительное время.

Чуть ниже котируются шансы Бельгии (8.00). Перед 1/8 финала «красные дьяволы» считались вторыми после Франции претендентами на титул. Однако травмы Кевина Де Брейне и Эдена Азара чуть поумерили оптимизм. Следом расположилась Дания — 11.0.

А вот шансы остальных команд оцениваются не очень высоко. Швейцария и Чехия — по 27.0, а главный аутсайдер Украина — 35.0.

Прогноз «СЭ»: Бельгия блекло сыграла с Португалией, под вопросом участие в матче с Италией Де Брейне и Азара. Но именно «красные дьяволы» кажутся самой зрелой и сбалансированной командой из оставшихся. Золотое поколение должно взять свой титул с шикарным коэффициентом 8.00.

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Кто станет лучшим бомбардиром Евро-2020

Пока это автогол. На Евро-2020 забито уже девять мячей в свои ворота. Это больше, чем на всех предыдущих турнирах вместе взятых.

В гонке бомбардиров с пятью мячами лидирует Криштиану Роналду. Но португалец уже покинул Евро. За ним идут чех Патрик Шик, швед Эмиль Форсберг и француз Карим Бензема — по четыре гола. Однако двое последних тоже завершили выступления.

БЕТСИТИ считает, что Роналду с высокой вероятностью удержит первую строчку. Коэффициент на это равен 2.30.

Чуть ниже котируются шансы Шика — 5.50. Неподалеку расположились бельгиец Ромелу Лукаку (6.00) и англичанин Рахим Стерлинг (7.00) — сейчас у них три забитых мяча.

Шансы других футболистов выиграть «Золотую бутсу» по итогам турнира расцениваются существенно ниже. Следом за Стерлингом в списке идут итальянец Чиро Иммобиле (2 гола, коэффициент 20.0) и англичанин Харри Кейн (1 гол, коэффициент 25.0).

Прогноз «СЭ»: мы верим в Бельгию. Это значит, Лукаку сыграет на Евро еще три матча. Кому, как не ему, тащить команду за собой? Ставим на то, что форвард «Интера» обгонит Криштиану и возьмет «Золотую бутсу» с высоким коэффициентом 6.00.

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