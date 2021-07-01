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Россия vs Украина: наш состав и дешевле, и слабее

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 12:00
Сборная России vs Сборная Украины. Сравнение сборной России и Украины по футболу. Сравнение сборной России и Украины по футболу. Сравнение сборной России и Украины по футболу. Сравнение сборной России и Украины по футболу. Сравнение сборной России и Украины по футболу.
Сборная России vs Сборная Украины.
Теги:
Сравниваем две сборные.

Сборная России на Евро-2020 не вышла из группы, а желто-синие уже добрались до четвертьфинала. Сравниваем подбор футболистов обеих команд и приходим к неутешительному выводу.

Сравнение сборной России и Украины по футболу.
Сравнение сборной России и Украины по футболу.
Россия едет домой, а&nbsp;Украина идет дальше.Россия едет домой, а Украина идет дальше. Почему наши слабее соседей

Как у нас, так и у украинцев вратарская линия — не самая сильная. Акинфеев, покинув сборную России в 2018 году, оставил ее без твердого первого номера. Шунин по ходу турнира уступил место в основе Сафонову, но голкипер «Краснодара» еще молод и нестабилен. Все еще неясно, кто будет защищать наши ворота после возобновления отборочного турнира чемпионата мира.

До Евро-2020 у команды Андрея Шевченко тоже не было однозначного номера один — достаточно сказать, что в разогревочных контрольных матчах играли и Бущан, и Пятов, и Трубин. Однако вратарь киевского «Динамо» доказывает тренерскому штабу, что на него сделали ставку не зря. Да, у Бущана пока нет ни одного сухого матча, но в каждой из четырех игр голкипер делал запоминающиеся сейвы. В сумме он отбил 13 ударов в створ и пропустил шесть мячей. А Россия в двух играх с Бельгией и Данией пропустила семь.

Оценка «СЭ»: Россия — 5,0. Украина — 6,0.

Сравнение сборной России и Украины по футболу.
Сравнение сборной России и Украины по футболу.
Артем Дзюба, Магомед Оздоев и&nbsp;Марио Фернандес.«Сократите лимит до четырех иностранцев в заявке». Реднапп — за непопулярные реформы в российском футболе

Оборона — давняя боль сборной России. Качественных защитников у нас не так много, Станислав Черчесов доверяет опытным игрокам. Средний возраст вызванных на Евро восьми российских защитников — 28,6, причем половине из них 30 лет и больше.

У Украины все наоборот. Если на Евро-2016 в ее составе было сразу три защитника старше 30 лет (Кучер, Федецкий и Шевчук), то сейчас есть только один — Кривцов, едва отметивший юбилей. Средний возраст восьми украинских защитников — 24,5 года.

Нельзя сказать, что украинцы играют в обороне безупречно, но результативных ошибок никто из защитников на Евро не совершал. Напротив, в сборной Украины играет одно из открытий турнира — 18-летний Илья Забарный, отработавший все четыре матча от первой до последней минуты. Важно отметить, что команда Шевченко достойно играла как в схеме с четырьмя защитниками, так и с тремя.

С фланговыми защитниками ситуация иная. У украинцев сильнее левая бровка (Миколенко, Зинченко, Соболь), у России — правая (Марио Фернандес, Караваев). Но Зинченко в сборной Украины гораздо больше нацелен на атаку, чем в «Манчестер Сити», поэтому мы его включили в список полузащитников. Вывод — фланговые защитники у команд примерно на одном уровне, но центр обороны сильнее у желто-синих.

Оценка «СЭ»: Россия — 5,5. Украина — 6,0.

Сравнение сборной России и Украины по футболу.
Сравнение сборной России и Украины по футболу.

У сборной России сейчас нет чистого опорника высокого класса, но и у украинцев нет своего Тимощука. Однако Степаненко и Сидорчук неплохо играют на этом Евро, в отличие от Зобнина и Оздоева. Поэтому за опорных полузащитников небольшое преимущество отдадим соседям.

Среди атакующих и фланговых полузащитников у Украины мощный выбор — Малиновский проводит слабый Евро (во многом из-за травмы и энергозатратной весны в клубе), но Зинченко остается системообразующей фигурой желто-синих — хавбек «Манчестер Сити» сделал результат в 1/8 финала (гол плюс пас). У сборной России таких лидеров нет. Наши легионеры скорее разочаровали, чем впечатлили. Миранчук однозначно был лучшим в матче с Финляндией, но Головин ни в одной из игр не блеснул. Очевидно, что украинские атакующие полузащитники превосходят российских.

Оценка «СЭ»: Россия — 6,0. Украина — 7,0.

Сравнение сборной России и Украины по футболу.
Сравнение сборной России и Украины по футболу.
29&nbsp;июня. Глазго. Швеция&nbsp;&mdash; Украина&nbsp;&mdash; 1:2. Украинские футболисты празднуют выход в&nbsp;1/4 финала Евро.«Украинцы заслуживают звания ЗМС, а России надо отойти от госфинансирования клубов». Украинский журналист — о выходе в четвертьфинал Евро

Центральные нападающие у сборных России и Украины примерно равны по антропометрическим данным — все рослые и крепкие, умеют играть головой. Но наша команда делает гораздо больший акцент на подачи и прострелы с флангов, чем желто-синие. Поэтому и роль Дзюбы в атаке выше, чем Яремчука. Но хорошо ли это для самой сборной России?

На этом Евро все три нападающих нашей команды забили один мяч — это сделал Дзюба с пенальти в Копенгагене. Украинские центрфорварды отличились трижды: Яремчук оформил «гол плюс пас» в проигранной встрече с Нидерландами, забил победный мяч в ворота Северной Македонии, а в 1/8 финала со сборной Швеции вышедший на замену Довбик принес Украине исторический успех. Добавим сюда и Ярмоленко (на сайте УЕФА он значится нападающим) — на счету футболиста «Вест Хэма» два гола и две результативные передачи. Нападающих оценивают по голам, и тут мы уступаем со счетом 1:5.

Оценка «СЭ»: Россия — 6,0. Украина — 6,5.

Сравнение сборной России и Украины по футболу.
Сравнение сборной России и Украины по футболу.

Если верить текущим ценам на сайте transfermarkt.de, то сборная России уступает соседям по цене состава совсем чуть-чуть. Но после крупных турниров стоимости всегда обновляются и провалившиеся команды становятся дешевле, а приятно удивившие — дороже. Нет сомнений, что наша команда упадет в цене, а многим украинским сборникам повысят стоимость.

По игре и по подбору исполнителей сейчас сборная России уступает Украине. Мы разобрали линии и лишний раз в этом убедились. Остается надеяться, что к следующему крупному турниру ситуация выправится.

Совокупная оценка «СЭ»: Россия — 22,5. Украина — 25,5.

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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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  • Рюрик 9

    У меня не было. С интересом смотрел за киевлянами и Днепром.

    01.07.2021

  • Berkut-7

    Не расслабятся это четвертьфинал , тут уже никто не расслабляется....вот когда 3-4 гола забьют тогда подрасслабятся.

    01.07.2021

  • Рюрик 9

    Вроде Фоден... В лучшем случае 2:0 и второй на последних минутах.

    01.07.2021

  • Михаил

    Реднапп уже высказался во вью. Расслабятся бритиши от своего величия, получат, а потом Шева поставит автобус.

    01.07.2021

  • Berkut-7

    Разнциа в классе запредельная, у Англии как минимум Кейн или Стерлинг дубль сделают, а может и Ходен.

    01.07.2021

  • Рюрик 9

    :thumbsup::clap::clap::clap:

    01.07.2021

  • Berkut-7

    комплекс неполоноценности, еще с СССР начался, когда ведущими игроками были украинцы регулярно, ну кроме 60ых годов .

    01.07.2021

  • MobileDick

    потому что на данный момент Россия и Украина — это две ведущие футбольные державы планеты.

    01.07.2021

  • Михаил

    Откуда это "хуторское", желать поражения украинцам? Да еще и в матче с бритишами?

    01.07.2021

  • при 0:4 судья сломал игру

    тут не обсчитана одна крайне важная весчь, очень дорого стоит... ...хохлы рубятся до последнего. видно, что бойцы и профи...у наших этого сильно меньше...

    01.07.2021

  • sdf_1

    Хороший вопрос

    01.07.2021

  • Рюрик 9

    Разница в чём? В суммарной стоимости? Так у Франции она в космосе. И где Франция?

    01.07.2021

  • sdf_1

    На этом Евро все три нападающих нашей команды забили один мяч — это сделал Дзюба с пенальти в Копенгагене. ---------------------- Так да не так. Заболотный вообще на поле не выходил, Соболев совсем мало. Играл (точнее, пытался играть) во всех матчах практически один Рукаку. Не выпусти Стас Соболева в матче с Данией, когда всё горело, не было бы и этого единственного гола Рукаку. Между прочим, таблица неполная, так как в ней нет сравнения главных тренеров сборных России и Хохляндии. И ещё. Что там с лимитом у хохлов?

    01.07.2021

  • Berkut-7

    Украина 0-4 от Англии получит, тогда начинайте сравнивать, сейчас пока рановато.

    01.07.2021

  • MobileDick

    Данное сравнение не учитывает одного важнейшего аспекта: уровень авторитета и компетентности футбольного руководства в двух странах. И вот здесь УФС (Украинский футбольный союз) безнадежно отстаёт от нашего РФС!

    01.07.2021

  • Рюрик 9

    Кто бы мне сказал, почему мы всегда себя с Украиной сравниваем??? Больше не с кем?

    01.07.2021

  • MMM_M

    дело в профессионализме, ответственности, работе...они играют за себя и за того парня, за страну свою.

    01.07.2021

  • MMM_M

    тут беда. наши конечно же лучшие!))

    01.07.2021

  • MMM_M

    Остается надеяться, что к следующему крупному турниру ситуация выправится. На что надеятся? вы че там курите,хахахахах

    01.07.2021

  • Joe Kazar

    Можно сколько угодно сравнивать по ценнику, зарплатам и соотношение цена-качество, важно другое: украинцы по отдаче лучше. Видно, что хотят показать себя и затем уехать в клубы Европы. А рос. "звездам" - эта Европа, даром не далась

    01.07.2021

  • HAZELSAMARA

    А если сравнивать не по стоимости, а по зарплатам?

    01.07.2021

  • Miguel Cotto

    Ну по факту, разница не большая, дело больше в отношении и тренерском штабе.

    01.07.2021

  • Олег Скринов

    наш состав кукует на запасном пути.

    01.07.2021

  • Дон_Румата

    Беру, заверните!

    01.07.2021

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    И тренер Шевченко сильнеее Черчесова. И как игрок сильнее был

    01.07.2021