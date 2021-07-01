Россия vs Украина: наш состав и дешевле, и слабее

Сравниваем две сборные.

Сборная России на Евро-2020 не вышла из группы, а желто-синие уже добрались до четвертьфинала. Сравниваем подбор футболистов обеих команд и приходим к неутешительному выводу.

Сравнение сборной России и Украины по футболу.

Как у нас, так и у украинцев вратарская линия — не самая сильная. Акинфеев, покинув сборную России в 2018 году, оставил ее без твердого первого номера. Шунин по ходу турнира уступил место в основе Сафонову, но голкипер «Краснодара» еще молод и нестабилен. Все еще неясно, кто будет защищать наши ворота после возобновления отборочного турнира чемпионата мира.

До Евро-2020 у команды Андрея Шевченко тоже не было однозначного номера один — достаточно сказать, что в разогревочных контрольных матчах играли и Бущан, и Пятов, и Трубин. Однако вратарь киевского «Динамо» доказывает тренерскому штабу, что на него сделали ставку не зря. Да, у Бущана пока нет ни одного сухого матча, но в каждой из четырех игр голкипер делал запоминающиеся сейвы. В сумме он отбил 13 ударов в створ и пропустил шесть мячей. А Россия в двух играх с Бельгией и Данией пропустила семь.

Оценка «СЭ»: Россия — 5,0. Украина — 6,0.

Сравнение сборной России и Украины по футболу.

Оборона — давняя боль сборной России. Качественных защитников у нас не так много, Станислав Черчесов доверяет опытным игрокам. Средний возраст вызванных на Евро восьми российских защитников — 28,6, причем половине из них 30 лет и больше.

У Украины все наоборот. Если на Евро-2016 в ее составе было сразу три защитника старше 30 лет (Кучер, Федецкий и Шевчук), то сейчас есть только один — Кривцов, едва отметивший юбилей. Средний возраст восьми украинских защитников — 24,5 года.

Нельзя сказать, что украинцы играют в обороне безупречно, но результативных ошибок никто из защитников на Евро не совершал. Напротив, в сборной Украины играет одно из открытий турнира — 18-летний Илья Забарный, отработавший все четыре матча от первой до последней минуты. Важно отметить, что команда Шевченко достойно играла как в схеме с четырьмя защитниками, так и с тремя.

С фланговыми защитниками ситуация иная. У украинцев сильнее левая бровка (Миколенко, Зинченко, Соболь), у России — правая (Марио Фернандес, Караваев). Но Зинченко в сборной Украины гораздо больше нацелен на атаку, чем в «Манчестер Сити», поэтому мы его включили в список полузащитников. Вывод — фланговые защитники у команд примерно на одном уровне, но центр обороны сильнее у желто-синих.

Оценка «СЭ»: Россия — 5,5. Украина — 6,0.

Сравнение сборной России и Украины по футболу.

У сборной России сейчас нет чистого опорника высокого класса, но и у украинцев нет своего Тимощука. Однако Степаненко и Сидорчук неплохо играют на этом Евро, в отличие от Зобнина и Оздоева. Поэтому за опорных полузащитников небольшое преимущество отдадим соседям.

Среди атакующих и фланговых полузащитников у Украины мощный выбор — Малиновский проводит слабый Евро (во многом из-за травмы и энергозатратной весны в клубе), но Зинченко остается системообразующей фигурой желто-синих — хавбек «Манчестер Сити» сделал результат в 1/8 финала (гол плюс пас). У сборной России таких лидеров нет. Наши легионеры скорее разочаровали, чем впечатлили. Миранчук однозначно был лучшим в матче с Финляндией, но Головин ни в одной из игр не блеснул. Очевидно, что украинские атакующие полузащитники превосходят российских.

Оценка «СЭ»: Россия — 6,0. Украина — 7,0.

Сравнение сборной России и Украины по футболу.

Центральные нападающие у сборных России и Украины примерно равны по антропометрическим данным — все рослые и крепкие, умеют играть головой. Но наша команда делает гораздо больший акцент на подачи и прострелы с флангов, чем желто-синие. Поэтому и роль Дзюбы в атаке выше, чем Яремчука. Но хорошо ли это для самой сборной России?

На этом Евро все три нападающих нашей команды забили один мяч — это сделал Дзюба с пенальти в Копенгагене. Украинские центрфорварды отличились трижды: Яремчук оформил «гол плюс пас» в проигранной встрече с Нидерландами, забил победный мяч в ворота Северной Македонии, а в 1/8 финала со сборной Швеции вышедший на замену Довбик принес Украине исторический успех. Добавим сюда и Ярмоленко (на сайте УЕФА он значится нападающим) — на счету футболиста «Вест Хэма» два гола и две результативные передачи. Нападающих оценивают по голам, и тут мы уступаем со счетом 1:5.

Оценка «СЭ»: Россия — 6,0. Украина — 6,5.

Сравнение сборной России и Украины по футболу.

Если верить текущим ценам на сайте transfermarkt.de, то сборная России уступает соседям по цене состава совсем чуть-чуть. Но после крупных турниров стоимости всегда обновляются и провалившиеся команды становятся дешевле, а приятно удивившие — дороже. Нет сомнений, что наша команда упадет в цене, а многим украинским сборникам повысят стоимость.

По игре и по подбору исполнителей сейчас сборная России уступает Украине. Мы разобрали линии и лишний раз в этом убедились. Остается надеяться, что к следующему крупному турниру ситуация выправится.

Совокупная оценка «СЭ»: Россия — 22,5. Украина — 25,5.