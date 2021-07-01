Россия vs Украина: наш состав и дешевле, и слабее
Сборная России на Евро-2020 не вышла из группы, а желто-синие уже добрались до четвертьфинала. Сравниваем подбор футболистов обеих команд и приходим к неутешительному выводу.
Как у нас, так и у украинцев вратарская линия — не самая сильная. Акинфеев, покинув сборную России в 2018 году, оставил ее без твердого первого номера. Шунин по ходу турнира уступил место в основе Сафонову, но голкипер «Краснодара» еще молод и нестабилен. Все еще неясно, кто будет защищать наши ворота после возобновления отборочного турнира чемпионата мира.
До Евро-2020 у команды Андрея Шевченко тоже не было однозначного номера один — достаточно сказать, что в разогревочных контрольных матчах играли и Бущан, и Пятов, и Трубин. Однако вратарь киевского «Динамо» доказывает тренерскому штабу, что на него сделали ставку не зря. Да, у Бущана пока нет ни одного сухого матча, но в каждой из четырех игр голкипер делал запоминающиеся сейвы. В сумме он отбил 13 ударов в створ и пропустил шесть мячей. А Россия в двух играх с Бельгией и Данией пропустила семь.
Оценка «СЭ»: Россия — 5,0. Украина — 6,0.
Оборона — давняя боль сборной России. Качественных защитников у нас не так много, Станислав Черчесов доверяет опытным игрокам. Средний возраст вызванных на Евро восьми российских защитников — 28,6, причем половине из них 30 лет и больше.
У Украины все наоборот. Если на Евро-2016 в ее составе было сразу три защитника старше 30 лет (Кучер, Федецкий и Шевчук), то сейчас есть только один — Кривцов, едва отметивший юбилей. Средний возраст восьми украинских защитников — 24,5 года.
Нельзя сказать, что украинцы играют в обороне безупречно, но результативных ошибок никто из защитников на Евро не совершал. Напротив, в сборной Украины играет одно из открытий турнира — 18-летний Илья Забарный, отработавший все четыре матча от первой до последней минуты. Важно отметить, что команда Шевченко достойно играла как в схеме с четырьмя защитниками, так и с тремя.
С фланговыми защитниками ситуация иная. У украинцев сильнее левая бровка (Миколенко, Зинченко, Соболь), у России — правая (Марио Фернандес, Караваев). Но Зинченко в сборной Украины гораздо больше нацелен на атаку, чем в «Манчестер Сити», поэтому мы его включили в список полузащитников. Вывод — фланговые защитники у команд примерно на одном уровне, но центр обороны сильнее у желто-синих.
Оценка «СЭ»: Россия — 5,5. Украина — 6,0.
У сборной России сейчас нет чистого опорника высокого класса, но и у украинцев нет своего Тимощука. Однако Степаненко и Сидорчук неплохо играют на этом Евро, в отличие от Зобнина и Оздоева. Поэтому за опорных полузащитников небольшое преимущество отдадим соседям.
Среди атакующих и фланговых полузащитников у Украины мощный выбор — Малиновский проводит слабый Евро (во многом из-за травмы и энергозатратной весны в клубе), но Зинченко остается системообразующей фигурой желто-синих — хавбек «Манчестер Сити» сделал результат в 1/8 финала (гол плюс пас). У сборной России таких лидеров нет. Наши легионеры скорее разочаровали, чем впечатлили. Миранчук однозначно был лучшим в матче с Финляндией, но Головин ни в одной из игр не блеснул. Очевидно, что украинские атакующие полузащитники превосходят российских.
Оценка «СЭ»: Россия — 6,0. Украина — 7,0.
Центральные нападающие у сборных России и Украины примерно равны по антропометрическим данным — все рослые и крепкие, умеют играть головой. Но наша команда делает гораздо больший акцент на подачи и прострелы с флангов, чем желто-синие. Поэтому и роль Дзюбы в атаке выше, чем Яремчука. Но хорошо ли это для самой сборной России?
На этом Евро все три нападающих нашей команды забили один мяч — это сделал Дзюба с пенальти в Копенгагене. Украинские центрфорварды отличились трижды: Яремчук оформил «гол плюс пас» в проигранной встрече с Нидерландами, забил победный мяч в ворота Северной Македонии, а в 1/8 финала со сборной Швеции вышедший на замену Довбик принес Украине исторический успех. Добавим сюда и Ярмоленко (на сайте УЕФА он значится нападающим) — на счету футболиста «Вест Хэма» два гола и две результативные передачи. Нападающих оценивают по голам, и тут мы уступаем со счетом 1:5.
Оценка «СЭ»: Россия — 6,0. Украина — 6,5.
Если верить текущим ценам на сайте transfermarkt.de, то сборная России уступает соседям по цене состава совсем чуть-чуть. Но после крупных турниров стоимости всегда обновляются и провалившиеся команды становятся дешевле, а приятно удивившие — дороже. Нет сомнений, что наша команда упадет в цене, а многим украинским сборникам повысят стоимость.
По игре и по подбору исполнителей сейчас сборная России уступает Украине. Мы разобрали линии и лишний раз в этом убедились. Остается надеяться, что к следующему крупному турниру ситуация выправится.
Совокупная оценка «СЭ»: Россия — 22,5. Украина — 25,5.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Рюрик 9
У меня не было. С интересом смотрел за киевлянами и Днепром.
01.07.2021
Berkut-7
Не расслабятся это четвертьфинал , тут уже никто не расслабляется....вот когда 3-4 гола забьют тогда подрасслабятся.
01.07.2021
Рюрик 9
Вроде Фоден... В лучшем случае 2:0 и второй на последних минутах.
01.07.2021
Михаил
Реднапп уже высказался во вью. Расслабятся бритиши от своего величия, получат, а потом Шева поставит автобус.
01.07.2021
Berkut-7
Разнциа в классе запредельная, у Англии как минимум Кейн или Стерлинг дубль сделают, а может и Ходен.
01.07.2021
Рюрик 9
:thumbsup::clap::clap::clap:
01.07.2021
Berkut-7
комплекс неполоноценности, еще с СССР начался, когда ведущими игроками были украинцы регулярно, ну кроме 60ых годов .
01.07.2021
MobileDick
потому что на данный момент Россия и Украина — это две ведущие футбольные державы планеты.
01.07.2021
Михаил
Откуда это "хуторское", желать поражения украинцам? Да еще и в матче с бритишами?
01.07.2021
при 0:4 судья сломал игру
тут не обсчитана одна крайне важная весчь, очень дорого стоит... ...хохлы рубятся до последнего. видно, что бойцы и профи...у наших этого сильно меньше...
01.07.2021
sdf_1
Хороший вопрос
01.07.2021
Рюрик 9
Разница в чём? В суммарной стоимости? Так у Франции она в космосе. И где Франция?
01.07.2021
sdf_1
На этом Евро все три нападающих нашей команды забили один мяч — это сделал Дзюба с пенальти в Копенгагене. ---------------------- Так да не так. Заболотный вообще на поле не выходил, Соболев совсем мало. Играл (точнее, пытался играть) во всех матчах практически один Рукаку. Не выпусти Стас Соболева в матче с Данией, когда всё горело, не было бы и этого единственного гола Рукаку. Между прочим, таблица неполная, так как в ней нет сравнения главных тренеров сборных России и Хохляндии. И ещё. Что там с лимитом у хохлов?
01.07.2021
Berkut-7
Украина 0-4 от Англии получит, тогда начинайте сравнивать, сейчас пока рановато.
01.07.2021
MobileDick
Данное сравнение не учитывает одного важнейшего аспекта: уровень авторитета и компетентности футбольного руководства в двух странах. И вот здесь УФС (Украинский футбольный союз) безнадежно отстаёт от нашего РФС!
01.07.2021
Рюрик 9
Кто бы мне сказал, почему мы всегда себя с Украиной сравниваем??? Больше не с кем?
01.07.2021
MMM_M
дело в профессионализме, ответственности, работе...они играют за себя и за того парня, за страну свою.
01.07.2021
MMM_M
тут беда. наши конечно же лучшие!))
01.07.2021
MMM_M
Остается надеяться, что к следующему крупному турниру ситуация выправится. На что надеятся? вы че там курите,хахахахах
01.07.2021
Joe Kazar
Можно сколько угодно сравнивать по ценнику, зарплатам и соотношение цена-качество, важно другое: украинцы по отдаче лучше. Видно, что хотят показать себя и затем уехать в клубы Европы. А рос. "звездам" - эта Европа, даром не далась
01.07.2021
HAZELSAMARA
А если сравнивать не по стоимости, а по зарплатам?
01.07.2021
Miguel Cotto
Ну по факту, разница не большая, дело больше в отношении и тренерском штабе.
01.07.2021
Олег Скринов
наш состав кукует на запасном пути.
01.07.2021
Дон_Румата
Беру, заверните!
01.07.2021
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
И тренер Шевченко сильнеее Черчесова. И как игрок сильнее был
01.07.2021