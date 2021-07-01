Шарка Пекова, спортивная журналистка и блогер из Чехии, выразила недоумение решением УЕФА и рассказала, чего ждет от своей сборной в матче против Дании.

Ситуация с Эриксеном — самая большая мотивация для датчан

— Шарка, поздравляю с выходом Чехии в 1/4 финала. Ожидала такого результата?

— Я верила в нашу победу. Мой прогноз был 2:1. Наша сборная очень сильна командным духом, и это куда важнее, чем фамилии игроков.

— Ты же была на стадионе в Будапеште. Эмоции непередаваемые?

— Это определенно одна из лучших игр, на которых я когда-либо была. Наши болельщики были как братья и сестры во время матча. Футбол объединил всех нас в одну семью, и это было потрясающе!

— Сборная Чехии — самая скромная команда по стоимости состава из всех, что прошли в 1/4 финала...

— Может, так оно и есть, но деньги не забивают голы... Самое главное — сражаться за свою страну и выкладываться на поле.

— Реально для Чехии выйти в финал?

— Лучший вариант — быть андердогом, как мы. Никто не ждет от Чехии многого, и ты можешь удивлять. У нас это уже получилось и может получиться снова. Сборная сейчас находится в отличном расположении духа, полна сил и желания побеждать. Дело не в том, что мы победим, потому что это ожидаемо, а потому, что мы хотим победить и приложим все усилия для этого.

— Главная звезда вашей команды сейчас Патрик Шик?

— Думаю, да. Наряду с вратарем Томашем Вацликом, который очень много спасал нашу сборную. Эти два парня — самые важные игроки для достижения результата. Но я хочу сказать, что все футболисты показывают хорошую игру. Никто не тянет одеяло на себя, все работают на команду.

— Что думаешь о сборной Дании?

— Думаю, это будет очень сложная игра, в которой может случиться что угодно. И мне не нравится место проведения нашего матча. Я против игры в Баку.

— А что не так с Баку?

— Это очень далеко для обеих сборных. Как по мне — это полный бред.

— Ситуация с Кристианом Эриксеном...

— Думаю, для датчан это самая большая мотивация.

Чешская журналистка Шарка Пекова. Фото Instagram

Иногда дело не в игроках, а в воле к победе

— Смотрела хотя бы одну игру сборной России на этом Евро?

— Полностью не смотрела, уж простите — много работы. Но мое мнение, что иногда дело не в игроках...

— А в чем?

— Я говорю о воле к победе, несмотря ни на что.

— У сборной России не было этой воли?

— Как я уже сказала, это мое общее мнение. Но я не хочу судить вашу сборную, не видев ее игр.

— Почему Алекс Крал, выступающий в РПЛ за «Спартак», перестал попадать в стартовый состав чешской сборной?

— Этот вопрос надо задать тренерскому штабу, не мне. Было бы неправильно комментировать это.

— После вылета сборной Швеции Крал остался единственным представителем РПЛ на Евро. Это показатель уровня российского чемпионата?

— Я бы так не сказала. Футбол — всегда командная работа. Сейчас многие игроки из ведущих клубов покинули турнир, поэтому я бы не оценивала ваш чемпионат с этой точки зрения.

Не удивлена промаху Мбаппе

- Ты была в Будапеште на огненной игре группового этапа Португалия — Франция (2:2). Как тебе атмосфера?

— Это было великолепно! Я считаю, что это была самая крутая игра на групповом этапе. К тому же стадион был полон болельщиков — французских, португальских, венгерских. Когда Венгрия забила Германии в параллельном матче, все они праздновали. Энергетика была невероятной.

— Ты за кого-то переживала?

— Если честно, нет. Я люблю Криштиану Роналду, он мой кумир, и я была счастлива, когда он забивал с пенальти. Но я из Чехии, поэтому в основном болею за чешскую сборную.

— Криштиану отправила воздушный поцелуй?

— Ха-ха. Нет.

— Расстроилась вылету Португалии и Роналду?

— Чуть-чуть, так как это, вероятно, был последний Евро для него...

— А что больше огорчило — вылет Роналду или Кильяна Мбаппе?

— Роналду. Мбаппе молод, и его время еще придет.

— Что случилось с французами?

— Мне кажется, они недооценили швейцарскую сборную. Рассчитывали на легкий проход в 1/4 финала. Хорошо, что они проиграли.

— Неожиданно...

— Теперь все знают, что они уязвимы. И их можно обыграть, как и любую другую команду.

- Проиграли из-за Мбаппе?

— Я не удивлена, что он промахнулся в серии пенальти. Не думаю, что это было правильное решение со стороны команды. Мбаппе не очень хорошо смотрелся на протяжении всего турнира и затем отправился бить последний пенальти. Давление на него, должно быть, было огромным.

— Это был самый сумасшедший матч 1/8 финала?

— Безумный, но отличный. Мне очень понравился. Я думаю, как и многим. Жаль тех, кто не видел. (Смеется.)

— И последнее, твой прогноз на игру с Данией?

— 2:1 в пользу Чехии.