«Матч Чехия — Дания в Баку — это полный бред». Резкое мнение о четвертьфинале Евро-2020
Ситуация с Эриксеном — самая большая мотивация для датчан
— Шарка, поздравляю с выходом Чехии в 1/4 финала. Ожидала такого результата?
— Я верила в нашу победу. Мой прогноз был 2:1. Наша сборная очень сильна командным духом, и это куда важнее, чем фамилии игроков.
— Ты же была на стадионе в Будапеште. Эмоции непередаваемые?
— Это определенно одна из лучших игр, на которых я когда-либо была. Наши болельщики были как братья и сестры во время матча. Футбол объединил всех нас в одну семью, и это было потрясающе!
— Сборная Чехии — самая скромная команда по стоимости состава из всех, что прошли в 1/4 финала...
— Может, так оно и есть, но деньги не забивают голы... Самое главное — сражаться за свою страну и выкладываться на поле.
— Реально для Чехии выйти в финал?
— Лучший вариант — быть андердогом, как мы. Никто не ждет от Чехии многого, и ты можешь удивлять. У нас это уже получилось и может получиться снова. Сборная сейчас находится в отличном расположении духа, полна сил и желания побеждать. Дело не в том, что мы победим, потому что это ожидаемо, а потому, что мы хотим победить и приложим все усилия для этого.
— Главная звезда вашей команды сейчас Патрик Шик?
— Думаю, да. Наряду с вратарем Томашем Вацликом, который очень много спасал нашу сборную. Эти два парня — самые важные игроки для достижения результата. Но я хочу сказать, что все футболисты показывают хорошую игру. Никто не тянет одеяло на себя, все работают на команду.
— Что думаешь о сборной Дании?
— Думаю, это будет очень сложная игра, в которой может случиться что угодно. И мне не нравится место проведения нашего матча. Я против игры в Баку.
— А что не так с Баку?
— Это очень далеко для обеих сборных. Как по мне — это полный бред.
— Ситуация с Кристианом Эриксеном...
— Думаю, для датчан это самая большая мотивация.
Иногда дело не в игроках, а в воле к победе
— Смотрела хотя бы одну игру сборной России на этом Евро?
— Полностью не смотрела, уж простите — много работы. Но мое мнение, что иногда дело не в игроках...
— А в чем?
— Я говорю о воле к победе, несмотря ни на что.
— У сборной России не было этой воли?
— Как я уже сказала, это мое общее мнение. Но я не хочу судить вашу сборную, не видев ее игр.
— Почему Алекс Крал, выступающий в РПЛ за «Спартак», перестал попадать в стартовый состав чешской сборной?
— Этот вопрос надо задать тренерскому штабу, не мне. Было бы неправильно комментировать это.
— После вылета сборной Швеции Крал остался единственным представителем РПЛ на Евро. Это показатель уровня российского чемпионата?
— Я бы так не сказала. Футбол — всегда командная работа. Сейчас многие игроки из ведущих клубов покинули турнир, поэтому я бы не оценивала ваш чемпионат с этой точки зрения.
Не удивлена промаху Мбаппе
- Ты была в Будапеште на огненной игре группового этапа Португалия — Франция (2:2). Как тебе атмосфера?
— Это было великолепно! Я считаю, что это была самая крутая игра на групповом этапе. К тому же стадион был полон болельщиков — французских, португальских, венгерских. Когда Венгрия забила Германии в параллельном матче, все они праздновали. Энергетика была невероятной.
— Ты за кого-то переживала?
— Если честно, нет. Я люблю Криштиану Роналду, он мой кумир, и я была счастлива, когда он забивал с пенальти. Но я из Чехии, поэтому в основном болею за чешскую сборную.
— Криштиану отправила воздушный поцелуй?
— Ха-ха. Нет.
— Расстроилась вылету Португалии и Роналду?
— Чуть-чуть, так как это, вероятно, был последний Евро для него...
— А что больше огорчило — вылет Роналду или Кильяна Мбаппе?
— Роналду. Мбаппе молод, и его время еще придет.
— Что случилось с французами?
— Мне кажется, они недооценили швейцарскую сборную. Рассчитывали на легкий проход в 1/4 финала. Хорошо, что они проиграли.
— Неожиданно...
— Теперь все знают, что они уязвимы. И их можно обыграть, как и любую другую команду.
- Проиграли из-за Мбаппе?
— Я не удивлена, что он промахнулся в серии пенальти. Не думаю, что это было правильное решение со стороны команды. Мбаппе не очень хорошо смотрелся на протяжении всего турнира и затем отправился бить последний пенальти. Давление на него, должно быть, было огромным.
— Это был самый сумасшедший матч 1/8 финала?
— Безумный, но отличный. Мне очень понравился. Я думаю, как и многим. Жаль тех, кто не видел. (Смеется.)
— И последнее, твой прогноз на игру с Данией?
— 2:1 в пользу Чехии.
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