Италия и Турция устроят праздник. На Евро-2020 будет огненный матч открытия

И атмосфера сразу наладится.

Честно говоря, не понимаю брюзжания некоторых коллег перед Евро-2020 — мол, атмосферы приближающегося праздника нет, ажиотажа не видно, и даже, как заметил один, гастрономического единства и того нет (о боже, какой ужас!). И вообще, мол, не радует. Мне тоже не нравится идея чемпионата Европы, размазанного по всему континенту, но то, что турнир состоится, — уже круто. Для переживающей сложные времена спортивной индустрии, которая борется за внимание аудитории с другими категориями развлечений и пока эту войну, увы, проигрывает, это невероятно важно. А уж есть там гастрономическое разнообразие или нет — дело десятое.

Ощущение праздника — придет. Так бывает перед Новым годом — вроде бы ничего не хотелось, а вечером 31 декабря все равно появляется ажиотаж. В случае с Евро-2020 матч открытия турнира между Италией и Турцией должен в этом помочь.

Пожалуйста, включите слово «катеначчо» в стоп-лист. Или оставьте его замшелым экспертам, живущим реалиями 30-летней давности. Средняя результативность в итальянской серии А в прошлом сезоне — 3,06 гола за матч. Это лучший показатель среди топ-5 европейских лиг. Больше трех голов за матч в среднем забивают только в Германии (3,03).

Сборная Италии Роберто Манчини — отражение этих тенденций. Яркая, нацеленная на атаку, с классными исполнителями впереди — Инсинье, Кьеза, Берарди. Парадоксально, но именно оборона сейчас самая слабая линия «Скуадры адзурры», а вера тренера в ювентийский дуэт Кьеллини — Бонуччи многих пугает. Парадоксально все это еще и потому, что Италия не пропускает вот уже семь матчей подряд, а в последних 13 играх в ее ворота влетело только два мяча (по одному от Голландии и Боснии). Правда, «Оранжевые» — самый сильный соперник из всех, что были у итальянцев за это время, но вряд ли их сейчас можно отнести к элите.

Нынешняя Турция не слабее Голландии. По крайней мере в мартовском матче в отборе к ЧМ-2022 она «Оранжевых» обыграла (4:2). Шенол Гюнеш сколотил очень организованную команду, в которой есть классные исполнители в каждой линии — герой минувшего чемпионата Франции Бурак Йылмаз, приведший «Лилль» к титулу, Хакан Чалханоглу, у которого «9+12» за «Милан» в прошлом сезоне, пара центральных защитников Сеюнджу — Демирал.

Так что Италия и Турция вполне способны выдать огненный матч, который задаст настроение на месяц вперед. Пропускать такое ни в коем случае нельзя. Все как на Новый год — пропускаешь с курантами бокальчик шампанского, и начинается веселье до утра, а атмосфера приходит сама собой.