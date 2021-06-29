Вылет в 1/8 финала вызовет мощнейшую волну хейта в адрес главного тренера сборной Англии.

Мы отдельно разбирали, насколько уныло, но эффективно играет сборная Англии на групповом этапе. Теперь пришла пора игр на вылет, и «трем львам» предстоит сразиться с исторически принципиальными соперниками — сборной Германии. И хотя многие считают команду Йоахима Лева бесхребетным набором высококлассных игроков, которым повезло вырвать ничью с венграми, здравый взгляд на бундестим дает четкое видение — немцы станут первой настоящей многогранной проверкой для Гарета Саутгейта на этом Евро. Спойлер: перекрыть всю мощь Германии вряд ли удастся.

Фланговая угроза может вынудить Англию вернуться к старой схеме

Самое яркое впечатление сборная Германии оставила в матче с Португалией (4:2), где все четыре мяча были забиты за счет агрессивной атакующей игры вингбеков команды — Робина Гозенса и Йозуа Киммиха. Португальцы оборонялись по схеме с четырьмя защитниками и сужались для обороны против трех нападающих немцев.

Скриншот момента.

Скриншот момента.

Четыре года назад Саутгейт впервые использовал схему с тремя центральными защитниками — как раз в матче против Германии. Очевидным решением для англичан в преддверии сегодняшнего матча выглядит возвращение к построению, позволившему дойти до полуфинала ЧМ-2018 в России. Кайл Уокер, сыгравший на Евро-2020 два матча на позиции крайнего защитника, может стать третьим центрбеком, а его место на правом фланге займет Рис Джеймс из «Челси», игравший против Шотландии. Более неожиданный и рискованный вариант — поставить на эту позицию номинально атакующего игрока Букайо Сака. Воспитанник «Арсенала» ярко проявил себя против Чехии (шесть продвигающих проходов с мячом, больше только у Джека Грилиша — восемь). Кроме того, Сака в клубном сезоне поиграл почти на всех позициях, начиная с левого защитника и заканчивая правым вингером, и везде был полезен и дисциплинирован. В роли левого вингбека может выступить проведший отличный сезон в «МЮ» Люк Шоу или даже Киран Трипьер из «Атлетико», но об этом чуть позже.

Дилемма по имени Кроос

Допустим, англичанам удастся перекрыть фланги за счет перехода на схему с пятью защитниками — Джеймс/Сака всегда успевают за молниеносным Гозенсом, а Шоу/Трипьер не дают Киммиху времени на мяче. Следовательно, немцы попытаются найти свободу в центральной зоне. За одну из двух мест в составе поборются Илкай Гюндоган и Леон Горецка, сравнявший счет в концовке матча с венграми. Позиции Тони Крооса незыблемы. Полузащитник «Реала» — многолетний монополист по диктовке темпа игры команды.

Дилемма заключается в следующем: будут ли англичане оказывать давление на Крооса или пожертвуют его свободой ради сохранения компактности между линиями? В первом случае, вполне возможно, удастся избежать подготовленных забросов за спины, несущих в себе летальную угрозу (так Кроос уничтожил «Ливерпуль» в четвертьфинале Лиги чемпионов). Особенно учитывая, что в атаке у Германии может выйти кто-то из сверхбыстрых игроков — Лерой Сане, Серж Гнабри, Тимо Вернер.

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Маневренность молодого наследника Мюллера

Допустим, кто-то из полузащитников англичан будет плотно играть по Кроосу — тогда в зоне перед штрафной площадью останется лишь один игрок. И это не Каземиро и не Нголо Канте...

Такой свободой непременно воспользуется автор единственного гола в прошедшем финале Лиги чемпионов — Кай Хаверц. Его умение находить пространство между линиями даже против компактно обороняющихся соперников поражает, а в описываемом случае зона будет настолько большой, что у немца будет и пространство, и время.

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Вот пример из матча с Францией на старте группового этапа. Здесь расстояния между линиями приемлемые, но Хаверц находит пространство и своим продвижением с мячом через правый полуфланг сковывает крайнего защитника, тем самым оставляя Киммиха без опеки. Этот эпизод закончится опасной подачей на врывающегося в штрафную Гозенса.

Канцлер обороны Германии = универсальное оружие в атаке

Представим, что Харри Кейн с позиции центрфорварда будет опускаться низко и оказывать давление на Крооса. Тогда вся команда сможет компактно располагаться на 40% своей половины поля и перекрывать возможные обострения. Тогда в игру вступает Матс Хуммельс. Защитник дортмундской «Боруссии» невероятно хорош на мяче. Хоть Хуммельс и правша, ему совершенно не сложно выполнять длинные точные передачи и левой ногой.

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Самое начало недавнего матча с Венгрией. Киммих поменялся позициями с Сане и ситуативно оказался правым нападающим. Шикарное взаимопонимание, отличный заброс Хуммельса — Йозуа немного неудобно принял мяч и наносил удар уже с очень острого угла и под давлением успевшего нагнать защитника. Но в более удачных обстоятельствах Киммих мог прострелить на пустые ворота. Главное для немцев, чтобы в таком случае в роли завершителя не оказался Вернер...

Но самое удивительное в мастерстве Хуммельса — его передачи внешней стороной стопы. Это позволяет футболисту не тратить время на перекладывание мяча под удобную ногу и вовремя отдавать пас под рывки атакующих игроков.

Отдельно следует отметить, что свободой на мяче могут успешно пользоваться и Антонио Рюдигер, и Маттиас Гинтер. Оба на Евро-2020 отмечались проходами вперед и созданиями численных преимуществ в полуфлангах. Гинтерчасто оказывался свободным игроком при таких розыгрышах и получал время на подготовку навеса в штрафную.

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Что же делать Саутгейту?

Описанная картина не вызывает особого оптимизма относительно сборной Англии. Несомненно, индивидуальный класс игроков англичан неоспорим, но на этом турнире им еще ни разу не противостояла столь разнообразная команда.

Возможно, Саутгейту стоит вспомнить, как его команда дошла до полуфинала ЧМ-2018 в России. Тогда англичане тоже обладали мощным вариативным составом, но почти все свои голы забивали со «стандартов». Угловые, штрафные, пенальти — так сборная «трех львов» вошла в четверку сильнейших команд мира. В первом матче группового этапа с хорватами главный тренер англичан уже попробовал номинального правого крайнего защитника Триппьера на левом фланге — во многом ради стандартных положений. Вероятно, угловые и штрафные станут основным шансом угрожать воротам сборной Германии.

Безусловно, Германия имеет свои слабости. Тот же Хуммельс не обладает скоростью, чтобы справиться, например, с Рахимом Стерлингом. Тут многое зависит от того, как Саутгейт будет использовать Кейна. В прошедшем клубном сезоне он стал не только лучшим бомбардиром АПЛ, но и лучшим ассистентом — их связка с Сон Хын Мином была убийственной. Если Кейн сможет получать мячи в опорной зоне и время, чтобы принять решение и среагировать на рывки Стерлинга, Маркуса Рэшфорда, Фила Фодена, — шансы забить точно появятся.

Сейчас Саутгейт находится в той же ситуации, что и Станислав Черчесов. Большинство фанатов ненавидят стиль игры команды под его руководством, и только результат может спасти тренера от всеобщего негодования. Но если Саутгейт даст этот результат, все претензии мигом испарятся.