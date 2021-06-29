25 лет назад Саутгейт сделал Англию несчастной. Его утешал даже премьер-министр

Перед матчем Англия — Германия вспомнили историю того самого промаха с пенальти.

Прошло уже 25 лет, а главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт для многих болельщиков — тот самый парень, который не забил пенальти немцам в полуфинале на Евро-1996, из-за чего сборная «трех львов» вылетела. Тот чемпионат Европы — особенный для британцев, которые до сих пор вспоминают этот турнир с теплотой и ностальгией. Легендарная песня Football Coming Home («Футбол возвращается домой»), которую до сих пор поют фанаты, гол Пола Гаскойна шотландцам, общая атмосфера праздника в стране, приходившей в себя после сурового десятилетия тэтчеризма...

Англия и серия пенальти — это долгая история боли и разочарований, начиная с полуфинала ЧМ-1990 против все той же Германии. На Евро-1996, кстати, был момент просветления — в четвертьфинале хозяева как раз в серии 11-метровых прошли Испанию. Там, кстати, была красивая история — третьим у англичан пошел бить Стюарт Пирс по прозвищу Психо. На ЧМ-1990 он тоже бил третьим и не забил — промах стал решающим. На этот раз Пирс свою попытку реализовал, закрыл гештальт, а Англия в полуфинале снова вышла на Германию.

На «Уэмбли» мотивированные хозяева сразу побежали в атаку, и уже на 3-й минуте Алан Ширер после скидки Тони Адамса открыл счет. Немцы довольно быстро отыгрались — Штефан Кунц замкнул прострел Томаса Хелмера. В дальнейшем команды были ближе к тому, чтобы отправить кого-то из соперников в больницу, нежели к победному голу, — несколько моментов той игры закончились бы удалениями в эпоху ВАР.

Тот самый пенальти. Фото Getty Images

Именно на Евро-1996 впервые действовало правило золотого гола, но команды им не воспользовались. Англичане атаковали опаснее: Даррен Андертон попал в штангу, а Гаскойн в прыжке совсем немного не дотянулся до прострела Ширера. В итоге немцы все-таки станут чемпионами благодаря нововведению, однако пока им предстояла серия пенальти с Англией.

Вратарь сборной Германии Андреас Кепке позже рассказал, что был готов к 11-метровым: «Конечно, мы готовились к возможной серии пенальти, и я анализировал потенциальных бьющих у англичан с тренером вратарей Зеппом Майером».

На самом деле знания Кепке поначалу не особенно ему помогали. Первые пять ударов англичан были идеальными, если верить вратарю бундестим.

«Шестой удар от Саутгейта был первым неудачным, и я смог отбить его», — вспоминал Кепке.

У немцев шестой удар исполнял Андреас Меллер. Полузащитник сборной Германии без страха пробил по центру под самую планку.

В 2018 году Саутгейт заявил, что в тот злополучный вечер он сам вызвался бить пенальти: «Да, тогда я был добровольцем. Хотя, конечно, вопрос от главного тренера Терри Венейблса, готов ли я ударить, прозвучал как гром среди ясного неба. До того моя карьера пенальтиста была короткой: я бил всего раз и промахнулся, играя еще за «Кристал Пэлас».

«У меня было больше 20 лет, чтобы поразмыслить над этим. Повторю, тогда я действительно вызвался сам. Чувствовал, что должен это сделать, — такой уж у меня характер. Возможно, отказаться, если у вас нет нужной уверенности в себе, — даже более смелый поступок, чем согласиться. Но тогда послематчевые пенальти были довольно редким явлением. В Кубке Англии, например, были переигровки. У нас не было столько знаний, столько аналитики и информации, сколько есть сейчас», — продолжал Саутгейт, которого после матча утешал тогдашний премьер-министр Великобритании Джон Мэйджор.

Гарета Саутгейта утешают после незабитого пенальти. Фото Getty Images

Но внешне он выглядел уверенным в себе, в нем не сомневались и партнеры по команде. «Даже зная все, что я знаю сейчас, я бы все равно дал ему мяч тогда. Я бы все равно поставил на него, я все равно бы принял это решение. Терри (Венейблс, главный тренер сборной Англии. — Прим. «СЭ») тоже бы поступил именно так, я уверен», — говорил Mirror защитник Тони Адамс.

С тех пор за Саутгейтом закрепилась слава парня, «промазавшего тот самый пенальти в 1996-м». Забавно, но уже с Сауггейтом в качестве главного тренера Англия наконец выиграла серию пенальти — после вылетов на ЧМ-1998, Евро-2004, ЧМ-2006 и Евро-2012: на ЧМ-2018 в 1/8 финала сборная «трех львов» прошла Колумбию. Но все равно призрак той игры никуда не денется — снова фактически домашний для Англии чемпионат Европы, снова «Уэмбли», снова матч плей-офф с Германией.

И даже Андреас Кепке снова в деле — сейчас он тренер вратарей сборной Германии. Можно не сомневаться, что он точно подготовит Мануэля Нойера надлежащим образом. Если того вообще нужно готовить к пенальти. За его плечами уже не одна выигранная серия, он даже сам бил и забивал пенальти в финале Лиги чемпионов с «Челси» в 2012 году.