«Почему бы Украине не стать Грецией-2004?» 15 лет назад Шевченко дошел до четвертьфинала ЧМ. Повторит ли тот успех на Евро?

В среду сборная Украины поборется с Швецией за выход в четвертьфинал Евро-2020. 15 лет назад команда Олега Блохина доходила до этой стадии турнира на чемпионате мира в Германии. Сумеют ли подопечные Андрея Шевченко повторить успех, но уже на континентальном уровне?

Украине повезло с группой? А России на ЧМ-2002 — нет?

Украина в 2005 году впервые в своей истории отобралась на чемпионат мира, заняв первое место в группе. Подопечные Блохина набрали 25 очков в 12 матчах, опередив Турцию, Данию, Грецию. Сборная России в Германию не поехала.

— Все познается в сравнении. У сборных России и Украины вполне по-соседски оказалось в отборочном турнире по одному-единственному поражению, — писал обозреватель «СЭ». — Но они заняли первое место в группе, а мы нет. Да и поражения эти несопоставимы по весу. Украина проиграла туркам в последней игре, уже получив путевку в Германию, а мы сели в лужу со счетом 1:7 от Португалии в самый разгар кампании, отчего затем перетряхнуло весь российский футбол. У нас и стратегия-то, собственно, проклюнулась только после того лиссабонского кошмара. И люди другие пришли в футбол, и деньги, и вообще...»

Жеребьевка финального турнира ЧМ-2006 оказалась для желто-синих более чем благосклонной. Украинцы встречались с Испанией, Саудовской Аравией и Тунисом.

В первом туре дебютанты чемпионатов мира, как и команда Гуса Хиддинка двумя годами позже, попали под каток «Красной фурии» — 0:4. Специалисты полагали, что украинцы не оправятся от такого удара. Однако во встрече с саудитами подопечные Блохина благодаря голам Русола, Реброва, Шевченко и Калиниченко сделали заявку на выход в плей-офф — 4:0. В игре с Тунисом наших соседей устраивала и ничья. Но они победили с минимальным счетом (Шевченко реализовал пенальти) — и не без помощи неоднозначных судейских решений.

В 1/8 финала Шевченко и компания угодили не на матерых французов, а на неопытных по этой части швейцарцев — самого, наверное, удобного соперника из числа команд, занявших первые места в группах. Немало специалистов тогда полагали, что команде Блохина откровенно везет.

Обозреватель «СЭ» поспешил вступиться за желто-синих: «Позволю себе напомнить, как все радовались удачной для сборной России жеребьевке ЧМ-2002. И чем все закончилось? Разве та Бельгия, которой мы уступили тогда дорогу, была сильнее нынешней Швейцарии? Не буду уже вспоминать о тех, кого Украина в Германию не пропустила. Да, Блохин, конечно, очень удачлив, но не стоит ни на секунду забывать о том труде, который за этой удачливостью стоит. Если бы ему каким-то образом не удалось поднять команду из руин после первого матча, ничего этого бы не было. О главном тренере сборной Украины говорят, что он фантастически фартовый. Но одного этого же недостаточно! После Испании сборная не то что могла — должна была рассыпаться на куски! А не рассыпалась».

26 июня 2006 года. Кельн. Швейцария - Украина - 0:0 (0:3 пен.). Андрей Шевченко празднует победу. Фото Getty Images

«Милевский может встать в один ряд с Шевченко»

Перед 1/8 финала Блохин столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. Команда по разным причинам лишилась сразу пяти основных центральных защитников (Русола, Езерского, Федорова, Чигринского и даже переквалифицированного Свидерского). Тренер решил переместить на эту важнейшую позицию хавбека «Крыльев Советов» Андрея Гусина, который блестяще справился со своими обязанностями.

Украинские болельщики за несколько часов до игры вывесили на стадионе баннеры с рифмованными призывами. Как вам, к примеру, такой: «Хочет вся наша страна видеть лысым Блохина»? Это в ответ на обещание главного тренера побриться наголо в случае победы его подопечных в финале чемпионата мира. Или такое: «У нас играют три блондина — Тимоха, Гусин и Калина».

Дебют матча остался за швейцарцами. Активен был Якин, Шовковскому в прыжке пришлось перевести мяч на угловой после плотного выстрела Викки.

Украинцы ответили ударом Шевченко — в падении головой: мяч угодил в перекладину. Фрай решил не отставать от новобранца «Челси» и спустя пять минут со штрафного попал в крестовину. На этом опасные моменты до перерыва по сути закончились.

А во втором тайме украинцы смотрелись предпочтительнее. Шевченко и Гусин имели отличные возможности открыть счет, но посылали мячи рядом со штангой.

Игра перешла в овертайм, где самой заметной фигурой на поле стал вышедший на замену форвард молодежной сборной Украины Артем Милевский. Он трижды выводил партнеров на ударные позиции, но счет так и остался неизменным.

— Милевский — футболист незаурядный, с большими задатками, — заметил после игры президент ФФУ Григорий Суркис. — Уже многие ведущие команды Европы хотели бы купить у киевского «Динамо» его трансферный лист. Через какое-то время Милевский, как мне кажется, сможет стать в один ряд с Шевченко, которому и самому еще играть и играть.

Блохин не смотрел серию пенальти, Шевченко не забил, Шовковский стал героем

Итак, все должно было решиться в серии пенальти. Первым к «точке» подошел Шевченко и не смог переиграть Цубербюллера. Едва ли в ту секунду обладатель «Золотого мяча» — 2004 даже в самых смелых фантазиях мог предположить, что Шовковский отразит два удара швейцарцев. Но голкипер киевского «Динамо» это сделал. А вот Милевский (на зависть Смолову) четко исполнил «паненку», Ребров и Гусев не оплошали.

Интересно, что Блохин не стал смотреть серию 11-метровых, уйдя в раздевалку.

— Мне вполне хватило 120 минут, чтобы все внутри выгорело дотла, — так объяснил свое решение Олег Владимирович. — За тренерскую карьеру еще не испытывал такого напряжения. Иногда ловил себя на мысли, что играть все-таки легче, чем переносить все это сидя на лавочке. Впрочем, «сидя» — это метафора: на самом деле за два часа почти не присел. Для зрителей серия послематчевых пенальти — как лакомый финал футбольного спектакля. Для тренера — тяжелейшее испытание, которого врагу не пожелаешь. Чтобы хоть как-то облегчить свою участь, ушел в раздевалку. От меня уже ничего не зависело.

— Между сборными Украины и Швейцарии нет серьезной разницы?

— По большому счету нет. У них по ходу матча была перекладина, у нас — тоже. Обе команды создали примерно равное количество голевых моментов, однако ни один из них не довели до ума. Повторюсь: играли две равные команды, но по суровым законам плей-офф удача могла улыбнуться только одной из них.

«Мы играем незрелищно? Нельзя понять логику непрофессионалов»

Герою матча — Шовковскому — после игры пришлось отвечать не только на приятные вопросы.

— Некоторые мои коллеги называют игру вашей команды незрелищной. Что скажете на это?

— В свою очередь, хотел бы у них спросить: а игра сборной Бразилии здесь, в Германии, зрелищная? Если мне ответят да, то я даже времени на дискуссию тратить не стану. Помните, как говорил Мюллер в «Семнадцати мгновениях весны»? «Невозможно понять логику непрофессионалов».

— Значит, вам нравится футбол, который показывает сборная Украины?

— Мне лично нравится результат, который показывает сборная Украины.

— Мы выходим с первого места в отборочной группе в финальную часть чемпионата мира, а мне говорят, что сборная Украины играет «незрелищно», — это уже реакция Блохина. — Здесь, в Германии, выходим в плей-офф — критикуют за «прагматизм», в жертву которому якобы сознательно принесена красота игры. «Красивый», «прагматичный», «осторожный» футбол, а когда-то был еще «искренний» — я не знаю, что это такое. Как и для любого нормального тренера, для меня важен результат, а не эпитеты, которыми обставляется матч.

За попадание в четвертьфинал сборная Украины получила очень приличные премиальные.

— За выход из группы сборной Украины должны были начислить 2,5 миллиона долларов. Но мы увеличили эту сумму до 3 миллионов, — подчеркнул Суркис. — После выхода в четвертьфинал команда заработала еще 4,5 миллиона. Однако мы решили традицию не нарушать, и в раздевалке я объявил игрокам, что премиальные подняты на дополнительные полмиллиона. То есть сейчас уже цена достигнутого ими результата в Германии — 5 миллионов. А в сумме за выступление в ЧМ-2006 команда заработала уже 8 миллионов. Ни одна страна, насколько я знаю, не сумела так организовать дело по премированию своей команды.

26 июня 2006 года. Кельн. Швейцария - Украина - 0:0 (0:3 пен.). Александр Шовковский отражает пенальти. Фото Getty Images

«Нам бы украинскую упертость...»

Обозреватель «СЭ» попытался увязать футбольный успех наших соседей с особенностями их национального характера:

«Хоть в малом, хоть в большом, хоть в жизни, хоть в футболе, украинцы всегда лезут на абордаж. Неважно, получаются ли у них атаки и в их ли пользу складывается спор на кухне. Лезут себе, и все тут. Кому-то со стороны кажется, что ничего у них не выходит, что их усилия — пустые хлопоты. А они сделают брови домиком, вставят свое удивленное «шо» — и продолжают в том же духе. Блохин и его команда — плоть от плоти сыны своего Отечества. Уж только ленивый не трепал их за игру, за неопытность и очевидный налет провинциальности, который желто-голубые привезли с собой на мировые футбольные подмостки. А Украина тем временем уже в восьмерке лучших команд мира.

Повымучивайте в отборочной группе с чемпионами Европы греками, турками, датчанами и албанцами, которыми Россия уже была бита, победы в один мяч. Займите первое место. Наберите четыре очка на предварительной стадии финала и пройдите по пенальти Швейцарию, занявшую первое место в группе с французами. И вы в четвертьфинале — всего делов-то!

Украинцы ведь не изобретали велосипедов. Они просто лезли, как всегда, на абордаж. Работали, делали то, что считали нужным, хоть и не всегда у них это получалось, руководствуясь эксклюзивной национальной чертой характера — упертостью. Того же самого и нам бы побольше».

Тогда коллеги не предполагали, что через два года сборная России под руководством Гуса Хиддинка дойдет до полуфинала Евро-2008.

В полуфинале команду Блохина поджидала Италия, и все практически единогласно называли дружину Марчелло Липпи безоговорочным фаворитом этого противостояния.

Но только не бывший форвард сборной СССР, «Днепра» и киевского «Динамо» Олег Протасов.

— Я думаю, что наша сборная может играть на равных с любым соперником, — заметил трижды лучший бомбардир чемпионата СССР. — Смотрел, как Италия мучилась с австралийцами, — и после этого уверен, что с ней можно играть достойно, выигрывать у нее. Я жил в Греции, когда она стала чемпионом Европы. Строительство той сборной происходило на моих глазах. Сейчас ловлю себя на том, что история повторяется и нынешняя Украина очень похожа на ту Грецию из 2004 года. Масса общих черт.

— Например?

— Так же как греки, можем проводить невыразительно некоторые матчи. Но при этом добиваться результата. Греция дошла до финала и его выиграла. Мы тоже можем.

В матче со швейцарцами украинцы понесли серьезную потерю. Форвард «Байера» Андрей Воронин получил травму приводящей мышцы, и его участие в поединке с итальянцами было исключено. При этом нынешний тренер московского «Динамо» полагал, что его команда накануне четвертьфинала имела определенное преимущество.

— По подбору исполнителей итальянцы, пожалуй, одна из самых сильных европейских сборных, — признавал Воронин. — И если кто-то у них травмирован или дисквалифицирован, Марчелло Липпи легко может это компенсировать. Но практика показала, что с любой командой можно и нужно играть на равных.

— Шансы на выход в полуфинал велики?

— Они у команд перед каждым матчем равны. Но мне кажется, итальянцам будет сложнее. Они в нашей паре считаются фаворитами, а Украине, поверьте, терять уже нечего. Главное — надежно сыграть в обороне. А если дойдет дело до пенальти, Шовковский не подведет.

26 июня 2006 года. Кельн. Швейцария - Украина - 0:0 (0:3 пен.). Радость украинских футболистов. Фото Getty Images

Как начали, так и закончили

«Как Украина начала, так она и закончила». С такой шапкой вышел «СЭ» на следующий день после поражения команды Блохина от итальянцев (0:3). Сразу же напрашиваются прямые параллели с выступлением сборной России на Евро-2008. Тогда мы тоже дважды крупно были обыграны. Правда, оба раза одним соперником — испанцами: на групповом этапе и в полуфинале.

Впрочем, итоговый счет встречи Украина — Италия не в полной мере отражает то, что происходило на поле.

Да, итальянцы быстро открыли счет (Дзамбротте удался отличный удар со средней дистанции), обескуражив украинцев, и в принципе контролировали игру до перерыва. Но вот в начале второго тайма желто-синие вполне могли сравнять счет. Однако сначала Буффон успел среагировать на удар головой Гусина и перевел мяч в штангу, а затем Каннаваро не позволил отличиться Калиниченко, выбив мяч уже с линии ворот.

Наказание за расточительность последовало практически незамедлительно. Тони отправил украинцев сперва в нокдаун, а затем и в нокаут.

— Выпускники футбольного университета серии А не прощают школярских ошибок, которых с избытком наделали наши игроки. Хотя, забей мы гол при счете 0:1 — а возможности были, — игра могла бы поменяться на 180 градусов, — констатировал Блохин.

— Считаю, что мы сыграли хорошо, — в свою очередь заметил Шевченко. — Но в футболе все решают эпизоды. Так получилось и на этот раз. В трех моментах итальянцы реализовали свои шансы, а мы, создав по крайней мере столько же голевых шансов, — нет. От этого и результат.

Теперь Шевченко тренирует свою сборную. Сможет ли он повторить успех той команды, лидером и символом которой являлся 15 лет назад? Узнаем совсем скоро.