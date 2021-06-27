Бельгия вскроет Португалию или в центре, или на флангах. Чемпионы Европы могут надеяться только на гений Роналду

Тактическое превью одного из центральных матчей 1/8 финала Евро-2020.

Уже сегодня Евро лишится либо действующего чемпиона, либо одного из главных фаворитов. Криштиану Роналду предстоит совершить подвиг по расписанию, чтобы сделать из бельгийцев главных неудачников турнира. Пока все выглядит так: одна из самых вариативных и тактически гибких сборных против набора высококлассных футболистов с примой в центре нападения.

Сборная Бельгии

Слово, которым исчерпывающе можно описать выступление сборной Бельгии на групповом этапе: вполноги.

В матче с Россией преимущество за счет индивидуальных ошибок игроков соперника было добыто уже к 10-й минуте, а с датчанами после провального первого тайма понадобилось напрячься на 25 минут — именно за столько Кевин Де Брейне перевернул ход матча, отдав голевой пас на Торгана Азара и забив лично. Игра с Финляндией турнирного значения уже не имела и использовалась как возможность привести к нужной степени функциональной готовности футболистов основы, которые по разным причинам могли быть не в лучшей форме (Аксель Витсель, Де Брейне, Эден Азар), а также для ротации (два основных центральных защитника — Ян Фертонген и Тоби Алдервейрельд — отдыхали).

От бельгийцев как от фаворитов турнира ожидали феерии с первой до последней минуты, однако немного блеклая игра команды Роберто Мартинеса на групповом этапе позволила не растратить много сил — и это может стать ключевым фактором.

Сборная Португалии

Когда мы объясняли, почему Англия — самая унылая команда группового этапа, все решили вспомнить Россию. Так вот, сборная Португалии за три матча на групповом этапе нанесла на один удар по воротам меньше, чем России.

Коллектив Фернанду Сантуша провел три совершенно невыразительных матча: Венгрии получилось забить только на 84-й минуте, да и то с помощью рикошета, а в это время на поле играли сразу два опорника — Виллиам Карвалью и Данилу Перейра.

Затем Йоахим Лев и сборная Германии преподали португальцам урок футбола, нещадно посыпая соль на одну и ту же рану в зоне крайнего защитника Нелсона Семеду. А в матче с Францией обе команды включались только эпизодами, несмотря на четыре забитых гола и счет 2:2.

Как команды могут использовать слабые места друг друга?

Единственный раз, когда Бельгия чувствовала себя некомфортно на групповом этапе — матч с Данией. Команда Мартинеса не ожидала столь интенсивного и постоянного давления от соперников с самых первых секунд, что в итоге привело к пропущенному мячу.

Эпизод матча Дания — Бельгия.

2-я минута матча. Датчане смело прессингуют, перекрывая варианты для передач. Джейсон Денайер, будучи правшой, вынужден избавиться от давления Юссуфа Поульсена. Он пытается отдать пас внешней стороной стопы на Юри Тилеманса, но мало того, что передача выходит неточной, так еще и полузащитник датчан Пьер-Эмиль Хейбьерг уже выдвинулся прессинговать соперника. Итог: перехват, Денайер бросается из своей зоны, чтобы исправить ошибку, и оставляет Поульсена в одиночестве.

Сможет ли Португалия создать подобный момент сегодня вечером? Скорее нет, чем да. В матчах с командами, которые любят владеть мячом, португальцы предпочитают обороняться средним и низким блоком, соблюдая компактность и особое внимание уделяя центральной зоне перед штрафной. Матч с Германией пока что единственный в таком роде — немцы владели мячом 57% времени, а Португалия совершала только одно оборонительное действие на 30 передач соперника, если брать 40% от половины поля оппонента.

Еще одним недостатком обороны бельгийцев выглядит слабая мобильность тройки центральных защитников. Кто-то сейчас, конечно, засмеется, вспомнив, что без Рубена Диаша в центре обороны Португалии играют Жозе Фонте и Пепе, которым на двоих уже 85 лет. Но разница в том, что низкий блок португальцев не вынуждает центрбеков покрывать большие расстояния за спиной. А вот центральные защитники бельгийцев, поднимаясь высоко, дабы избежать разрывов с группой атаки, вынуждены оставлять за своей спиной гектары пространства. И с учетом их, как мы уже сказали, не слишком высокой мобильности, этим можно пользоваться.

Кроме того, излюбленная формация Мартинеса — 3-4-3 — подразумевает наличие вингбеков с разным атакующим функционалом. Слева играет номинально атакующий игрок (Торган Азар, Феррейра-Карраско, Насер Шадли) и его роль заключается во врываниях в штрафную площадь с фланга и завершении атак. Следовательно, при резких сменах владения этот футболист остается в более высокой позиции, нежели его партнер на правом краю. Это означает, что при быстрых контратаках (на которые Португалия способна) на левом фланге обороны Бельгии будет дыра. Пространство также может появиться за счет агрессивного участия левого вингбека бельгийцев в прессинге. Если он будет отыгран, зона на фланге станет свободной. А при наличии у Португалии такого киллера, как Роналду, в чужой штрафной, любой подготовленный навес может стать голевым.

Однако эти риски в игре сборной Бельгии могут быть нивелированы той пользой, что приносит такая система. В матче с Германией на правом фланге португальцев была настоящая беда. Оттуда пришли забиты все четыре гола, а героем встречи стал вингбек немцев Робин Гозенс.

В матче с Францией команда Сантуша не стала в очередной раз наступать на грабли, достаточно надежно перекрыв фланги. Но, во-первых, французы в той встрече использовали схему 4-2-3-1, где крайние защитники выполняют вспомогательную роль в атаке. Во-вторых, акцентировав внимание на флангах, португальцы упустили, что в центре поля у «трехцветных» играет Поль Погба.

Эпизод матча Португалия — Франция.

Полузащитник «МЮ» сполна воспользовался предоставленной свободой, сначала выведя Кильяна Мбаппе один на один (пусть там и был офсайд)...

Эпизод матча Португалия — Франция.

...а затем вновь забросив мяч на нападающего, заставив Семеду сфолить и заработать пенальти. За весь матч Погба сделал семь продвигающих передач (больше всех в матче). Дать такую свободу на мяче игроку уровня Погба — суицидальная ошибка. А у бельгийцев в этой зоне играет Де Брейне... Так что придется выбирать: либо, как с Германией, перекрывать центр и оставлять зоны на флангах, куда будут врываться вингбеки бельгийцев, либо предоставить сопернику чуть больше свободы в центре. Так себе выбор. Особенно если Бельгия забьет первой и Португалии придется уходить от игры в низком и среднем блоке и придумывать что-то впереди.

Вывод: Бельгия выглядит явным фаворитом в этой паре, хоть еще и не показала всю свою мощь на турнире. Португальцам остается рассчитывать на слаженную игру в обороне, умную игру атакующих звезд и гений лучшего бомбардира чемпионата Европы — Роналду — который позволит реализовать немногочисленные моменты у ворот Тибо Куртуа.