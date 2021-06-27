«Не берите Шалимова в сборную!» «Мостовой не лидер». «РФС меня обманул». «Мы говно». А что скажет Черчесов?

Что говорили бывшие главные тренеры национальной команды после неудачи на чемпионате Европы.

29 июня состоится заседание технического комитета РФС. На нем Станислав Черчесов подведет итоги выступлению сборной России на Евро-2020. После этого он наверняка пообщается с прессой. Что ж, нам остается запастись терпением и надеяться, что Станислав Саламович будет предельно откровенен, не отделается общими фразами, а назовет истинные причины провала на турнире.

Пока же предлагаем вам вспомнить, что после фиаско на чемпионатах Европы говорили наши предыдущие тренеры — Олег Романцев, Георгий Ярцев, Дик Адвокат и Леонид Слуцкий.

Романцев: «Шалимов и Кирьяков предадут кого угодно»

Чемпионат Европы-1996. Последнее место в группе.

В первом матче мы уступили итальянцам (1:2). В самом дебюте встречи Станислав Черчесов неудачно выбил мяч, который прилетел к Ди Ливио, а тот сделал результативный пас на Казираги. Впрочем, наша делегация утверждала, что гол забит из офсайда. Россияне достойно смотрелись в первом тайме против немцев, создали два отличных момента. Но после перерыва рассыпались — 0:3. После игры Романцев отчислил из команды Сергея Кирьякова, который был недоволен тем, что его не включают в стартовый состав.

Во встрече с чехами наши выдали настоящий спектакль, поведя после 0:2, но все же упустили победу — 3:3.

В июле 1996 года президент РФС Вячеслав Колосков так начал свое выступление на пресс-конференции по итогам исполкома, посвященного неудачному выступлению сборной России:

— Заседание началось с 30-минутного доклада Романцева... Главная ошибка, по его словам, заключалась в том, что он взял в команду футболистов, которые создали в ней нездоровый ажиотаж, пытаясь решить в первую очередь свои личные проблемы... Морально-нравственный климат в сборной оставлял желать много лучшего. Романцев назвал этих игроков: Шалимов, главный зачинщик, и Кирьяков с Хариным.

По словам Олег Ивановича, это трио накануне первенства потребовало увеличения суммы премиальных за участие в турнире.

— Кого бы вы, если б можно было вернуть время назад, ни за что не взяли бы в свою команду? — спросили тогда Романцева.

— И сам не возьму, и преемникам своим порекомендую на пушечный выстрел не подпускать к сборной Шалимова, главного идеолога путчей, и Кирьякова. Эти люди предадут кого угодно. Когда немцы забили нам гол и потребовалось перестроить всю схему игры, я сказал сидящему рядом со мной Кирьякову: «Ну, давай, Серега!» А он в ответ: «Я что, неразмятый, что ли, пойду?» И так демонстративно медленно стал бутсы шнуровать, что я попросил его уже не усердствовать.

Романцев спустя много лет в своей книге «Правда обо мне и «Спартаке» утверждает, что из-за споров по премиальным игроки вообще могли бойкотировать матч с Италией:

— Ситуация, которая случилась в Англии, стала для меня шоком. До турнира у меня была какая-то внутренняя уверенность: этот чемпионат Европы может стать нашим. Отборочный цикл мы пролетели на одном дыхании. Финляндию на ее поле разгромили — 6:0! Я действительно тогда считал своим сильным качеством знание психологии футболистов. Оказывается, я заблуждался...

За день до игры с Италией, на утренней тренировке, зарядке футболисты сказали: на предстоящий матч они не выйдут. Я не поверил в услышанное. Представляю, что было бы, если бы так все произошло. Мы бы до сих пор не отмылись от позора...

Игроки сборной — Шалимов, Кирьяков, Канчельскис — обвиняли Романцева в том, что он не смог подготовить сборную в функциональном плане.

— На мой взгляд, команда, которая рассчитывает успешно выступить на чемпионате Европы, должна быть готова физически так же хорошо, как немцы и итальянцы. С начала сборов мы ждали, когда же начнутся нагрузки, когда пойдут тяжелые тренировки. Чтобы физически подготовиться, нужно дней десять напряженной работы. В это время закладывается фундамент на весь чемпионат. Я объясняю вам прописные истины. Но первенство в Англии длилось три недели, и к этим трем неделям нужно было подойти в оптимальном физическом состоянии. Мы же в основном занимались игровыми упражнениями, — так Шалимов атаковал Романцева.

Тренер в телеинтервью после турнира возразил, приведя свои аргументы:

— Вот сейчас появляются разговоры о неважном физическом состоянии команды в Англии. А как же тогда Омари Тетрадзе? (Многие специалисты признали игрока «Динамо» наряду с Мостовым лучшим в составе сборной России на Евро-96. — Прим. «СЭ»). Он же не по отдельности тренировался, а вместе со всеми. И был в порядке. Кто-то недоволен тем, что он не попадал в состав. И поэтому, когда его выпускали на замену, он не мог толком себя проявить. Но я вам могу привести пример Бесчастных. Володя отсидел две с половиной игры на лавке, серьезно готовился, настраивался. И за тайм против чехов сделал больше, чем некоторые за три матча...

— Вы по-прежнему уверены, что на матч с итальянцами она была выбрана в лучшем варианте? И повлияли ли финансовые притязания игроков на определение состава на стартовую игру? — спросили Романцева в другом интервью.

— Других-то игроков у меня не было — так что при определении состава я откинул все возникшие в последние дни антипатии к кому-либо. Теперь что касается якобы неверно организованного тренировочного процесса. Наши занятия перед стартом приезжал просматривать Ринус Михелс. И после знакомства с ними воскликнул: «Если бы я не знал, против кого вы готовились играть, то теперь со стопроцентной уверенностью сказал бы: идете на итальянцев». А Михелс, наверное, понимает в футболе чуть больше наших доморощенных «спецов». Другое дело, что реализовывать наработанное на тренировках в игре вышли люди, некоторые из которых не имеют права называться не то что профессиональными футболистами или игроками национальной сборной, но, даже, как ни обидно это будет кому-то услышать, — гражданами России...

Ярцев: «Мостового больше для меня не существует»

Чемпионат Европы-2004. Последнее место в группе.

После матча 1-го тура с Испанией (0:1) в сборной России разразился скандал. Александр Мостовой в интервью испанской радиостанции Onda Cero назвал главной причиной поражения большие тренировочные нагрузки, предложенные игрокам накануне Евро-2004 штабом сборной: «Не думаю, что испанцам приходилось так вкалывать накануне турнира. Я очень расстроен всем этим и не думаю, что нам теперь удастся выйти из группы».

Ярцев пришел в ярость и указал полузащитнику «Сельты» на дверь.

«Возможно, он думает, что является лидером команды. Однако я так не считаю, — говорил в те дни Георгий Александрович. — Настоящие звезды — Аленичев и Смертин. Мы и без Мостового выигрывали — например, в Уэльсе. А критику его я не приемлю — он не тренер, чтобы давать подобные оценки. Я специально взял сутки на размышление, чтобы решение не выглядело эмоциональной вспышкой Ярцева. Больше этого человека для меня не существует».

Поражение от Португалии (0:2) поставило крест на наших шансах пробиться в плей-офф турнира. На пресс-конференции Ярцев в целом взял вину на себя, при этом не назвав конкретные причины неудачи.

— Начало матча показало, что с волнением справились не все. Ошибки в простых ситуациях привели к тому, что соперник оказывал весьма серьезное давление на наши ворота. Но я не хотел бы возлагать вину на кого-то. Проиграли все. И прежде всего я.

— В чем именно вы себя вините?

- В своей работе всегда руководствуюсь принципом не давать уничижительную оценку своим игрокам. Ответственность за результат лежит на тренере. И это не бравада. Коль скоро я выбрал этих игроков и взял их на чемпионат Европы, то я и несу ответственность за их игру — хорошую, посредственную или плохую.

— Не повлияла ли на команду ситуация с Мостовым?

— Она даже сплотила команду. В подобных ситуациях обычно к главному тренеру приходят ветераны, высказывают различные мнения, предлагают пути урегулирования вопроса. Ничего такого не было. Все было воспринято правильно. Если человек не верит в команду, ее тренеров, то, считаю, ему в команде не место. При этом все прошло тихо, без эксцессов. Если вы хотите раздуть этот мыльный пузырь — другое дело. Но он и останется мыльным пузырем. Некоторые журналисты создают Мостовому ореол правдолюбца. Но он говорит свою правду. На самом деле она другая. Правда в том, что коллектив безболезненно отнесся к этой ампутации.

После турнира Ярцев ушел в тень и месяц не давал никаких комментариев.

В июле состоялся Исполком РФС, который признал выступление сборной России на ЧЕ-2004 неудовлетворительным. Но Ярцев свой пост сохранил.

По словам Вячеслава Колоскова, в докладе главного тренера на заседании исполкома и в ходе его обсуждения были названы несколько причин, не позволивших сборной выполнить задачи.

Во-первых, тренеры не сумели определить стартовый состав перед началом турнира. Во-вторых, были допущены просчеты при комплектовании команды, в связи с чем упоминались имена Мостового, Гусева и Радимова. В-третьих, влияние оказали травмы футболистов — Онопко, Игнашевича, Сенникова, Лоськова и Измайлова.

Колосков также отметил очень низкий уровень физической подготовки игроков и существенную разницу в уровне их функциональной готовности. Пресс-конференция была омрачена хулиганской выходкой, на время прервавшей выступление Ярцева, — президента РФС облил апельсиновым соком представитель одной из радикальных политических организаций.

Журналисты так и не дождались большого интервью самого Ярцева. Лишь перед контрольным матчем с Литвой накануне отборочного цикла чемпионата мира-2006 тренер пообщался с корреспондентом «СЭ», но не стал вдаваться в подробности произошедшего на чемпионате Европы.

— Сразу после возвращения из Португалии старался не встречаться с прессой, — начал разговор Георгий Александрович. — Мы не вышли из группы, и потому любое мое высказывание звучало бы как оправдание. А оправдываться мне не хотелось. По-прежнему считаю, что при определенном стечении обстоятельств мы могли выстрелить на этом чемпионате. Увы, этого не произошло.

И еще одна короткая ремарка Ярцева из того интервью:

— Успех греков на Евро доказал: определяющую роль в современном футболе играет организация оборонительных порядков. Мы же перед отъездом в Португалию из-за травм основных игроков столкнулись с большими проблемами именно в этой линии. Поэтому сейчас, просматривая матчи российского чемпионата, внимательнее всего слежу за защитниками.

Адвокат: «РФС поступил со мной нечестно»

Чемпионат Европы-2012. Третье место в группе.

Команда Дика Адвоката произвела настоящий фурор на старте турнира, разгромив чехов — 4:1. Затем последовала довольно равная и нервная игра с поляками с закономерной ничьей — 1:1. Однако в поединке с греками нашу команду как будто подменили. Невзрачный футбол, беззубость в атаке. Как итог — поражение с минимальным счетом и вылет...

Голландский специалист так и не дал ни одного большого интервью, детально не объяснил причину поражения от греков, ссылаясь лишь на невезение. Адвокат скорее делал упор на то, что РФС не выполнил перед ним своих обещаний.

На пресс-конференции после поединка с греками он в целом остался доволен действиями подопечных: «Мы много атаковали, а греки в основном защищались. В первом тайме, считаю, мы играли действительно хорошо. Но потом пропустили, а после перерыва не смогли использовать моменты. При всем уважении к греческой команде, мы смотрелись лучше. Нам в атаке не хватало остроты, последнего паса. Вы видели, что случилось. Мы играли даже блестяще в первом тайме, но потом пропустили»

А вот что он, в частности, сказал корреспонденту «СЭ» в феврале 2017 года.

— Почему я тогда ушел из сборной? Послушайте, много раз это говорил, но скажу еще, потому что считаю важным: мне пообещали, что мы решим вопрос с продлением контракта до чемпионата Европы. Был назван конкретный месяц — апрель. Таков был уговор. А потом условия поменялись. Когда договоренности оказались нарушенными, согласился прийти в ПСВ, который до этого уговаривал меня несколько месяцев.

- «Адвокат после непродления контракта потерял мотивацию, футболисты это почувствовали и играли спустя рукава» — такова одна из версий неудачи на Евро-2012.

- Чушь. В команде была отличная атмосфера. Нам просто не повезло в одном матче. Вы же помните — разгромили Чехию, после чего все говорили только о России. Потом сыграли вничью с хозяевами турнира на враждебном для нас стадионе. Начало было отличным. Но Греция стала недоразумением. Один удар отправил нас домой. Обидно. Эта сборная была способна на многое.

В 2013 году АЗ, возглавляемый Адвокатом, в 1/8 финала Лиги Европы встречался с «Анжи».

— Почему вы покинули лагерь сборной тайком, а не вернулись с командой в Москву? - пытали голландца российские журналисты.

— Я написал подробный отчет о своей работе: по матчам, по игрокам, по чисто профессиональным нюансам. У меня сохранилась копия...

— И тем не менее: ваше расставание с Россией походило на бегство.

— Я тогда вообще не думал о хороших манерах. Со мной в РФС поступили нечестно. С моей стороны было бы странно соблюдать хорошие манеры. С какой стати я должен был возвращаться в Москву, если сначала мы договаривались об одном, а потом, незадолго до чемпионата, мне сказали совершенно другое? Сначала говорили, что контракт будет продлен в любом случае, причем еще в марте, а потом все изменилось. «Все хорошо, Дик, но давай подождем», — сказали мне. Я знаю, чьи это интриги.

— Значит, на Евро вы поехали не в лучшем настроении?

— Я был немного раздражен, да, но относился к работе честно. Я очень хотел быть успешным на том турнире. Но отношения с РФС уже испортились.

Слуцкий: «Против Уэльса восемь человек вообще не вступали в отбор...»

Чемпионат Европы-2016. Четвертое место в группе.

В первом туре против англичан подопечные Леонида Слуцкого уже в компенсированное время ушли от поражения благодаря голу Василия Березуцкого. Далее мы проиграли словакам — 1:2. И наконец, выдали, наверное, один из самых худших матчей в истории российской сборной — против Уэльса (0:3). Многие до сих пор вспоминают, как Смолов пытался догнать Бэйла...

Слуцкий дал яркое интервью Sports.ru, которое разлетелось на цитаты. Нужно отдать должное Леониду Викторовичу: он подробно остановился на причинах провала нашей сборной.

— Как я провел ночь после матча с Уэльсом? Ко мне в номер постучала группа игроков. До девяти утра мы обсуждали то, что произошло. Те, кто там был, то есть футболисты и я, четко осознавали свой уровень. Мы все в один голос произнесли фразу: «Мы говно». Эту данность надо принять, потому что это важная точка отсчета. Как у алкоголиков. Признать «да, я алкоголик» — это самое основное, чтобы началось лечение. И когда во всех американских фильмах кто-то говорит: «Здравствуйте, я Марк Уэблтон, я алкоголик», нам кажется, что это банальщина. А на самом деле это самое сложное.

К сожалению, не у всех игроков сборной случилось такое прозрение. Хотя признание важное — мне кажется, оно может позволить двигаться, пусть не очень быстро, но вперед.

«Не все выдержали нагрузки и усвоили тактику»

Слуцкий назвал три основные причины фиаско.

— Итак, когда собралась национальная сборная, понятно, что у нас был очень короткий период подготовки. С первого дня сборов до первой контрольной игры — ровно семь дней. Поэтому мне хотелось совместить, как оказалось, несовместимые вещи.

Ты понимаешь, за счет чего можешь быть конкурентоспособен на таких турнирах. Например, за счет суперзвезд — но у нас их нет. Остается: 1) тактика, 2) уровень готовности и 3) характер.

Мы начали работать над тактикой — большое количество и теоретических, и практических занятий. И тут была первая ошибка. Я был уверен, что тот материал, который преподношу игрокам, они усвоят гораздо быстрее. Я думал, что какой-то совместный опыт у нас был — пусть короткий, на два-три дня, но все же. Даже когда мы выглядели более или менее системно по части оборонительных действий, какие-то зоны все равно выпадали, срывались — я объясняю это тем, что не успел донести до игроков все, что хотел. Я думал, что это пройдет быстрее.

Вторая ошибка. Мы понимали, что должны выглядеть очень хорошо двигательно — потому что каких-то других очевидных преимуществ у нас нет. Для этого был дан пятидневный период с условно тяжелым уровнем интенсивности. Как выяснилось, не все смогли на этом уровне интенсивности работать. Когда определенная группа футболистов в этом цикле стала откровенно выпадать, я понял, что модель игры, которая была у нас в отборочных матчах и которую я планировал использовать на Евро — большое количество позиционных атак, игра центральной тройки, большой контроль мяча, высокие крайние защитники — это не работает.

Была группа игроков, которая не выдержала нагрузку. То ли состояние изначальное было неважным, хотя мы сделали все тесты, то ли кто-то не привык работать в таком режиме, то ли кто-то эмоционально перегорел. Хотя у нас была одна из самых возрастных команд, даже у людей 1988 года рождения — Смольникова, Мамаева, Дзюбы — это был первый форум. И прогнозировать, как человек себя поведет в новой ситуации, довольно сложно.

Если кто-то запутался, повторю. Первая ошибка — мы не до конца освоили тактику. Второе — мы не имели глобального преимущества функциональной готовности. Перехожу к третьему моменту.

«Наши игроки годами не проявляют характер — этого от них не требуется»

После двух первых игр у меня возникла мысль, что мы переходим к более атакующему варианту; что физическое состояние точно стабилизировалось — даже у тех, у кого оно было неважным, — потому что это была уже третья игра турнира; что здесь важны не столько тактические устои, сколько уровень людей, более ориентированных на атаку. Ну и главное — характер. Именно тут мы приходим к вашему вопросу про «стыдно».

За первые две ошибки мне не стыдно — это ошибки, но не повод для стыда. А вот изменить игру в третьем матче и получить команду, где восемь человек вообще не вступали в отбор... Где игроки не добегали в зоны, где бросали единоборства... У нас возникли проблемы с характером, мотивацией и самоотдачей в самом важном матче жизни для ребят как для футболистов, а для меня как тренера — вот за это, собственно говоря, и стыдно. Самая частая претензия болельщиков: «Да, не хватает мастерства, вы не играете в топ-лигах. Но вы бегайте, вы боритесь». За то, что в матче с Уэльсом не было этого «бегайте и боритесь», мне и стыдно.

Потому что эти вещи формирует среда. Ты не можешь лежать сутками на диване, а потом выйти и сказать: вот щас я проявлю характер! Это каждодневная борьба за место в основном составе. Это ежедневная борьба через тренировки за выход на футбольное поле. Это высочайший уровень конкуренции в клубах. Это игры на самом высоком уровне напряжения, которые ты должен проводить каждую неделю, а лучше — два раза. К сожалению, этого не происходит. Один из самых характерных ребят в сборной — Артем Дзюба; если бы он каждый день конкурировал с Рондоном, притом что он может это делать, был бы еще сильнее. И каждый был бы сильнее, если бы ему не было гарантировано место в стартовом составе, только потому что он более качественный россиянин. И соответственно, уровень напряжения каждой игры был бы другим — я и про антураж, и про давление: матч чемпионата России нельзя сравнить с матчем на чемпионате Европы. Получается, что многие футболисты много лет не проявляют характер, просто потому что в этом нет никакой необходимости. И это не их вина. Вина была бы, если бы Рондон просто выиграл конкуренцию у Дзюбы, а Дзюба плюнул и стал сидеть на скамейке.