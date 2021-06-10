Журова: «Не помню, чтобы кто-то кроме Украины писал лозунги на своей форме»

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение УЕФА убрать с формы сборной Украины по футболу слоган «Героям слава».

«Если бы они оставили свои лозунги, здесь бы для нас ничего политического не было. Они считают, что их футболисты — герои, им слава, стране слава. В этом ничего такого нет, они прославляют свою страну. Именно вопрос с нанесением Крыма считается спорным. Понятно, что люди, живущие в Крыму, россияне. Их никто не спросил в данной ситуации. Для меня это более странно. Это чистая политика. Они хотят, чтобы мы протестовали. Я не помню, чтобы другие страны писали какие-то лозунги на своей форме. Это странно. Они считают, что это им поможет», — сказала Журова «СЭ».

На футболках сборной Украины были изображены контуры государства с полуостровом Крым, входящим в состав России с 2014 года, а также Донецкая и Луганская Народные республики. Кроме этого, на воротничках размещены надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые у многих ассоциируются с украинскими националистами и крайне правыми.

Как сообщили «СЭ» в УЕФА, от Украины потребовали убрать с комплекта формы сборной слоган «Героям слава!» на внутренней стороне футболки, при этом на внешней стороне разрешено оставить надпись «Слава Украине» и контуры Крыма.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

(Владимир Пушкарев)