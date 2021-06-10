Светлана Хоркина отреагировала на решение УЕФА по форме сборной Украины

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала решение УЕФА, который обязал сборную Украины убрать с формы слоган «Героям слава», но разрешил оставить «Слава Украине» и контур Крыма.

«Это их форма, они ее придумали и придумали. Я знаю, что Крым входит в состав Российской Федерации навсегда и безвозвратно. Все то, что они там придумали — это их история», — сказала Хоркина «СЭ».

В четверг, 10 июня, в УЕФА в ответ на запрос «СЭ» сообщили, что от Украины потребовали убрать с комплекта формы сборной слоган «Героям слава!» на внутренней стороне футболки, при этом на внешней стороне разрешено оставить надпись «Слава Украине» и контуры Крыма.

Ранее в России сочли провокацией дизайн футболок сборной Украины: на них изображены контуры государства с полуостровом Крым, входящим в состав России с 2014 года, а также Донецкая и Луганская народные республики. Кроме этого, на воротничках размещены надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые у многих ассоциируются с украинскими националистами и крайне правыми.

(Екатерина Звенигородская)