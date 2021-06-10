Милонов назвал Нарнией территорию, изображенную на форме сборной Украины

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на новость о решении УЕФА, который обязал сборную Украины убрать с формы слоган «Героям слава».

В четверг, 10 июня, в УЕФА в ответ на запрос «СЭ» сообщили, что от Украины потребовали убрать с комплекта формы сборной слоган «Героям слава!» на внутренней стороне футболки, при этом на внешней стороне разрешено оставить надпись «Слава Украине» и контуры Крыма.

«Не дожали наши украинские братья, — сказал Милонов «СЭ». — Им надо было признать, что это лозунг меньшинств. Тогда бы УЕФА согласился оставить этот лозунг. А сейчас это звучит, как лозунг эпохи коллаборационистов, и УЕФА обязан был это запретить. Хотя чрезвычайная политизация, особенно футбольных состязаний не вселяла в меня большой уверенности. Но это приятно, что хоть части лозунгов у них не будет».

Также депутат прокомментировал аппликацию на форме сборной Украины в виде территории страны.

«У них там еще какая-то белиберда нашита. Увеличили территорию так, что там не Украина, а Нарния какая-то получилась вымышленная. Думаю, что, если они будут ушивать свою форму, то ничего не потеряют особо. Пусть смело отшивают Луганск и Донецк, ну и Крым, тогда форма сохранит хоть свою актуальность. И эти будет хорошо», — добавил Милонов.

Ранее в России сочли провокацией дизайн футболок сборной Украины: на них изображены контуры государства с полуостровом Крым, входящим в состав России с 2014 года, а также Донецкая и Луганская народные республики. Кроме этого, на воротничках размещены надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые у многих ассоциируются с украинскими националистами и крайне правыми.

(Елизавета Денисова)