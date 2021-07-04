Забарный: «Это был отличный турнир для сборной Украины, горжусь нашей страной»

Защитник сборной Украины Илья Забарный подвел итоги матча 1/4 финала Евро-2020 против Англии (0:4).

«Я думаю, это был отличный турнир для нас. Многие впервые попали на такой крупный турнир. Во-первых, это очень важный опыт. Мы поняли, что это такое — играть на таком уровне, против сильных команд. Это будет полезно в будущем. Хочу отдельно поблагодарить наших болельщиков — даже тех, кто не смог прийти на стадион и поддерживал нас дома. Огромное вам спасибо. Я горжусь нашей страной», — приводит слова Забарного официальный сайт УЕФА.

В полуфинале Англия встретится с Данией, которая ранее обыграла Чехию со счетом 2:1. Матч пройдет 7 июля в Лондоне и начнется в 22:00 мск.