Шевченко: «Наверное, Украине еще рано замахиваться на такие горы»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги матча 1/4 финала Евро-2020 против Англии (0:4).

«Ребятам было тяжело. В общем команда играла в свой футбол, не отказывалась от своих принципов. Мы пытались противостоять, но эта гора осталась для нас неприступной. Наверное, нам еще рано замахиваться на такие горы», — приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА.

В полуфинале Англия встретится с Данией, которая ранее обыграла Чехию со счетом 2:1. Матч пройдет 7 июля в Лондоне и начнется в 22:00 мск.