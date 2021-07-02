Юрий Семин высказался о критике в адрес Черчесова
Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в своем Instagram опубликовал сообщение, касающееся критики в адрес главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.
«Сборная России разочаровала, и тренер всегда виноват! — написал Семин. — Капелло, один из лучших тренеров мира, Слуцкий, Черчесов! Мы что, выиграли ЛЕ? ЛЧ? Юношеские чемпионаты? Чемпионат России проводим на высоком уровне?»
Сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро-2020, заняв последнее место в своей группе с тремя очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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