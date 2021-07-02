Ойярсабаль поделился эмоциями после победы сборной Испании в матче со Швейцарией на Евро

Нападающий сборной Испании Микель Ойярсабаль поделился мнением о победе команды в матче со Швейцарией на Евро (1:1, 3:1 по пенальти).

«Когда Бускетс не забил пенальти, повернулся к Унаи (Симону) и сказал ему, что он возьмет три удара. Я был уверен, что сегодня его день, так ему и сказал.

Если мы так же сыграем в полуфинале, то вполне можем выиграть», — цитирует нападающего официальный сайт УЕФА.

В полуфинале Испания сыграет с победителем пары Бельгия — Италия.