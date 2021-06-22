«Я от тебя не прячусь!» Дзюба после прилета в Москву жестко ответил журналисту. Видео
05:58
Нападающий сборной России Артем Дзюба — единственный игрок команды, который решился поговорить с журналистами после возвращения в Москву с Евро-2020. В понедельник, 21 июня, россияне проиграли Дании (1:4).
Однако выступление Дзюбы было немногословным. В ответ на замечание корреспондента о том, что игроки прячутся за спинами правоохранителей, футболист крикнул: «Я уже ответил на все вопросы. От вас я не прячусь, особенно от тебя!»
Дзюба стал автором единственного года сборной в матче с Данией, а после матча заявил, что команда «обкакалась». Россияне заняли последнее место в группе за Финляндией и досрочно покинули турнир.
Опрос
проголосовало: 24122Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Читайте также
1
Зачет
vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю