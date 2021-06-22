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«Я от тебя не прячусь!» Дзюба после прилета в Москву жестко ответил журналисту. Видео

05:58
Артем Дзюба. Фото Instagram
Артем Дзюба. Фото Instagram
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Нападающий сборной России Артем Дзюба — единственный игрок команды, который решился поговорить с журналистами после возвращения в Москву с Евро-2020. В понедельник, 21 июня, россияне проиграли Дании (1:4).

Однако выступление Дзюбы было немногословным. В ответ на замечание корреспондента о том, что игроки прячутся за спинами правоохранителей, футболист крикнул: «Я уже ответил на все вопросы. От вас я не прячусь, особенно от тебя!»

Дзюба стал автором единственного года сборной в матче с Данией, а после матча заявил, что команда «обкакалась». Россияне заняли последнее место в группе за Финляндией и досрочно покинули турнир.

Россия — Дания

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи