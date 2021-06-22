«Я от тебя не прячусь!» Дзюба после прилета в Москву жестко ответил журналисту. Видео

Нападающий сборной России Артем Дзюба — единственный игрок команды, который решился поговорить с журналистами после возвращения в Москву с Евро-2020. В понедельник, 21 июня, россияне проиграли Дании (1:4).

Однако выступление Дзюбы было немногословным. В ответ на замечание корреспондента о том, что игроки прячутся за спинами правоохранителей, футболист крикнул: «Я уже ответил на все вопросы. От вас я не прячусь, особенно от тебя!»

Артём Дзюба ступил на российскую землю и сразу ж?стко ответил корреспонденту, задавшему вопрос: «Я от вас не прячусь, особенно от тебя!» pic.twitter.com/9R06cBdkhi — Lublineс93 (@Lublinec931) June 22, 2021

Дзюба стал автором единственного года сборной в матче с Данией, а после матча заявил, что команда «обкакалась». Россияне заняли последнее место в группе за Финляндией и досрочно покинули турнир.