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Мартинес доволен игрой Азара на Евро-2020

05:31
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после победы над Финляндией (2:0) на Евро-2020 признался, что доволен игрой Эдена Азара. Футболист «Реала» впервые на турнире сыграл в стартовом составе.

«Он действовал активно, находил хорошие позиции. Он выглядит сильным, может смещаться вправо и влево, тело хорошо его слушается. Теперь надо дождаться фирменного паса Эдена и голевого удара. Я очень доволен его игрой», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

Бельгийцы с первого места вышли в плей-офф Евро-2020. Финны стали третьеими в группе.

Финляндия — Бельгия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024470--finland-vs-belgium/standings/?iv=true

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