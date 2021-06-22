Мартинес доволен игрой Азара на Евро-2020

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после победы над Финляндией (2:0) на Евро-2020 признался, что доволен игрой Эдена Азара. Футболист «Реала» впервые на турнире сыграл в стартовом составе.

«Он действовал активно, находил хорошие позиции. Он выглядит сильным, может смещаться вправо и влево, тело хорошо его слушается. Теперь надо дождаться фирменного паса Эдена и голевого удара. Я очень доволен его игрой», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

Бельгийцы с первого места вышли в плей-офф Евро-2020. Финны стали третьеими в группе.