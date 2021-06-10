Захарова поддержала решение УЕФА обязать Украину убрать слоган «Героям слава!» с формы на Евро-2020

Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Мария Захарова прокомментировала решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовать от сборной Украины убрать с комплекта формы на Евро-2020 слоган «Героям слава!».

«Спорт — не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами следует прославлять Родину», — написала у себя в Telegram-канале Захарова.

Ранее сегодня, 10 июня в УЕФА сообщили «СЭ», что организация потребовала убрать с комплекта формы украинской сборной слоган «Героям слава!». При этом в УЕФА отметили, что слоган на внешней стороне футболки «Слава Украине» был утвержден в 2018 году и может рассматриваться как общая и неполитическая фраза, которую разрешено использовать на футболке национальной сборной.

На футболках Украины был изображен силуэт государства, который включает в себя полуостров Крым, входящий в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую Народные республики. Кроме этого, на воротничках присутствовали надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые у многих ассоциируются с украинскими националистами и крайне правыми.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Украина сыграет на турнире в группе C с Австрией, Голландией и Северной Македонией.