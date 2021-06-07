В Кремле высказались о ситуации с формой сборной Украины с силуэтом Крыма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что возможная встреча сборных России и Украины в плей-офф Евро-2020 никак не скажется на отношениях стран.

«Не подстегнет. Спорт есть спорт, и уж по крайней мере, нам нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между русскими и украинцами, мы всегда были против этого, и наоборот, мы убеждены в том, что мы — два родственных народа. И по крайней мере, в нашей стране украинцы всегда желанные гости», — цитирует Пескова «РИА Новости».

6 июня сборная Украины представила новую форму на чемпионат Европы-2020. На футболках изображен силуэт государства Украины, который включает в себя полуостров Крым, входящий в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую Народные республики.