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В Кремле высказались о ситуации с формой сборной Украины с силуэтом Крыма

13:55
Дмитрий Песков. Фото AFP
Дмитрий Песков. Фото AFP
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что возможная встреча сборных России и Украины в плей-офф Евро-2020 никак не скажется на отношениях стран.

«Не подстегнет. Спорт есть спорт, и уж по крайней мере, нам нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между русскими и украинцами, мы всегда были против этого, и наоборот, мы убеждены в том, что мы — два родственных народа. И по крайней мере, в нашей стране украинцы всегда желанные гости», — цитирует Пескова «РИА Новости».

6 июня сборная Украины представила новую форму на чемпионат Европы-2020. На футболках изображен силуэт государства Украины, который включает в себя полуостров Крым, входящий в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую Народные республики.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210607/futbol-1735979523.html

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры