Посольство США в Киеве поддержало форму сборной Украины с силуэтом Крыма на Евро-2020

Пресс-служба посольства США в Киеве положительно отреагировала на новую форму сборной Украины для Евро-2020, главной особенностью которой стало изображение границ страны с Крымом. Ранее, 7 июня, в УЕФА подтвердили, что экипировка соответствует всем правилам.

«Нам нравится новая форма. Слава Украине! Крым — это Украина», — говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Twitter.

Этот пост также прокомментировало посольство Великобритании на Украине в поддержку дизайна формы, написав: «Нам тоже нравится».

Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе с Австрией, Северной Македонией и Голландией.