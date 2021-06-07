Посольство США в Киеве поддержало форму сборной Украины с силуэтом Крыма на Евро-2020
Пресс-служба посольства США в Киеве положительно отреагировала на новую форму сборной Украины для Евро-2020, главной особенностью которой стало изображение границ страны с Крымом. Ранее, 7 июня, в УЕФА подтвердили, что экипировка соответствует всем правилам.
«Нам нравится новая форма. Слава Украине! Крым — это Украина», — говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Twitter.
Этот пост также прокомментировало посольство Великобритании на Украине в поддержку дизайна формы, написав: «Нам тоже нравится».
Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе с Австрией, Северной Македонией и Голландией.
?? Нам подобається нова форма. Слава Україні! #КримЦеУкраїна— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 7, 2021
?? Love the new look. Glory to Ukraine! #CrimeaisUkraine pic.twitter.com/a6SOgsTvlz
Дополнительная информация:
https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1401813118834126848
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