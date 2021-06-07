Фернандес счастлив выступать за сборную России на Евро-2020
13:33
Защитник сборной России Марио Фернандес заявил, что в его родной Бразилии будут внимательно следить за матчами предстоящего чемпионата Европы.
«Когда проходят большие турниры, как чемпионат мира или Европы, то в Бразилии за ними, конечно, следят. Думаю, моя семья будет наблюдать за турниром особенно внимательно. Было бы здорово выиграть Евро. Счастлив, что у меня есть возможность выступать на таком турнире и играть за сборную России», — сказал Фернандес.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).
(Севастиан Терлецкий)
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