Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Фернандес счастлив выступать за сборную России на Евро-2020

13:33
Марио Фернандес. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Марио Фернандес. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Теги:

Защитник сборной России Марио Фернандес заявил, что в его родной Бразилии будут внимательно следить за матчами предстоящего чемпионата Европы.

«Когда проходят большие турниры, как чемпионат мира или Европы, то в Бразилии за ними, конечно, следят. Думаю, моя семья будет наблюдать за турниром особенно внимательно. Было бы здорово выиграть Евро. Счастлив, что у меня есть возможность выступать на таком турнире и играть за сборную России», — сказал Фернандес.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

(Севастиан Терлецкий)

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 18954
Все опросы
Как выступит сборная России на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Костя Цзю оценил шансы Джигана на победу в бою с Емельяненко
В Госдуме призвали не пользоваться просочившейся в Крым водой из Украины
Куда бежал из России оппозиционер Дмитрий Гудков
Пробили голову: в Москве жестоко убили курьера и украли его машину

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи