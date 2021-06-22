Ургант в своем шоу пошутил о вылете России с Евро: монолог после матча с Данией

Шоумен Иван Ургант в своей программе «Вечерний Ургант» на Первом канале пошутил о вылете сборной России с чемпионата Европы по футболу.

Телеведущий пошутил, что создатели шоу рассчитывали на победу и не подготовили вариант сценария на случай проигрыша. «Ну потому что, а чего, ну никогда не проигрывали, почему сегодня вдруг».

Также Ургант заявил, что российские футболисты проиграли не по своей вине, а «по вине сборной Дании». «Да, мы пропустили четыре гола, забили один, но наш — самый красивый, с пенальти», — добавил шоумен.

Сборная России одержала победу над Финляндией (1:0) и дважды проиграла — Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Бельгийцы заработали девять очков и заняли первое место в группе B. Россия, Финляндия и Дания имеют по три очка. По дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны — третье, россияне — четвертое.