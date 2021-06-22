Исполком РФС даст оценку работе Черчесова со сборной на Евро-2020

Исполком Российского футбольного союза (РФС) оценит работу тренерского штаба национальной сборной после вылета с Евро-2020.

«В ближайшее время будет проведен внеочередной Исполком РФС, главной темой которого станут результаты сборной России на чемпионате Европы по футболу. На нем будет присутствовать главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, который подведет итоги ее выступления на турнире. После этого члены Исполкома дадут свою оценку работы тренерского штаба», — говорится в заявлении службы коммуникаций РФС.

Сборная России на турнире одержала победу над Финляндией (1:0) и дважды проиграла — Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Бельгийцы заработали девять очков и заняли первое место в группе B. Россия, Финляндия и Дания имеют по три очка. По дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны — третье, россияне — четвертое.