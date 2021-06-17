Украина — Македония: Малиновский не забил пенальти
17:41
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский не реализовал пенальти на 84-й минуте матча Евро-2020 с Северной Македонией. Его удар отразил голкипер Столе Дмитриевский.
Счет матча — 2:1 в пользу украинцев. Ранее у Украины отличились Андрей Ярмоленко и Руслан Яремчук.
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