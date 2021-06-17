На 55-й минуте матча 2-го тура чемпионата Европы-2020 Украина — Северная Македония арбитр Фернандо Андрес Рапаллини поступил правильно, назначив 11-метровый удар в ворота украинской команды.

В том эпизоде Александр Караваев попытался выбить мяч и совершил фол по неосторожности: ударил Горана Пандева по ноге. Сам судья не мог видеть случившееся — обзор перекрывал Виталий Миколенко. Скорее всего, Рапаллини подсказал его первый ассистент Хуан Пабло Белатти.