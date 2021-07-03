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Сборная Англии установила новый рекорд чемпионатов Европы

3 июля 2021, 23:40
Джордан Хендерсон. Фото Reuters
Джордан Хендерсон. Фото Reuters
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3 июля в Риме проходит четвертьфинальный матч Евро-2020 между сборными Украины и Англии. В этой встрече футболисты сборной Англии забили три голами ударами головой.

Это первый подобный случай в истории чемпионатов Европы.

Украина — Англия

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля