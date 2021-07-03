Сборная Англии установила новый рекорд чемпионатов Европы
3 июля 2021, 23:40
3 июля в Риме проходит четвертьфинальный матч Евро-2020 между сборными Украины и Англии. В этой встрече футболисты сборной Англии забили три голами ударами головой.
Это первый подобный случай в истории чемпионатов Европы.
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