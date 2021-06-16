Уэльс почти обеспечил себе выход в плей-офф Евро. И в 1/8 финала может сыграть с Россией

После матчей Турция — Уэльс (0:2) и Италия — Швейцария (3:0) положение в группе А чемпионата Европы после двух туров выглядит так:

Италия — 6 очков, разность мячей — 6-0

Уэльс — 4, 3-1

Швейцария — 1, 1-4

Турция — 0, 0-5.

Оставшиеся матчи в группе А: 20 июня — Швейцария — Турция, Италия — Уэльс.

Напомним регламент. На Евро из группы выходят не только две команды из каждого квартета, но также и четыре лучшие сборные из числа занявших третье место. Они будут ранжироваться по количеству очков, а далее — разности мячей и числу голов. Подведем итоги по группе А:

1. Италия уже обеспечила себе выход в плей-офф. Первое место она может потерять, только если проиграет Уэльсу.

2. Уэльсу достаточно ничьи, чтобы обеспечить себе второе место. Он с большой вероятностью останется вторым и в случае поражения: швейцарцам, чтобы обойти валлийцев, надо превзойти их по разности мячей или по числу голов при одинаковой разности. При этом отыграть надо отставание в пять голов.

3. Швейцарии, чтобы стать третьей, достаточно ничьи в матче с Турцией. Турков устроит только победа — но выше третьей позиции они не поднимутся.

4. С 4 очками третья команда из этой группы (Уэльс или Швейцария) наверняка попадет в топ-4 третьих мест и выйдет в плей-офф. С 3 (так может быть с Турцией) — шансы невелики, учитывая пока что ужасную разность (минус 5). С 2 (так может быть с Швейцарией) попасть в плей-офф будет практически нереально.

Отметим и потенциальных соперников двух лучших команд группы А по плей-офф (про третью пока говорить слишком рано).

1. Победитель группы (видимо, Италия) встретится со второй сборной из квартета С. На данный момент наибольшие шансы на эту позицию у Австрии, в случае успеха в двух оставшихся матчах шансы есть у Украины, в случае неудачи, возможно, это будут Нидерланды.

2. А вот вторая команда (видимо, Уэльс) встретится со второй сборной из группы В. И наибольшие шансы на это место у России и Дании.