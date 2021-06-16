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Уэльс почти обеспечил себе выход в плей-офф Евро. И в 1/8 финала может сыграть с Россией

16 июня 2021, 23:55
Футболисты сборной Уэльса. Фото Twitter
Футболисты сборной Уэльса. Фото Twitter
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После матчей Турция — Уэльс (0:2) и Италия — Швейцария (3:0) положение в группе А чемпионата Европы после двух туров выглядит так:

Италия — 6 очков, разность мячей — 6-0
Уэльс — 4, 3-1
Швейцария — 1, 1-4
Турция — 0, 0-5.

Оставшиеся матчи в группе А: 20 июня — Швейцария — Турция, Италия — Уэльс.

16&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Финляндия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 0:1. Александр Головин (№17) и&nbsp;Артем Дзюба (№22).Что нужно России в матче с Данией, чтобы попасть в плей-офф? Все расклады Евро для команды Черчесова

Напомним регламент. На Евро из группы выходят не только две команды из каждого квартета, но также и четыре лучшие сборные из числа занявших третье место. Они будут ранжироваться по количеству очков, а далее — разности мячей и числу голов. Подведем итоги по группе А:

1. Италия уже обеспечила себе выход в плей-офф. Первое место она может потерять, только если проиграет Уэльсу.

2. Уэльсу достаточно ничьи, чтобы обеспечить себе второе место. Он с большой вероятностью останется вторым и в случае поражения: швейцарцам, чтобы обойти валлийцев, надо превзойти их по разности мячей или по числу голов при одинаковой разности. При этом отыграть надо отставание в пять голов.

3. Швейцарии, чтобы стать третьей, достаточно ничьи в матче с Турцией. Турков устроит только победа — но выше третьей позиции они не поднимутся.

4. С 4 очками третья команда из этой группы (Уэльс или Швейцария) наверняка попадет в топ-4 третьих мест и выйдет в плей-офф. С 3 (так может быть с Турцией) — шансы невелики, учитывая пока что ужасную разность (минус 5). С 2 (так может быть с Швейцарией) попасть в плей-офф будет практически нереально.

Отметим и потенциальных соперников двух лучших команд группы А по плей-офф (про третью пока говорить слишком рано).

1. Победитель группы (видимо, Италия) встретится со второй сборной из квартета С. На данный момент наибольшие шансы на эту позицию у Австрии, в случае успеха в двух оставшихся матчах шансы есть у Украины, в случае неудачи, возможно, это будут Нидерланды.

2. А вот вторая команда (видимо, Уэльс) встретится со второй сборной из группы В. И наибольшие шансы на это место у России и Дании.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 3561
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Россия выйдет в плей-офф Евро-2020?
Да, обязательно
30.8%
Да, с третьего места в группе
23.0%
Нет, но будет третьей
26.4%
Нет, будет четвертой
19.8%
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи