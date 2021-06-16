Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Италия не пропускает голы в десяти матчах подряд

16 июня 2021, 23:55
Джанлуиджи Доннарумма. Фото Reuters
Джанлуиджи Доннарумма. Фото Reuters
Теги:

Сборная Италии со счетом 3:0 обыграла команду Швейцарии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Итальянцы не пропускает голы в десяти матчах подряд с учетом всех турниров. Они выиграли все эти встречи с общим счетом 31:0.

Сборная Италии после двух туров набрала 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы А. Она уже гарантировала себе попадание в плей-офф.

В последнем туре 20 июня сборная Италии в Риме сыграет с командой Уэльса.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Что нужно России в матче с Данией, чтобы попасть в плей-офф? Все расклады Евро для команды Черчесова
Финляндия — Россия: Баринов ошибочно избежал удаления
Италия вышла в плей-офф Евро-2020 благодаря победе над Швейцарией
Губерниев передал привет Бузовой после матча Финляндия — Россия

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи