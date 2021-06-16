Италия не пропускает голы в десяти матчах подряд
16 июня 2021, 23:55
Сборная Италии со счетом 3:0 обыграла команду Швейцарии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.
Итальянцы не пропускает голы в десяти матчах подряд с учетом всех турниров. Они выиграли все эти встречи с общим счетом 31:0.
Сборная Италии после двух туров набрала 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы А. Она уже гарантировала себе попадание в плей-офф.
В последнем туре 20 июня сборная Италии в Риме сыграет с командой Уэльса.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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