Италия не пропускает голы в десяти матчах подряд

Сборная Италии со счетом 3:0 обыграла команду Швейцарии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Итальянцы не пропускает голы в десяти матчах подряд с учетом всех турниров. Они выиграли все эти встречи с общим счетом 31:0.

Сборная Италии после двух туров набрала 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы А. Она уже гарантировала себе попадание в плей-офф.

В последнем туре 20 июня сборная Италии в Риме сыграет с командой Уэльса.